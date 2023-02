Eiendomsoverdragelser: Her er ukas siste boligsalg

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Andel av Gundrosens vei 22 (Gnr 204, bnr 1, fnr 187) er overdratt for kr 1.600.000 fra Rune Olaf Spernes til Øystein Spernes (10.02.2023)

Randulveien 8 D (Gnr 609, bnr 59, fnr 249) er solgt for kr 2.590.000 fra Anders Graven-Sneltorp til Robin Johansen (10.02.2023)

Andel av Trondalsveien 56 (Gnr 50, bnr 349, seksjon 16) er overdratt for kr 1.925.000 fra Joakim Brevik til Maria Tangen Jordheim (10.02.2023)

Andel av Storgata 19 (Gnr 300, bnr 1194, seksjon 6) er overdratt fra Knut Hugo Solberg til Lisbeth Rist Solberg (10.02.2023)

Randulveien 10 A (Gnr 609, bnr 59, fnr 248) er solgt for kr 2.650.000 fra Thomas Sture til Celine Neset Michelsen og Henrik W H Gudmestad (10.02.2023)

Gundrosens vei 22 (Gnr 204, bnr 1, fnr 187) er overdratt fra Anita Ingeborg Spernes til Øystein Spernes og Rune Olaf Spernes (10.02.2023)

Østgårdkroken 4 (Gnr 202, bnr 129, seksjon 44) er solgt for kr 3.250.000 fra Raquel Moron Gaba Smith til John Johansen og Suphattra Ngamlai (13.02.2023)

Kongleveien 39 (Gnr 727, bnr 264, fnr 104) er solgt for kr 4.290.000 fra Kent Andre Harstad Furuli og Malin T Harstad Furuli til Elisabeth Anna O Storvoll og Jim Andreas J Storvoll (13.02.2023)

Andel av Vardeveien 13 (Gnr 641, bnr 63) er overdratt for kr 20.475 fra Marie Bålerud Helgesen til Sindre Alexander Skute (13.02.2023)

Carlheims vei 16 (Gnr 204, bnr 227) er overdratt fra Bure Bjørn A Johansen til Bure Grethe E Johansen (13.02.2023)

Cheviot Borettslag andelsnr 51 er solgt for kr 5.600.000 fra Anita Olsen til Eileen Antonsen og Jan Olav Nilsen (13.02.2023)

Gnr 424, bnr 170 er overdratt fra Finn Pettersen til Anne Lise Volden, Glenn Walle, Grethe Syversen, Gunn Allard, Gunnar Andre Børresen, Jan Arild Bremtun, Leif Storm Martinsen, Ole Walther Abrahamsen, Ragnar Kjell Pettersen, Stine Marie Minge, Theresa Walle Jacobsen, Tore Sten Andreassen, Tove Helene Davidsen og Trond Andre Børresen (13.02.2023)

Kjølstad Borettslag andelsnr 41 er solgt for kr 1.030.000 fra Robert Fink Overen til Ali Naser Safar (13.02.2023)

Andel av Bellevuehagen Borettslag andelsnr 23 er overdratt for kr 1.950.000 fra Jan Fredrik Lund til Elisabeth M Sømoe Lund (13.02.2023)

Gnr 424, bnr 170 er overdratt fra Anne Lise Volden, Glenn Walle, Grethe Syversen, Gunn Allard, Gunnar Andre Børresen, Jan Arild Bremtun, Leif Storm Martinsen, Ole Walther Abrahamsen, Ragnar Kjell Pettersen, Stine Marie Minge, Theresa Walle Jacobsen, Tore Sten Andreassen, Tove Helene Davidsen og Trond Andre Børresen til Carina Aarum Ytterland og Erik Ytterland (13.02.2023)

Paul Holmsens vei 1 (Gnr 209, bnr 135) er solgt for kr 4.150.000 fra Emilie Johannessen og Haakon Bjørnevaagen til Hilde Elsebutangen og Markus Kristiansen (13.02.2023)

Natalia Bings vei 9 (Gnr 208, bnr 1786, seksjon 5) er overdratt fra A Johnny Arntzen til Anne-Siri Arntzen og Jan-Kristian Arntzen (14.02.2023)

Rådalslia 3 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 29) er solgt for kr 2.500.000 fra Esmama Holding As til Marie Elise Moen (14.02.2023)

O.P.Pettersens gate 2 (Gnr 300, bnr 913, seksjon 13) er solgt for kr 4.175.000 fra Hico Eiendom Invest As til Smedskaret Eiendom As (14.02.2023)

Andel av Gnr 114, bnr 22 er overdratt fra Olav Sørensen til Marit Sørensen (14.02.2023). Overdragelsen omfatter også andel av Stenemarka 1 (Gnr 114, bnr 44)

Ulvedalsåsen 23 (Gnr 422, bnr 228) er solgt for kr 4.675.000 fra Åse Helene M Baustad til Rett Kurve As (14.02.2023)

Lislebyveien 117 (Gnr 206, bnr 15, fnr 123) er solgt for kr 2.700.000 fra Amka Invest As til Lydia Khamin (14.02.2023)

Vallefjell 2 Borettslag andelsnr 13 er solgt for kr 3.150.000 fra Wenche Beatrice Dahl til Finn Kaldheim og Sidsel Rørberg (15.02.2023)

Andel av Myratoppen 7 (Gnr 209, bnr 357) er overdratt for kr 8.250.000 fra Kris John Matibag Ragudo til Ida Therese Gustavsen (15.02.2023)

Langøyveien 83 (Gnr 425, bnr 14, seksjon 1) er solgt for kr 3.450.000 fra Ole Jensen til Linn Krå Abrahamsen (15.02.2023)

Erik Madsens vei 36 (Gnr 210, bnr 1543, seksjon 18) er solgt for kr 5.200.000 fra Per Bolstad til Arild Amtrup og Kari Lisbeth Amtrup (15.02.2023)

Turngata 2 (Gnr 300, bnr 1303, seksjon 42) er solgt for kr 14.400.000 fra Bjørn Mørck til Hans Erik H. Syversen og Therese Øvergård (15.02.2023)

Andel av Belsbyveien 2 C (Gnr 210, bnr 1, fnr 640) er overdratt fra Jorid Kristiansen til Gøran Vardeberg og Roar Vardeberg (15.02.2023)

Andel av Belsbyveien 2 C (Gnr 210, bnr 1, fnr 640) er overdratt fra Gøran Vardeberg til Roar Vardeberg (15.02.2023)

Omsetninger for Råde kommune:

Rubingenveien 25 (Gnr 93, bnr 215) er overdratt fra Knut Hugo Solberg til Lisbeth Rist Solberg (10.02.2023)

Gnr 92, bnr 188 er solgt for kr 300.000 fra Bjørge B Antonsen og Gyda Bekkstrand til Anne Trøgstad Wiese, Astrid Strømnes Tveitdal, Berit Trøgstad Bungum, Elisabeth Sognlien, Flon Tove Rygh De, Henning Andersen, Iren Fagerås, Kjersti Trøgstad Sunde, Marit Strømnes Fjellmyr og Vigdis Lervik Andersen (10.02.2023)

Andel av Norumlia 6 (Gnr 38, bnr 18) er overdratt fra Jan Erik Myhra til Eva Myhra (15.02.2023)

