Vinterferiemoro for hele familien

En dag på skøyter

Ved gangbrua på Kråkerøy-siden ligger skøytebanen som er resultatet av et spleiselag mellom Værste og Fredrikstad kommune. Sentrumstilbudet har eksistert siden 2015. På skøytebanen kan du ta med deg bruskassa og skøytene og ha det gøy på isen frem til lysene slukkes klokken 21.00. Men pucken og hockeykølla må du legge igjen hjemme.

Dersom været ikke holder, er også Stjernehallen åpen for frigåing på isen, fredager 12.00-13.45 og søndager 9.30-11.30. Det er åpent og gratis for alle, men også her er det forbudt med puck og hockeykølle.

På Kråkerøysiden av Værstebrua kan man stå på skøyter fra morgen til kveld. (Ylva Lie Bjerke)

Prøv dere som hemmelige agenter

Fredrikstad museums utstilling om Østfold under andre verdenskrig passer også godt for barn og unge, med både digitale fortellinger og agentspill. (Ylva Lie Bjerke)

I forbindelse med åpningen av den nye krigsutstillingen på Fredrikstad Museum, er det laget et opplegg for barn og unge, som også kan fenge de voksne. Her kan man ta på seg rollen som hemmelig agent, og finne de skjulte ledetrådene, gjennom spillet «Agent Askeladden».

Museet er i vinterferien åpent hver dag fra 11.00-16.00

Priser:

Barn 6-17 år/student kr 40

Voksen kr 90

Familie (Inntil 2 voksne og 4 barn) kr 200

Kreativ moro på St. Croix

St. Croix-huset arrangerer to gratis vinterferieverksteder for barn.

Tirsdag 21. februar kan barn fra 7 år og oppover være med på «I takt med musikken» i Lillesal, hvor de blir kjent med flere ulike uttrykk innen musikk. Det blir lytting, utforsking, spilling og synging på Barnas Miniscene. Det er gratis å delta.

Fra onsdag 22. februar til lørdag 25. februar legges det til rette for at barnefamilier kan stikke innom og være kreative sammen. Fra 12-14 settes det frem utstyr slik at man kan klippe, lime, brette og tegne. Lekerommet er tilgjengelig for frilek og moro, og det vil bli mulig å steke pinnebrød på bål ute.

Fra onsdag til fredag i vinterferien arrangerer St. Croix-huset UKM vintercamp. Der vil ungdom mellom 13-20 år få utfolde seg innenfor mange slags kulturuttrykk. Etter workshoppene åpnes det for sosial heng på huset, og på fredag avsluttes campen med utstilling og konsert.

Opplegget er gratis, og foregår mellom klokken 13.00-20.00 disse dagene.

Tettpakket program på bibliotekene

På bibliotekene i sentrum og på Gressvik og Østsiden arrangeres det flere aktiviteter for både små og store barn.

På Fredrikstad bibliotek byr vinterferieuka på reptilbesøk fra Oslo Reptilpark, der barna kan lære kule fakta og til og med få holde store edderkopper, slanger og skilpadder. De holder også mangakurs for ungdom mellom 13 og 18 år, og gjennom hele uka arrangeres ulike verksteder der man kan lage buttons, vennskapsarmbånd, perlesmykker og bokmerker. Den siste lørdagen i vinterferien vises forestillingen «Hvem gjemmer seg her?» for de minste mellom 0-4 år.

Anja Meinike Dørre fra Oslo Reptilpark kommer til Fredrikstad bibliotek i vinterferien for å vise frem og fortelle om spennende reptiler. Her fra sist besøk i fjor sommer. (Martin Næss Kristiansen)

På Østsiden bibliotek er det et nytt verksted hver dag, fra mandag til torsdag. Her kan man komme og lage snøkuler av syltetøyglass, sceneteppe til det lille teateres deres, egen notatbok eller album, eller roboter i papp.

På Onsøy bibliotek blir det smykkeverksted mandag 21. februar, og tegneverksted torsdag 24. januar.

For mer informasjon om tider og arrangementer, besøk Fredrikstad bibliotek sin nettside.

Grilling på stranda

Foten koker av folk og feriefølelse på sommeren, men her er det minst like fint på vinteren – og da er sjansen stor for at du får stedet (nesten) for deg selv. Ta med sitteunderlag, varme klær og pølser til grilling, og gjør det til en dagstur. Kanskje ser dere også noen isbadere?

Det er verdt å ta en tur til flotte Guttormsvauen i vinterferien. (Henriette Ydse Krogstad)

Guttormsvauen på Vesterøy er også et flott sted for grilling og utekos. Parkeringsplassene ligger 1 kilometer fra stranda, så her kan man få en fin liten tur før man kommer frem. Her står både benker og griller, så det er bare å ta med nok klær og noe godt å spise.

Snør sekken og spenn skia

Vintertemperaturene kan svinge, men skiglede kan vi få likevel! Litt sør for gamle Veum Sykehus ligger Fredrikstad skiarena, hvor det jevnlig kjøres løyper. Det kan være lurt å sjekke arenaens facebookside for å være oppdatert på skiforholdene.

Dersom du vil få litt fart på skia, kan være et alternativ å dra til Kjerringåsen alpintanlegg i Sarpsborg. Her er det bakker for både voksne og barn, og foruten den lille kiosken er det også satt frem bålpanner og benker, slik at man kan ta en pause med noe medbragt. Her er det også mulig å leie skiutstyr. Se deres hjemmeside for mer informasjon om åpningstider, heiskort, og leie av utstyr.

