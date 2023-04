Mann dømt for å ha sperret katt inne i vaskemaskin

Mannen var borte nesten ett døgn. Den to år gamle hannkatten hadde ikke tilgang på mat og vann og døde mens den var stengt inne i vaskemaskinen, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Hendelsen skjedde 17. mai i fjor. 30-åringen har forklart at han hadde drukket fem-seks øl fra morgenen av, og at han husket å ha lekt med katten før han dro videre på en fest.

Mannen erkjente at han hadde sperret katten inne, men sa ifølge avisa at han mente å ha sluppet den ut igjen før han dro, og at han trodde den vandret fritt rundt i leiligheten mens han var borte.

Påstanden var opprinnelig på 24 dagers fengsel, men mannen fikk strafferabatt på grunn av tilståelsen og saksbehandlingstid hos politiet og påtalemyndigheten.

Dommen er på 18 dagers ubetinget fengsel, opplyser mannens forsvarer, advokat Kristin Morch, til NTB.

