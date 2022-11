Oftebro: – Måtte finne min indre jævel

Hvem: Jakob Oftebro (36).

Hva: Skuespiller og arvesærping.

Hvorfor: Spiller i den premiereaktuelle TV 2-serien «Kids in crime», hvor han har rollen som narkolangeren «Freddy Hælvette», som forsyner ungdom i Sarpsborg med dop i 2001.

Ung særpekrim, altså – hvor godt føler du det stemmer med Sarpsborg anno 2001?

– Så vidt jeg skjønner, stemmer det bra. Serien er jo skrevet basert på ekte historier. Så er det selvfølgelig også dikta litt. At rohypnol var et stort problem i enkelte miljøer i Sarpsborg på den tiden, er det ingen tvil om. Det var ødeleggende for mange, og fikk plass som følge av at det var dårlig med fritidstilbud til dem som sto utenfor idretten. Jeg håper serien vil bidra til gode debatter, for dette er jo ikke et Sarpsborg-problem spesielt.

[ Jakob Oftebro leder an i «Kids in Crime» ]

Hvor mye eller lite av karakteren din kan den yngre deg identifisere seg med?

– Jeg har jo sett liknende typer under oppveksten min i Oslo. «Han der må du holde deg unna», liksom – «han er gæren». Jeg tror det er lett å bli dratt inn i ulike miljøer som ung. Selv danset jeg hiphop i sentrum og hang mye på Youngstorget og Arkaden som 14-åring. Da møtte jeg en del typer. Det var typer som du tenkte at det var greit å ha som bekjente, men som man ikke skulle involvere seg med. Jeg var heldig og havnet aldri på noe skråplan.

Hva har du gjort for å kunne bli Freddy?

– Det handlet mye om å møte noen av dem som historiene er basert på i Sarpsborg. Samtidig så jeg en del filmer for å finne den indre jævelskapen i meg. Min indre jævel, ha-ha!

Ja, karakteren din heter jo ikke «Freddy Hælvette» for ingenting?

– Nei, og det jeg synes er fint med «Kids in crime» er at du får se også litt av bakgrunnen til Freddy og hvorfor han er blitt som han er blitt. Det liker jeg. Det blir en inngang til refleksjon for seeren. For – blir du gangster i Norge, så er det jo gjerne en grunn eller flere til det.

[ – Jeg var klar for hat og dritt ]

Jakob Oftebro vokste selv opp i Oslo, men kjenner seg knyttet til både røttene i Sarpsborg og dialekta, som var telefonspråket han førte med pappa Nils Ole Oftebro i oppveksten. Foto: Terje Bendiksby / NTB (Terje Bendiksby/NTB kultur)

Hvor mye særping er det i deg, med en særping til far?

– Jeg har et veldig fint forhold til Sarpsborg, men er ikke vokst opp der og slapp unna rohypnolbølgen. Jeg besøkte farmor og farfar der med pappa. Så det var fint å være tilbake der under innspilling, for jeg hadde ikke vært der på mange år. Jeg merket tilknytningen selv om farmor og farfar nå bare kunne besøkes på kirkegården. Overraskende mange barndomsminner strømmet på.

Har du fått dialektundervisning hjemme?

– He-he, ja det har jeg faktisk. Pappa og jeg preka litt særping på telefonen hver dag, vi, da jeg vokste opp. Så jeg kan preke.

[ Hvor mye juks er det egentlig i sjakk? ]

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er et stort spørsmål, men jeg blir lykkelig av å være med familie og venner.

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– «Matilda» av Roald Dahl, med hennes magiske evner og egentlig hele det universet. Det var den første boka jeg leste flere ganger.

Hva gjør du når du skeier ut?

(ler rått) – Da blir’e vel no’ «hypperær», da (ler rått). Nei da, jeg har ikke dratt Freddy så langt. Hva gjør jeg når jeg skeier ut, a? Tar på danseskoa og drar på byen.

Er det noe du angrer på?

– Jeg angrer noen ganger på at jeg ikke er mer politisk aktiv, at jeg ikke stiller på flere demonstrasjoner og skriver kronikker. Vi står i en tid med mye rasisme og homohets, blant annet, som jeg ikke forstår meg på. Det gjør meg frustrert, for jeg trodde vi var kommet lengre. Det er en rar tid. Som at Morten Hegseth får hets for å ha på seg en krone i «Skal vi danse». Jødehat som vokser fram igjen og kvinner som trakasseres på arbeidsplassen. Jeg skjønner ikke at det er mulig. Vi har nazidemonstrasjoner i Oslo. Da blir jeg lei meg og frustrert. Vi har pratet så mye om alle disse tingene så lenge nå. Jeg blir forbanna.

Hva liker du best ved deg selv?

– Jeg liker at jeg i all hovedsak er blid og at jeg er god til å holde meg positiv.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– At jeg kunne suge til meg all CO2 i hele verden, det hadde vært en kul superkraft å ha!

Hvilke tre gjester ville du invitert på middag?

– Odd Magnus Williamson, Mohammed Ali og Jim Carrey.

[ Dyreverner: – Skal vi forby menn fordi de står for mest voldtekt, drap og vold? ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen