Kvinne slepte hunder etter bil – skulle rekke butikken

Saken gikk nylig som en tilståelsesdom for Søndre Østfold tingrett, der en Østfold-kvinne i 50-årene ble funnet skyldig i grovt uaktsomt å ha hensatt dyr i en hjelpeløs tilstand.

Hundeeieren er dømt til 21 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år.

«Burde forsikret seg»

En tidlig kveld i mars i fjor bandt hun sine to hunder fast i tilhengerfestet på bilen sin. Litt senere kjørte hun av gårde med hundene på slep etter bilen, før hun etter hvert oppdaget hva som hadde skjedd.

Kvinnen forklarte selv i retten at hun hadde vært stresset da hun skulle rekke å dra i butikken før stengetid. Det er ikke tilstrekkelig for å bli bedømt som uskyldig, mener retten.

«Sett hen til skaderisikoen ved å kjøre med hunder hengende bak bilen i fart, burde siktede forsikret seg om at hundene ikke var bundet fast i tilhengerfestet før hun kjørte. Det foreligger av denne grunn ikke subjektive forhold som kan unnskylde henne», heter det i dommen.

Traumatisk, mener retten

Kjøreturen startet et par minutter etter at hundene var blitt bundet fast. Det tok ifølge dommen ett minutts tid før kvinnen oppdaget hva hun hadde glemt.

Retten viser til at hundene ble utsatt for en traumatisk og intens opplevelse, som må kunne regnes som en voldshandling. Det framheves videre at begge hundene fikk relativt omfattende sår- og brannskader, og at begge hundene trengte smertelindring i tiden etter hendelsen.

Kvinnen ble trodd på at hendelsen var en forglemmelse og en utilsiktet handling som følge av stress.

På bakgrunn av kvinnens forklaring, er retten ikke i tvil om at hun ønsker det beste for hundene sine, og at hun vanligvis har en alminnelig og god omsorg for hundene.

