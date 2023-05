Vil øke antallet VTA-plasser i Fredrikstad

I oktober i fjor sa regjeringen nei til å finansiere flere VTA-plasser over statsbudsjettet. Det opprørte mange, blant annet Espen Winther Knudsen, daglig leder i Viuno.

– Jeg er skuffet over at politikerne ikke forstår verdien av ordningen, sa han til Demokraten.

Torsdag behandlet formannskapet i Fredrikstad kommune en politisk sak om å øke antallet varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) i Fredrikstad. Saken skal behandles endelig i bystyret 4. mai.

Ordfører Siri Martinsen understreker at tilrettelagte arbeidsplasser er viktig for å skape et inkluderende samfunn, skriver kommunen på sine nettsider.

– Vi ønsker at flere skal få muligheten til å delta i arbeidslivet, uavhengig av utfordringer de måtte ha, sier Martinsen.

Tverrpolitisk enighet

En arbeidsgruppe bestående av politikere fra ulike partier har vurdert tiltak som kan bidra til tilrettelagte arbeidsplasser og til mer robust organisering og finansiering av kommunens hel- og deleide bedrifter innen dette segmentet. Utvalget består av Bjørnar Laabak (FrP), Elin Tvete (Sp), Truls Velgaard (H) og Maria Imrik (Ap).

– Vi ønsker å skape et samfunn der alle har en plass, og der alle får muligheten til å bidra og utnytte sitt fulle potensial. Å tilby tilrettelagte arbeidsplasser er en viktig del av dette arbeidet, da det gir personer som står utenfor arbeidslivet muligheten til å føle seg inkludert og verdsatt i samfunnet, utdyper Bjørnar Laabak, leder for arbeidsgruppen.

Enorme utfordringer

Alle som opplever utenforskap, vet hvor belastende det er i livet. Det gjelder særdeles også for utviklingshemmede.

– Det å stå på utsiden av samfunnet, uansett bakgrunn og livssituasjon, skaper til dels enorme utfordringer for de det gjelder. Utenforskap påvirker også den sosiale bærekraften i Fredrikstad-samfunnet negativt. Mangel på inkludering og følelsen av å ikke bidra positivt til samfunnet kan føre til lav selvfølelse, ensomhet, psykiske lidelser og sykdom. Tilrettelagte arbeidsplasser kan bidra til å gi folk et godt liv der de føler seg verdsatt som mennesker, sier ordfører Siri Martinsen.

For ett år siden var nesten 300 personer ansatt i de tre bedriftene Fasvo, Viuno og Unikom. Disse tre eies helt eller delvis av Fredrikstad kommune.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et statlig arbeidsrettet tiltak som gir et arbeidstilbud i en skjermet virksomhet til personer som har problemer med å få arbeid innenfor det ordinære arbeidslivet (Forskrift om arbeidsmarkedstiltak).

Formålet med VTA er å gi tiltaksdeltakerne arbeid som bidrar til å utvikle deres ressurser gjennom kvalifisering og arbeidsoppgaver som er tilpasset den enkeltes arbeidsevne. Deltakerne får et tilpasset arbeidstilbud med tilrettelegging og oppfølging. I denne artikkelen kan du lese mer om VTA.

Tiltaket er rettet mot personer som mottar eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd etter folketrygdloven, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. VTA-tiltaket har flere målgrupper.

Siden ansvarsreformen tidlig på 1990-tallet har personer med utviklingshemming vært en viktig målgruppe i dette tiltaket, men også andre diagnosegrupper omfattes nå av ordningen. I dag sliter mange av deltakerne med psykiske vansker og/eller rus (Spjelkavik m.fl. 2012).

Tildeling av en VTA-plass går gjennom det lokale NAV-kontoret. Andre arbeidsrettede tiltak skal være vurdert og funnet å være uaktuelle før VTA innvilges.

