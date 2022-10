Ingen midler til nye VTA-plasser i statsbudsjettet

De siste ti årene har regjeringen i snitt bevilget midler til 340 nye VTA-plasser. I statsbudsjettet for 2023 er det ikke bevilget midler til noen nye plasser.

– Vi har i praksis gått fra 340, som i utgangspunktet var altfor lite, til null, sier Trondsen.

På arrangementet Årets viktigste frokost, som ble arrangert mer enn 50 steder over hele landet en time før statsbudsjettet ble lagt fram, aksjonerte ASVL for å øke antall plasser til 1000. Det hjalp lite.

– Nei, det er ikke grunn til jubel for vår del denne gangen. Jeg er skuffet over at politikerne ikke forstår verdien av ordningen, sier Espen Winther Knudsen, daglig leder i Viuno.

– Skammelig

Direktør i Arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedriftene (ASVL), Dag Sandvik, er tydelig provosert over utfallet.

– Dette er en skam for en regjering som har satt trygt arbeid til alle som ett av sine fremste mål. Null nye jobber blir ikke mindre skammelig når regjeringen i budsjettet presenterer nye tall fra NAV Direktoratet som sier at behovet for tilrettelagte jobber faktisk viser seg å være dobbelt så stort som det våre beregninger tilsier, sier direktør i ASVL, Dag Sandvik i en pressemelding torsdag kveld.

– Forslaget innebærer at regjeringen velger å opprettholde en arbeidsledighet på 80 prosent blant unge utviklingshemmede, sier han.

Flemming Trondsen, kommunikasjonssjef i ASVL. (ASVL)

Oppsiktsvekkende diskriminerende

Brukerne av VTA er en ekstra sårbar og utsatt gruppe.

– Vi ser at mange av de som går ledige etter skolen er mye alene. De har lett for å få feil venner, som utnytter dem eller misbruker dem, sier Winther Knudsen.

Overgangen fra en skolehverdag med rutiner og et sosialt liv, til et liv i arbeidsledighet, kan oppleves som drastisk.

– Det sosiale aspektet ved en arbeidsplass er mye viktigere for dem, enn for deg og meg, mener Trondsen.

Han mener regjeringens er oppsiktsvekkende diskriminerende.

– De blir sluppet ut i det store intet etter skolen. Vi vet om mange foreldre som velger å jobbe mindre, ta en eller to dager fri i uka, for å finne på noe sammen med sine voksne barn. Det er mange triste historier, sier Trondsen.

