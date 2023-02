Eiendomssalg: Fredrikstad kommune har solgt Toldbodbrygga 1

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Andel av Gnr 724, bnr 31 er overdratt fra John Roger Nielsen til Eva Anita Nielsen (16.02.2023) Overdragelsen omfatter også Gnr 724, bnr 47 Overdragelsen omfatter også andel av Soliveien 16 (Gnr 724, bnr 84)

Måkekollen 40 (Gnr 425, bnr 180, seksjon 16) er solgt for kr 6.200.000 fra Lill Andrea Just-Larsen og Thomas Bodin Just-Larsen til Simen Kristoffer Arvesen og Siri Aune Stigum (16.02.2023)

Anton Hansens vei 8 (Gnr 610, bnr 174, seksjon 1) er overdratt fra Gunnar Johan Fjeld til Erik Fjeld og Marit Fjeld Andreassen (16.02.2023) Overdragelsen omfatter også Anton Hansens vei 8 (Gnr 610, bnr 174, seksjon 2) Overdragelsen omfatter også Anton Hansens vei 8 (Gnr 610, bnr 174, seksjon 3) Overdragelsen omfatter også Anton Hansens vei 8 (Gnr 610, bnr 174, seksjon 4)

Andel av Saltneslia 14 (Gnr 125, bnr 212) er overdratt fra Torfinn Hagen til Liv Ellen Kaugerud Hagen (16.02.2023)

Sarpsborgveien 317 (Gnr 610, bnr 657) er overdratt fra Asbjørn Kärki Ulvestad til Freja Anita U Kärki (17.02.2023) Overdragelsen omfatter også e.d. i Sarpsborg kommune

Cicignongata 27 (Gnr 300, bnr 305, seksjon 13) er solgt for kr 2.300.000 fra Zenaida Kalaj Nilsen til Laila Beck (17.02.2023)

Andel av Kallerødskogen 4 (Gnr 123, bnr 14) er overdratt fra Mikkal Andre B Alfredsen til Ann-Kristin Kallerød (17.02.2023)

Andel av Kallerødskogen 4 (Gnr 123, bnr 14) er overdratt fra Tor Hermann Alfredsen til Ann-Kristin Kallerød og Mikkal Andre B Alfredsen (17.02.2023)

Presteløkka 3 Borettslag andelsnr 116 er solgt for kr 2.250.000 fra Berit Holth og Geir Holth til Petter Hansen (17.02.2023)

Presteløkka 3 Borettslag andelsnr 116 er overdratt fra Inger Lovise Holth og Sverre Holth til Berit Holth og Geir Holth (17.02.2023)

Traraveien 25 (Gnr 208, bnr 1539) er solgt for kr 4.550.000 fra Lars Bjørbæk Iversen til Mirza Hajdarevic (17.02.2023)

Josefsbakken 4 (Gnr 206, bnr 201) er solgt for kr 4.200.000 fra Bente Fjeld og Eivind Fjeld til Arben Nikqi og Monica Ringstad Arntsen (17.02.2023)

Andel av Olav Kyrres vei 16 (Gnr 601, bnr 8, fnr 286) er overdratt for kr 2.583.237 fra Maren Rise Nøstdal til Anders Gjelsvik (17.02.2023)

Haugeløkka Borettslag andelsnr 9 er overdratt fra Evelyn S Edvardsen til Espen Ivar J Edvardsen (20.02.2023)

Andel av Strandbakken 1 B (Gnr 54, bnr 35, seksjon 2) er overdratt for kr 1.195.000 fra Lasse Eriksen til Renate T Gøtz Lindberg og Tommy Lindberg (20.02.2023)

Røslyngveien 2 (Gnr 737, bnr 373) er solgt for kr 4.250.000 fra Finn Bjørge Haugen og Wenche Haugen til Aram Jalal Mohammed og Nehayat Omar Ahmad Wasta (20.02.2023)

Trosvikgata 12 (Gnr 300, bnr 1332, seksjon 2) er solgt for kr 2.900.000 fra Marit Torp Larsen til Cecilie Blix-Nilsen og Henrik Ruud Nyberg (20.02.2023)

Molvigkaia 1 (Gnr 300, bnr 776, seksjon 14) er solgt for kr 3.750.000 fra Joel Steinar Pedersen og Vigdis Olaug Pedersen til Renate Lund Sletten (20.02.2023)

Andel av Cheviot Borettslag andelsnr 6 er overdratt fra Odd Louis Gråbøl-Larsen til Liv Gråbøl-Larsen (20.02.2023)

[ Seksjon i Turngata 2 solgt for 14,4 millioner kroner (+) ]

Andel av Gudeberg Borettslag andelsnr 32 er overdratt fra Christine S Lillebye og Helene S Lillebye-Teien til Marit Svendsen Lillebye (20.02.2023)

Andel av Gudeberg Borettslag andelsnr 32 er overdratt fra Trond Lillebye til Christine S Lillebye, Helene S Lillebye-Teien og Marit Svendsen Lillebye (20.02.2023)

Lokalveien 60 (Gnr 110, bnr 106, seksjon 15) er solgt for kr 3.050.000 fra Arild Hansen og Turid Hæreid Hansen til Therese Gellein Jenssen (20.02.2023)

Hans Andersensvei 2 (Gnr 439, bnr 1, fnr 132, seksjon 1) er solgt for kr 3.250.000 fra Bjørn Waarhaug og Lillian Regine A Waarhaug til Kristine Tofte (20.02.2023)

L.Halvorsens vei 6 (Gnr 646, bnr 39) er overdratt fra Kjell Sigfred Ågheim til Bjørn Arild Ågheim, Ketil Rune Ågheim og Roger Arne Ågheim (21.02.2023)

Andel av Humlekjærstranda 14 (Gnr 690, bnr 22) er overdratt for kr 3.000.000 fra Jorunn Kristin Karlsen og Line Anette Gudevold til Hans Christian Torp og Knut Andreas Torp (21.02.2023)

Andel av Grevlingstien 36 (Gnr 213, bnr 273) er overdratt for kr 1.970.000 fra Linda Lorentzen til Amund Krohn (21.02.2023)

Hassingveien 24 (Gnr 208, bnr 656) er solgt for kr 4.100.000 fra Galina Viktorovna Larsen til Mathilda Maria Hermansson og Tor-Einar Kure (21.02.2023) Salget omfatter også Gnr 208, bnr 1310 Salget omfatter også Gnr 208, bnr 1485

L.Halvorsens vei 6 (Gnr 646, bnr 39) er solgt for kr 3.000.000 fra Bjørn Arild Ågheim, Ketil Rune Ågheim og Roger Arne Ågheim til Åshild Tryggestad Bakke og Hans Kristian Bakke (21.02.2023)

Krydderveien 85 (Gnr 53, bnr 398) er solgt for kr 5.000.000 fra Bjørg Høyang Røsholdt og Harald Kristian Røsholdt til Fredrik Høyang Røsholdt og Inger Farberg Røsholdt (22.02.2023)

Toldbodbrygga 1 (Gnr 300, bnr 1519) er solgt for kr 2.727.000 fra Fredrikstad Kommune til Tb1 Eiendom As (22.02.2023)

Gnr 112, bnr 18 er overdratt fra Rolf Grundvig til Eva H Ytterstad Grundvig (22.02.2023)

Andel av Vallefjell 1 Borettslag andelsnr 82 er overdratt fra Per Otto Pettersen til Åse Irene Pettersen (22.02.2023)

Myragata 33 (Gnr 300, bnr 822) er solgt for kr 2.675.000 fra Per Magne Tveiten til Rana Aslam (22.02.2023)

Andel av Gnr 112, bnr 18 er overdratt fra Roar Willy Andersen til Hanne Britt Grundvig (22.02.2023)

Andel av Havnaveien 68 (Gnr 679, bnr 12, fnr 72) er overdratt fra Tore Breiby til Aud-Tone Breiby (22.02.2023)

Gnr 112, bnr 18 er overdratt fra Eva H Ytterstad Grundvig til Bernt Grundvig, Hanne Britt Grundvig og Roar Willy Andersen (22.02.2023)

Teglverksveien 22 (Gnr 300, bnr 1269) er solgt for kr 3.600.000 fra R De A Jose Rui Fernandes og Vilde Broen til Ellen Bustgaard (23.02.2023)

Omsetninger for Hvaler kommune:

Andel av Leifebakken 6 (Gnr 42, bnr 245) er overdratt fra Ellinor Synnøve Eriksson til Per Ove Eriksson (16.02.2023)

Nestangen 114 (Gnr 50, bnr 108) er overdratt fra Ingar Lindgård til Karin Lindgård (16.02.2023)

Andel av Korshavnveien 41 (Gnr 22, bnr 5) er solgt for kr 1.800.000 fra Bernhard Aaberg til Heidi Christiansen (20.02.2023)

Økholmen 2 (Gnr 50, bnr 116, seksjon 43) er solgt for kr 4.400.000 fra Busspart Norge As til Namco Prosjekt As (20.02.2023)

Norderhaugveien 54 A (Gnr 53, bnr 121) er overdratt fra Arvid Grimsrud til Unni Grimsrud (22.02.2023)

Omsetninger for Råde kommune:

Andel av Røtnebakken 1 (Gnr 90, bnr 10) er overdratt fra Torild Elisabeth Hauge og Trond Røtne til Egil Antonsen (20.02.2023) Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 90, bnr 14

Røtnebakken 1 (Gnr 90, bnr 10) er overdratt fra Jorunn Gudrun M Antonsen til Egil Antonsen, Torild Elisabeth Hauge og Trond Røtne (20.02.2023) Overdragelsen omfatter også Gnr 90, bnr 14

Gnr 94, bnr 92 er solgt for kr 250.000 fra Arne Egil Røtne, Steinar Sundet og Tove Synnøve Sundet til Ingunn M Skaarberg og Sverre Skaarberg (21.02.2023)

Andel av Gnr 94, bnr 92 er overdratt fra Kjell Åge Sundet til Tove Synnøve Sundet (21.02.2023)

Gnr 94, bnr 92 er solgt for kr 250.000 fra Ingunn M Skaarberg og Sverre Skaarberg til Bjørn Roald Amundsen, Erik Ringsby og Eva Meyer Ringsby (21.02.2023)

[ Utslitt etter årelang kamp: – Det eneste jeg ber om er at min funksjonshemmede datter skal få hjelpen hun trenger ]

[ NRK-sjef om Sophie Elise: – Dette har blitt krevende for oss ]