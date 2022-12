Rekkehus i Solhjulet på Kråkerøy solgt for 6,5 mill.

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Andel av Buvikåsen 5 (Gnr 66, bnr 168) er overdratt fra Birgit Svensson til Eva Åsle (02.12.2022)

Gnr 303, bnr 1793 er solgt for kr 1.800.000 fra Concensus Eiendom As til Vegard Kjærheim og Vidar Lindberg (02.12.2022) Salget omfatter også Gnr 303, bnr 1794 Salget omfatter også Gnr 303, bnr 1934

Tillaveien 7 (Gnr 115, bnr 79, seksjon 4) er solgt for kr 3.000.000 fra Marius Johansen Jahren til Kyrre Sætereng og Vivian Sætereng (02.12.2022)

Trondalsveien 21 (Gnr 50, bnr 67) er solgt for kr 3.550.000 fra Ann Kristin Pettersen, Berit Synøve Johannessen og Ellen Marit Mobakken til Th Gressvik Ans (02.12.2022) Salget omfatter også Gnr 50, bnr 172

Nedre Langgårdslia 6 (Gnr 57, bnr 48) er solgt for kr 1.775.000 fra Brødrene Ødegård Holding As til Erik Eriksen og Line Smestad Fredriksen (02.12.2022)

Speiderveien 1 (Gnr 208, bnr 1479) er solgt for kr 5.250.000 fra Jan Robert Torp til Øivind Bjørlo Mellem (02.12.2022) Salget omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1763

Vallefjell 1 Borettslag andelsnr 177 er solgt for kr 2.700.000 fra Kristian Ludvig B Ek til Steinar Kastum (02.12.2022)

Storgata 1 (Gnr 300, bnr 1174, seksjon 7) er solgt for kr 3.300.000 fra Thomas Bendiksen til Margrethe Ellingsen (02.12.2022)

Gaupefaret Borettslag andelsnr 10 er solgt for kr 3.800.000 fra Emilie Sandbekk Norsted til Petter Thorstensen Larsen (02.12.2022)

Reinroseveien 5 H (Gnr 726, bnr 218, seksjon 18) er solgt for kr 2.390.000 fra Charlotte M Davidsen til Sverre Bjarnholt Laup (02.12.2022)

Regimentveien 118 (Gnr 603, bnr 317, seksjon 1) er solgt for kr 3.248.000 fra Haugstenåsen Utvikling As til Marit Hammer og Oddvar Erling Hammer (02.12.2022)

Onyxtunet 10 (Gnr 601, bnr 406, seksjon 7) er solgt for kr 3.700.000 fra Hanne Stene Larsen til Ann Kristin Olsen (02.12.2022)

Haugsten Borettslag andelsnr 185 er solgt for kr 2.350.000 fra Marie Laukhammer til Karina Elisabeth Hansen (02.12.2022)

Einerbærveien 14 D (Gnr 213, bnr 438, seksjon 14) er solgt for kr 3.450.000 fra Joachim Rosnes Begby til Lise Ødegård (02.12.2022)

Søndre Frydenbergvei 5 (Gnr 300, bnr 261) er solgt for kr 4.300.000 fra Salar Lian til Østfold Eiendom As (02.12.2022)

Andel av Bruket 13 A (Gnr 48, bnr 238, seksjon 153) er overdratt fra Jim Richard Olsen til Kari Gulland (02.12.2022)

Kvartstunet 22 (Gnr 601, bnr 379, seksjon 15) er solgt for kr 3.260.000 fra Markus Hansen til Geir Bekkevold Lyby (02.12.2022)

Hovslagerveien 8 A (Gnr 213, bnr 343) er solgt for kr 8.100.000 fra Christian Bye-Andersen og Sara Kristin Bye-Andersen til Ida Marie Hansen og Magnus Winther Hansen (02.12.2022)

Nabbetorpveien 126 (Gnr 303, bnr 767) er solgt for kr 2.340.000 fra Anders Oliver Hauglin, Evert Hauglin og Morten Aleksander Hauglin til Adrian Larsen og Jenny Sofie Ek Hagen (05.12.2022)

Nabbetorpveien 126 (Gnr 303, bnr 767) er overdratt fra Harald Sten Hauglin til Anders Oliver Hauglin, Evert Hauglin og Morten Aleksander Hauglin (05.12.2022)

Presteløkka 2 Borettslag andelsnr 34 er solgt for kr 2.700.000 fra Kristian Solvang til Anne-Marte Hunn (05.12.2022)

Pettersand Borettslag andelsnr 12 er solgt for kr 3.360.000 fra Ali Noori til Christin Wolden (05.12.2022)

Solhjulet 18 (Gnr 422, bnr 547) er solgt for kr 6.500.000 fra Mette Gry Larsen Johnsen og Tor Helge Johnsen til Marit Sivertzen (05.12.2022)

Onyxtunet 16 (Gnr 601, bnr 406, seksjon 6) er solgt for kr 3.228.000 fra Fredrik Andersen Lilja til Jomar Løe Bing (05.12.2022)

Andel av Gjerløwsveien 6 (Gnr 50, bnr 268) er overdratt for kr 1.930.000 fra Evelyn Eunice B Olofsson til Jimmy Peter Olofsson (05.12.2022)

Autogaten 19 (Gnr 609, bnr 308) er solgt for kr 4.750.000 fra Kjell Håkon Rådahl til Hira Rasheed og Rizwan Ali Ghaffar (05.12.2022)

Skåra vest 9 (Gnr 42, bnr 23) er solgt for kr 1.900.000 fra Skåra Vel til Yngvar Moe (05.12.2022)

Andel av Slevik allé 46 A (Gnr 64, bnr 281, fnr 110) er overdratt fra Terje Roger Tvete til Else Mona Tvete (05.12.2022)

Riisløkka 12 A (Gnr 210, bnr 507, seksjon 2) er solgt for kr 2.600.000 fra Ingvild Øverby Vist og Jostein Vist til Erlend Øverby Vist (05.12.2022)

Lineveien Borettslag andelsnr 39 er solgt for kr 2.100.000 fra Abozar Al-Shorayer til Jeanette Bonden Isachsen (05.12.2022)

Åledalsveien Borettslag andelsnr 7 er solgt for kr 1.500.000 fra Fredrikstad Kommune til Malin Caroline Thorsen (05.12.2022)

Haugsten Borettslag andelsnr 107 er overdratt fra Christine E Berg-Johansen til Ingelin Berg-Johansen, Martin Berg-Johansen og Niklas Ole Berg-Johansen (05.12.2022)

Gnr 601, bnr 44, fnr 226 er overdratt fra Solveig Antonie Eriksen til Bjørn Eriksen, Jan Erik Eriksen og Mona Sundvall (05.12.2022) Overdragelsen omfatter også Skrenten 7 (Gnr 602, bnr 11, fnr 37)

Gamle Kirkevei 93 D (Gnr 204, bnr 62, seksjon 4) er solgt for kr 3.320.000 fra Kamilla Arntzen til Ferid Grudic og Sajma Grudic (05.12.2022)

Øraveien 17 (Gnr 303, bnr 1200, seksjon 2) er overdratt fra Arne Nilsen Eiendom As til Gini Eiendom As (05.12.2022)

Gnr 601, bnr 44, fnr 226 er solgt for kr 3.000.000 fra Bjørn Eriksen, Jan Erik Eriksen og Mona Sundvall til Glenn A Berner Martinsen og Linett Berner Martinsen (05.12.2022) Salget omfatter også Skrenten 7 (Gnr 602, bnr 11, fnr 37)

Vikeråsen 22 (Gnr 55, bnr 416) er solgt for kr 6.500.000 fra Labinot Bici til Ali Noori (05.12.2022)

Mosseveien 67 (Gnr 210, bnr 67, seksjon 77) er solgt for kr 3.400.000 fra Larsen Jan G As til Berit Elisabeth Stiansen (06.12.2022) Salget omfatter også andel av Mosseveien 71 (Gnr 210, bnr 67, seksjon 112)

Logredammen 3 (Gnr 120, bnr 90) er solgt for kr 8.830.000 fra Fredrik Magnussen og Silje Backlund til Janne Johansen og Rune Tøgersen (06.12.2022)

Kløverveien 10 (Gnr 303, bnr 573) er solgt for kr 3.500.000 fra Ghaleb Fatimah A A G Ali og Roaf Ali Muneef Al til Diana Jafar og Roaf Ahmed Muneef Al (06.12.2022)

Snørn 22 A (Gnr 620, bnr 32) er solgt for kr 4.100.000 fra Håkon Baltzersen og Steinar Telle til Emilie Segerblad Sagarino og Sigurd M Christiansen (06.12.2022)

Regimentveien 120 (Gnr 603, bnr 317, seksjon 2) er solgt for kr 2.418.000 fra Haugstenåsen Utvikling As til Vibeke Nordheim (06.12.2022)

Løkkebergkroken 6 (Gnr 303, bnr 1825, seksjon 7) er solgt for kr 4.850.000 fra Bjørnar Jørgen Brynildsen til Hilde Kaspersen Armand og Jonas Kaspersen Armand (06.12.2022)

Arups gate 8 (Gnr 208, bnr 1662) er solgt for kr 3.600.000 fra Trond Arne Thorvaldsen til Frank Langva (06.12.2022)

Thorsøveien 45 A (Gnr 686, bnr 33) er overdratt for kr 2.137.500 fra Øystein Skovly til Jon Alexander Skovly (06.12.2022)

Hans Nielsen Hauges vei 48 B (Gnr 737, bnr 73) er overdratt for kr 1.143.593 fra Ali Jassim T Al-Shimary og Nadhia J T Al-Shimary til Ahmed J T Al-Shimary (07.12.2022)

Trosvikgata 27 (Gnr 300, bnr 1348) er solgt for kr 2.850.000 fra Cathrine Marilen Larsen til Amira Ahmad Rami og Kahraman Mahmoud Shikho (07.12.2022)Salget omfatter også Gnr 300, bnr 163

Blomsterlia Borettslag andelsnr 15 er solgt for kr 3.350.000 fra Dag Atle Jostem til Laila Marie Ruyter (07.12.2022)

Haugsten Borettslag andelsnr 202 er solgt for kr 2.100.000 fra Britt Elisabeth Grønberg til Amanda Isabell Synnes (07.12.2022)

Sembs gate 3 (Gnr 300, bnr 1050, seksjon 2) er solgt for kr 2.050.000 fra M Christensen-Rozhovska og V Christensen-Rozhovskyy til Emil C Van Nes Malmberg (07.12.2022)

Holmen Borettslag andelsnr 5 er solgt for kr 1.492.705 fra Irene Marie Hansen til Berit M Søiland Woldsdal og Erik Julius Woldsdal (07.12.2022)

Jorunnsv 34 Borettslag andelsnr 6 er solgt for kr 2.100.000 fra Laila Pettersen til Sverre Fredrik Nielsen (07.12.2022)

Bellevuehagen Borettslag andelsnr 11 er solgt for kr 2.275.000 fra Stine Buer Sjöö til Carsten B Zachariassen (07.12.2022)

Fjeldbergtoppen Borettslag andelsnr 24 er solgt for kr 561.849 fra Michael Volden Magnussen til Vilde Oleana Ledang (07.12.2022)

Trosvikgata 12 B (Gnr 300, bnr 1598, seksjon 1) er solgt for kr 3.150.000 fra Stian Häckert til Magnus Enebakk (07.12.2022)

Trosvikgata 27 (Gnr 300, bnr 1348) er overdratt fra Toril Grubse Berge til Cathrine Marilen Larsen (07.12.2022) Overdragelsen omfatter også Gnr 300, bnr 1633

Tyttebærsvingen 10 B (Gnr 213, bnr 439, seksjon 3) er solgt for kr 2.850.000 fra Jannicke Thiedemann til Hallvard Guldhaug (07.12.2022)

Andel av Østre Faratangen 97 (Gnr 55, bnr 6, fnr 123) er overdratt fra Knut Eilefsen til June Wenche Eilefsen (07.12.2022)

Bure Borettslag andelsnr 1 er solgt for kr 899.402 fra Catharina Lørdahl, Ketil Lørdahl, Magne Lørdahl, Mona Liv Kristiansen, Per Erik Lørdahl og Tommy Atle Lørdahl til Linda Haug (07.12.2022)

Husebyveien 88 (Gnr 28, bnr 21) er solgt for kr 3.500.000 fra Marek Dawid Tomczyk til Lena Mari Nilsen og Thomas Lia (07.12.2022)

Ørebekk allé 12 A (Gnr 45, bnr 251) er solgt for kr 3.790.000 fra Steffen S Kristiansen til Nils Martin Ek (07.12.2022)

Roald Amundsens vei 137 (Gnr 614, bnr 1, fnr 1) er solgt for kr 4.350.000 fra Hansen Eiendom As til Sør Øst Invest As (07.12.2022)

Kong Sverres vei 17 (Gnr 601, bnr 7, fnr 29) er solgt for kr 2.400.000 fra Alexander Solvang, André Solvang og Torill Nilsen til Markus Marthinsen og Martine Larsen (07.12.2022)

Omsetninger for Hvaler kommune:

Sandeveien 65 (Gnr 43, bnr 136) er overdratt for kr 3.000.000 fra Inger Fauske til Eivind Fauske (02.12.2022)

Andel av Norderhaugveien 106 A (Gnr 53, bnr 230) er overdratt fra Bjørn Kenneth Andersen til Jeanette Andersen (02.12.2022) Overdragelsen omfatter også e.d. i Rauma kommune

Rødsfjellet 15 (Gnr 40, bnr 72) er solgt for kr 5.850.000 fra Hege Ragna Karlsen og Leiv Rødseth Sanden til Nina Gabriele Spitz og Roar Thoresen (02.12.2022)

Dypedal 11 (Gnr 42, bnr 278, seksjon 14) er solgt for kr 100.000 fra Ole & Co As til Lars Petter Einarsen (02.12.2022)

Dypedal 11 (Gnr 42, bnr 278, seksjon 13) er solgt for kr 100.000 fra Ole & Co As til Lars Petter Einarsen (02.12.2022)

Asmaløy 215 (Gnr 40, bnr 263) er overdratt for kr 500.000 fra Thor Erik Fredriksen til Bente Hagen og Jan Andre Hagen (05.12.2022)

Andel av Stormmusbrinken 28 (Gnr 49, bnr 251) er overdratt fra Kjell Arne Møller til Joakim Møller Andreassen, Kai Espen Møller og Martin Møller Andreassen (05.12.2022)

Stenane 27 (Gnr 4, bnr 253, seksjon 6) er solgt for kr 3.550.000 fra Ketil Humlekjær og Nina Kristin Bekkevik til Gry Marianne Ødegård og Hans Martin Ødegård (07.12.2022)

Stenane 27 (Gnr 4, bnr 253, seksjon 6) er overdratt fra Eva Lill Holberg til Ketil Humlekjær og Nina Kristin Bekkevik (07.12.2022)

Omsetninger for Råde kommune:

Gamleveien 70 (Gnr 92, bnr 585) er solgt for kr 2.300.000 fra Berit Johnsen og Rolf H Brekke Johnsen til Grønli Robert Holding As (05.12.2022)

Baldersvei 2 C (Gnr 57, bnr 3, seksjon 11) er solgt for kr 4.100.000 fra Edith Marie Roer til Harald Duesund (06.12.2022)

Hestholmen 23 (Gnr 21, bnr 71) er overdratt fra Andreas Einang Pihl til Carl Fredrik Pihl (06.12.2022)

