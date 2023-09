Over 14.000 har forhåndsstemt i Fredrikstad

Kommunen registrerer at grepene de har gjort virker og at mange velger å forhåndsstemme, slik trenden har vist ved de siste valgene.

– Fredrikstad kommune har jobbet målrettet for å gjøre det enkelt og attraktivt for velgerne å delta i valget. Vi har lagt stor vekt på tilgjengelighet og har plassert valglokaler rundt om i kommunen. Dette gjør det enkelt for velgerne å kombinere stemmegivning med andre gjøremål, sier valgansvarlig Dick Ekeroth.

Vil ha fortsatt økt deltakelse

Det har vært mulig å forhåndsstemme i Fredrikstad siden 10. august, da de første velgerne sto i kø da dørene åpnet i byhallen.

Per onsdag ettermiddag har det resultert i over 14.000 forhåndsstemmer, som er flere enn noen gang ved et kommunevalg. Men om det settes ny rekord i andel forhåndsstemmer gjenstår å se etter valgdagen 11. september.

Kommunevalget for fire år siden resulterte i 11.917 forhåndsstemmer, som utgjorde 31,4 prosent av de 37.974 velgerne som stemte. 58 prosent av Fredrikstads stemmeberettigede deltok den gang.

Fredrikstad har i årets kommunevalg cirka 68.600 innbyggere med stemmerett.

– Vi har hatt et håp om at vi skal nå rundt 20.000 forhåndsstemmer. Erfaringsmessig kommer forhåndsstemmene raskest de siste dagene før valgdagen. Det er jo likevel mest interessant hvor mange som stemmer totalt. Vi ønsker fortsatt økt valgdeltakelse og dermed nærme oss landsgjennomsnittet. Vi må godt over 60 prosents deltakelse for å kunne si oss fornøyd, sier Ekeroth.

Flere ved stortingsvalg

Valgdeltakelsen i Fredrikstad økte fra 53,7 prosent i 2015 til 58 prosent ved kommunevalget i 2019. Til sammenligning var landsgjennomsnittet ved forrige kommunestyrevalg på nesten 65 prosent og 33,7 prosent var forhåndsstemmer på landsbasis.

Du kan som velger i Fredrikstad forhåndsstemme fram til fredag klokka 20.00.

Ekeroth og Fredrikstad kommune erfarer at flere stemmer når det er stortingsvalg. Forrige gang, i 2021, valgte flere enn halvparten av Fredrikstad-velgerne å levere forhåndsstemme. Nær 53 prosent, nesten 24.000 av de som stemte, hadde avgitt sin stemme før selve valgdagen.

---

Forhåndsstemme – når og hvor

Slik har kommunen lagt til rette for forhåndsstemming. Sjekk hvor og når du fortsatt kan forhåndsstemme før helgen.

Byhallen

10. aug–25. aug, mandag–fredag klokka 10–15.30

26. aug, lørdag klokka 10–15.30

28. aug–1. sept, mandag–fredag klokka 10–18

2. sept–3. sept, lørdag og søndag klokka 12–20

4. sept–8. sept, mandag–fredag klokka 9–20

Oscar Westmark (21) var blant de første til å stemme da forhåndsstemmingen åpnet på rådhuset i Fredrikstad 10. august. (Martin Næss Kristiansen)

Rema1000 Fredrikstad stadion

29. aug–2. sept, mandag–lørdag klokka 12–20

Kongstenhallen

3. sept–8. sept, søndag–fredag klokka 12–20

Østsiden bibliotek

4. sept–8. sept, mandag klokka 10–18 og tirsdag–fredag klokka 10–16

Østfoldhallen

1. sept–2. sept, fredag klokka 10–20 og lørdag klokka 10–18

4. sept–8. sept, mandag–fredag klokka 10–20

Torvbyen

1. sept–2. sept, fredag klokka 10–20 og lørdag klokka 10–18

4. sept–8. sept, mandag–fredag klokka 10–20

Mobil valgbrakke

Kiwi Elingårdskilen: 17. aug–19. aug, torsdag–lørdag klokka 16–20

Kiwi Vestkilen: 21. aug–23. aug, mandag–onsdag klokka 14–20

Stortorvet: 24. aug–29. aug, torsdag–tirsdag klokka 12–20

Østsiden storsenter: 30. aug–2. sept, onsdag–fredag klokka 16–20 og lørdag klokka 12–20

Kiwi Lisleby: 5. sept–8. sept, tirsdag–fredag klokka 12–20

---