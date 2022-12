Seksjon i Gamle Beddingvei på Kråkerøy solgt for 10,3 mill.

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Tangen 9 (Gnr 432, bnr 106) er solgt for kr 4.820.000 fra Anne Christin M Baardsen og Kai Larsen til Inger-E Klokkeråsen og Stian Klokkeråsen (23.11.2022)

Flåtavikfaret 12 (Gnr 112, bnr 622) er solgt for kr 6.700.000 fra Hilde Langgård til Jan Erik Svendsby og Kristin Klemetsen (23.11.2022)

Kong Sverres vei 17 (Gnr 601, bnr 7, fnr 29) er overdratt fra Reidun Syversen til May Iren Solvang og Torill Nilsen (23.11.2022)

Storhaugveien 7 (Gnr 422, bnr 95) er solgt for kr 4.725.000 fra Gurli Susanne Liljegren og Morten Reigstad til Santhe Eiendom As (23.11.2022) Salget omfatter også Gnr 422, bnr 497

Andel av Kong Sverres vei 17 (Gnr 601, bnr 7, fnr 29) er overdratt fra May Iren Solvang til Alexander Solvang og André Solvang (23.11.2022)

Sildreveien 12 (Gnr 737, bnr 418) er solgt for kr 4.450.000 fra Leif Erik Olsen til Bjørn Henning Lagset og June Solveig Bjørnlid (23.11.2022)

Tyttebærtangen 64 (Gnr 431, bnr 1, fnr 47) er overdratt fra Fjeldhammer Brugs Arb For til Plastkammeratenes Forening (23.11.2022)

Sundløkkaveien 22 (Gnr 639, bnr 1, fnr 11, seksjon 2) er solgt for kr 1.500.000 fra Lene Anita Vestli til Bjørn-Oddvar Børresen (23.11.2022)

Sletteveien 41 (Gnr 203, bnr 120, fnr 223) er solgt for kr 4.400.000 fra Bjørg Khashab og Mohamed Khashab til Paul Joachim Mørk Eriksen (23.11.2022)

Sarpsborgveien 1132 D (Gnr 640, bnr 74, seksjon 3) er solgt for kr 3.980.000 fra Ole-Henrik Baltzersen til Lukasz Kamil Piorun og Patrycja K Tarnawska (23.11.2022)

Andel av Storveien 3 E (Gnr 45, bnr 9, seksjon 3) er overdratt fra Synnøve Borgenhaug til Roald Borgenhaug (23.11.2022)

Karivold Borettslag andelsnr 13 er solgt for kr 2.850.000 fra Nicolai Edvart Risvaag til Vibeke Jerkaas Schelin (23.11.2022)

Karstensens vei 11 (Gnr 203, bnr 201) er solgt for kr 3.100.000 fra Greta Kilevold til Qendresa Krasniqi (23.11.2022)

Haugsten Borettslag andelsnr 202 er overdratt fra Halvard Begby til Britt Elisabeth Grønberg (24.11.2022)

Holmen Borettslag andelsnr 51 er solgt for kr 1.170.574 fra Erik Olav Østli til Gunborg Linea Eberson (24.11.2022)

Andel av Gamle Stadion 27 (Gnr 210, bnr 1569, seksjon 14) er overdratt fra Bjørn Tore Schelderup til Astri Bergman Schelderup (24.11.2022) Overdragelsen omfatter også andel av Gamle Stadion 29 (Gnr 210, bnr 1569, seksjon 26)

Almgrensvei 9 B (Gnr 50, bnr 291) er solgt for kr 5.720.000 fra Steinar Johansen og Wenche Merdem til Sander Laagstad Gjerløw (24.11.2022)

Bakken 6 (Gnr 611, bnr 164) er solgt for kr 5.000.000 fra Cathrine Johansen og Markus Oliversen Granly til Britt Elisabeth Grønberg og Martin Grønberg (25.11.2022)

St.Croix gate 8 (Gnr 300, bnr 1474) er overdratt fra Aksjeselskapet Cgk til St Croixgaten 8 As (25.11.2022)

Gullskåret Borettslag andelsnr 96 er solgt for kr 1.950.000 fra Hanna E Stusgaard Fossum og Rune Fossum til Lilly Mahmood Abdul (25.11.2022)

Rosenlund Borettslag A/l andelsnr 8 er overdratt fra Harriet Synøve Andersen til Knut-Erik Heier og Wenche Synnøve Skorbakk (25.11.2022)

Bruket 15 (Gnr 48, bnr 238, seksjon 4) er solgt for kr 4.450.000 fra Decim As til Tormod Sørensen (25.11.2022)

Andel av Ørebekkstranda Borettslag andelsnr 54 er overdratt fra Reidar Anton Kihl til Karine Kihl (25.11.2022)

Rosenlund Borettslag A/l andelsnr 8 er overdratt fra Knut-Erik Heier og Wenche Synnøve Skorbakk til Hanne Engebretsen og Heine Kristiansen (25.11.2022)

Skoletomta Borettslag andelsnr 3 er solgt for kr 659.468 fra Emma K Lie Pettersen til Emil Gjerdsjø Martinsen (25.11.2022)

Vallefjell 1 Borettslag andelsnr 169 er solgt for kr 2.400.000 fra Kristian Austvik Dahl til Frida Pettersen (26.11.2022)

Stangebyeveien 20 A (Gnr 48, bnr 1, fnr 183) er solgt for kr 5.100.000 fra Georgia Renieri og Georgios Englezos til Jon-Fredrik P Tomtum og Rattana Eveline Kingell (28.11.2022)

Storveien 84 B (Gnr 49, bnr 1, fnr 18, seksjon 2) er solgt for kr 840.000 fra Fredrikstad Hybelutleie As til Lothe Håndverk As (28.11.2022)

Høidahlbuen 4 (Gnr 303, bnr 1320, seksjon 2) er solgt for kr 3.303.000 fra Kent Eilert Andersson til Elias Mar Halldorsson (28.11.2022)

Andel av N.Jul Andersens vei 4 (Gnr 48, bnr 412) er overdratt for kr 600.000 fra Mona Johannessen til Viggo Valen (28.11.2022)

Bramers vei 25 (Gnr 210, bnr 1433) er overdratt fra Jan Åsmund Olsen til Jimmy Rickhard Olsen, Marianne Olsen og Øivind Olsen (28.11.2022)

Andel av Einerbærveien 8 (Gnr 213, bnr 427) er solgt for kr 4.500.000 fra Kenneth Torstein Larsen til Tonje Anita Watne (29.11.2022)

Johan Fr.Schous vei 11 (Gnr 303, bnr 522) er overdratt fra Arnfinn Bjarne Larsen til Elsa Mary Larsen (29.11.2022) Overdragelsen omfatter også e.d. i Sarpsborg kommune

Prost Nossens vei 25 (Gnr 201, bnr 98, fnr 66) er solgt for kr 4.750.000 fra Minka Krkic Bakija og Sasa Bakija til Shamshad Nazari og Taher Nazari (29.11.2022)

Andel av Svaneveien 11 (Gnr 736, bnr 43) er overdratt fra Roar Edvardsen til Darat Edvardsen (29.11.2022)

Kjølstad Borettslag andelsnr 36 er solgt for kr 1.000.000 fra Camilla Desiree Helgesen til Marius René Johansen (30.11.2022)

Kvernhusveien 44 (Gnr 210, bnr 1609) er overdratt for kr 466.380 fra Svein Petter Sponheim til Ragnhild Sonja Haraldsen (30.11.2022)

Buskogen Borettslag A/l andelsnr 12 er overdratt fra Eva Sofie Martinsen til Ursula-H R Martinsen (30.11.2022)

Kornenga 5 C (Gnr 303, bnr 1683, seksjon 11) er solgt for kr 3.250.000 fra Atle Eriksen og Gry Lambrekt Eriksen til Line Kvarud (30.11.2022)

Rådalslia 1 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 21) er solgt for kr 4.080.000 fra Irene Skår til Sarah Røinås Pedersen og Tom Jørgen Sande Johansen (30.11.2022) Salget omfatter også andel av Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 97)

Sturødveien 24 (Gnr 55, bnr 47) er overdratt fra Toril Johansen til Kristin Moslått (30.11.2022) Overdragelsen omfatter også Gnr 55, bnr 98 Overdragelsen omfatter også Sturødveien 22 A (Gnr 55, bnr 319)

Bratthammeren Borettslag andelsnr 23 er solgt for kr 3.400.000 fra Aleksander Willassen og Oda Marie Vister til Malene Namstad Saxhaug (30.11.2022)

Manstadåsen 44 (Gnr 120, bnr 29) er solgt for kr 240.240 fra Fredrikstad Kommune til Espen Seljeseth og Mari Christine Lørdahl (30.11.2022)

Haugsten Borettslag andelsnr 170 er solgt for kr 2.475.000 fra Thea Rønning Haraldsen til Ida Marie Karlsen (30.11.2022)

Haugsten Borettslag andelsnr 83 er solgt for kr 2.790.000 fra Britt Elisabeth Grønberg og Martin Grønberg til Hugo Solberg (30.11.2022)

Mosseveien 69 (Gnr 210, bnr 67, seksjon 62) er solgt for kr 5.875.000 fra Geir Rino Edén og Live Lund Galaas til Kirsten Synøve Engedahl og Per Albin Engedahl (30.11.2022) Salget omfatter også andel av Mosseveien 71 (Gnr 210, bnr 67, seksjon 112)

Østheimveien 17 (Gnr 303, bnr 1891) er overdratt for kr 2.158.598 til Østheimveien Borettslag (30.11.2022)

Grensen 27 (Gnr 303, bnr 355) er solgt for kr 3.200.000 fra Jayan Sundaram og Karthika Devi Jayan til Doaa H F Tahir (30.11.2022)

Opalveien 4 (Gnr 601, bnr 138) er solgt for kr 5.200.000 fra Roy Egil Helgesen til Michael Aga (01.12.2022)

Gamle Beddingvei 13 (Gnr 423, bnr 179, seksjon 55) er solgt for kr 10.300.000 fra Pål Frithjof Tandberg til Hanne Birkhaug Pedersen og Leif Bjørge Pedersen (01.12.2022)

Presteløkka 3 Borettslag andelsnr 21 er solgt for kr 2.310.000 fra Fredrik Andreas Stanghov til Anders I Christensen (01.12.2022)

Slevik allé 54 (Gnr 64, bnr 281, fnr 113) er solgt for kr 5.100.000 fra Tommy Sørensen til Kristian B Marsell og Mathilde Amine Svendsen (01.12.2022)

Gaustadsvingen 4 (Gnr 110, bnr 74) er solgt for kr 5.650.000 fra Cassandra Isabell Jensen og Michael Rene Norstad til Marcus Torstein Hanssen og Sofie Pedersen (01.12.2022)

Sadelveien 11 (Gnr 213, bnr 169) er solgt for kr 4.500.000 fra Herman Gretland Helgesen og Kari C Gretland Helgesen til Marco Berglund og Tina Charlotte Johansen (01.12.2022)

C.J.Kiønigs vei 1 (Gnr 208, bnr 1801, seksjon 47) er solgt for kr 5.450.000 fra Andrea Hovland Bøe og Joachim Andreassen til Kari Synnøve Fosvold og Øivind J Winther Fosvold (01.12.2022)

Labråten 61 A (Gnr 210, bnr 810) er solgt for kr 3.580.000 fra Elin Merete Ørmen til Merete Aarøy (01.12.2022)

Almveien 21 (Gnr 640, bnr 50) er solgt for kr 4.300.000 fra Kai Roar Amundrød og Sylvia Amundrød til Abdi Awal Tahir (01.12.2022)

Begbyveien 14 B (Gnr 609, bnr 277, seksjon 3) er solgt for kr 5.850.000 fra Hege Hærnes Andresen og Nicklas Grønfoss til Anita Olsen og Øyvind Andresen (01.12.2022)

Kvartstunet 26 (Gnr 601, bnr 379, seksjon 11) er solgt for kr 2.875.000 fra Kenan Velic til Bjørn-Erik Lie-Olsen (01.12.2022)

Omsetninger for Hvaler kommune:

Andel av Koltorpneset 38 (Gnr 5, bnr 49) er solgt for kr 2.500.000 fra Elisabeth Agnete Auberg til Halfdan Johan Glørud (23.11.2022)

Under Signalen 25 (Gnr 28, bnr 6) er overdratt fra Bente Torhild Fjeld til Magnus Fjeld og Martin Fjeld (24.11.2022)

Løkkevika 19 (Gnr 49, bnr 40) er solgt for kr 4.350.000 fra Eirik Larsen og Heidi Mong til Bente Iversen Solsvik og Dan T Nøttveit Solsvik (29.11.2022)

Omsetninger for Råde kommune:

Andel av Grindveien 1 (Gnr 52, bnr 48) er overdratt fra Anders Rossing til Elizabeth Hübenthal (23.11.2022)

Spetalenveien 25 (Gnr 93, bnr 312) er solgt for kr 4.000.000 fra Anne K Antonsen Nilsen og Leif Eilert Nilsen til Andreas Nilsen og Eva Kristine Vold Volden (23.11.2022)

Halvorsrødfeltet 23 (Gnr 54, bnr 34) er solgt for kr 2.250.000 fra Laila Sylvia Nystrøm og Marita Elisabeth Sheats til Solveig Arntzen Grøvle (29.11.2022)

Skogveien 61 F (Gnr 53, bnr 34, seksjon 18) er solgt for kr 5.100.000 fra Ewa Stensrød og Trond-Michael B Stensrød til Stensrød Eiendom As (29.11.2022)

Andel av Lundsholmen 1 (Gnr 30, bnr 10) er overdratt fra Astrid Therese Borge til Iselin Borge, Karoline Borge, Marit Elisabeth Gautun, Paal Kristian Gautun, Preben Gautun og Tom Roger Borge (29.11.2022)

Andel av Lundsholmen 1 (Gnr 30, bnr 10) er overdratt fra Marit Elisabeth Gautun til Paal Kristian Gautun og Preben Gautun (29.11.2022

Andel av Lundsholmen 1 (Gnr 30, bnr 10) er overdratt fra Tom Roger Borge til Iselin Borge og Karoline Borge (29.11.2022)

Halvorsrødfeltet 23 (Gnr 54, bnr 34) er overdratt fra Gunnar Edvin Nystrøm til Laila Sylvia Nystrøm og Marita Elisabeth Sheats (29.11.2022)

Missingfjellet 6 A (Gnr 84, bnr 221, seksjon 1) er solgt for kr 4.100.000 fra Davids Byggeprosjekter As til Matias Johansen Grimstad og Ylva Cecilie Tilley (30.11.2022)

