AUF til Hadia Tajik (Ap): – Vi kan ikke fortsette å lete etter olje

I helga var AUF-politikere fra Østfold på sommerleir på Utøya. I tradisjon tro skulle AUF utøve sin vaktbikkjerolle overfor moderpartiet, gjennom taler og krav til partiledelsen som var på besøk.

En av dem som stod på talerstolen, var Isak Hagaseth Mydske (18), lokallagsleder i Fredrikstad og Hvaler AUF. Foran ungdommer fra Østfold, Akershus, Buskerud, Troms og Finnmark og Vestland, spurte han nestleder Hadia Tajik (Ap) om Arbeiderpartiet kan gi ungdommen en fremtid de kan tro på.

– Vi skal skape grønn industri og kutte utslippa, men da kan vi ikke fortsette å lete etter olje samtidig, påpeker Hagaseth Mydske til Dagsavisen Demokraten.

Da klimarapporten kom tidligere denne uken, forteller lokallagslederen av det ikke var mye nytt under solen.

– Det var ikke mye ny informasjon, men heller en bekreftelse på at det var så galt som vi trodde. Man får jo en følelse av at det virkelig haster, det er ikke noe å kødde med.

Han er glad for at rapporten setter klima på dagsorden, men poengterer at det må følge med god klimapolitikk.

– At folk snakker om det, er kanskje det viktigste. Det får opp debatten, men det er ikke sikkert alle setter seg inn i det, eller orker. Derfor er det viktig at man gir fremtidshåp også, at man fører en politikk som sier at det her kan vi klare å løse. Arbeiderpartiet har blitt mye bedre på klima bare de siste årene, sier Hagaseth Mydske.

Vil ikke ha sluttdato for oljeindustrien

Hadia Tajik selv møtte Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS, tidligere Østfoldforskning) på Øra, torsdag 12. august. Anledningen var å lære mer om forskningsgruppas arbeid med livsløpsanalyse, et verktøy som brukes til å utvikle metoder for å gjøre blant annet arbeidsplasser mer miljøvennlige.

Til Dagsavisen Demokraten gir hun også svar på om Arbeiderpartiet kan gi ungdommen og Hagaseth Myhre en fremtid å tro på.

– I en tid der det er behov for å klare å kutte klimautslipp så mye verden over, så tror jeg nettopp det er et arbeiderparti som er best i stand til å få det gjennomført på en troverdig måte. Det handler om at vi gjennom historien har hatt industribygging og jobbskaping som prosjekt, og måten å kutte disse utslippene på er nettopp å gi folk jobbmuligheter i nye, fornybare industrier. Det kommer Arbeiderpartiet til å være garantist for.

Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet, mener at det bør snakkes om startdato for fornybare industrier, heller enn sluttdato for oljenæringen. (Martin Næss Kristiansen)

– Så dem som har lest klimarapporten og som nå er bekymra, de skal melde seg inn i Ap og ikke MdG?

– Det finnes partier som har mer dramatisk politikk, med tanke på å legge ned oljeindustrien. Det vi i Arbeiderpartiet er opptatt av er heller enn å ha en sluttdato for en av de viktigste industriene og verdiskapningene i dag, vil vi heller ha en startdato for de nye fornybare industriene. Vi trenger en regjering som sørger for at det private næringsliv har staten i ryggen når de ønsker å gjøre nysatsinger, enten det er på hydrogen, eller på karbonfangst og lagring eller som her, sirkulærøkonomi. Bruke og gjenbruke produkter på bærekraftige måter.

