Fredrikstad-prosjekt løfter frem norske designere - får høythengende pris

– Det er jo den største prisen innen design i Norge, så det er kjempestort, sier Mats Linder.

Han er forfatteren bak bokserien «Norsk design og håndverk», som presenterer norske designere og deres arbeid, som nå har fått det gjeve DOGA-merket. Det gis til virksomheter og utøver som utmerker seg gjennom «fremragende bruk av design og/eller arkitektur».

Det var i starten av pandemien at Linders mangeårige idé fikk bein å gå.

– Noen dager etter nedstengningen, møtte jeg Fredrik Temte i Studio Geist. Vi begynte å tenke: «Hva nå, når oppdragene forsvinner?». Noen måneder etter det første møtet, kom den første boka. Nå har det blitt tolv bøker på i underkant av 24 måneder, forteller Linder.

Laget eget forlag

Men for å gi ut bok, bør man ha et forlag. Så Studio Geist opprettet et: Papiret forlag. Daglig leder i designstudioet, Fredrik Temte, sier at det gjør anerkjennelsen fra DOGA-juryen ekstra stas.

– Vi har fått det tidligere, men det er ekstra morsomt nå fordi vi i enda større grad her bruker design i utviklingen av et forlag og en idé, og løfter kunnskap om et fagfelt vi driver i selv, og kanskje synes har vært underkommunisert. Så det har vært veldig gøy, sier Temte.

– Har jeg en idé, så drøfter jeg den med Studio Geist, og er de positive, kan jeg gå hjem og jobbe med den boka samme ettermiddag, sier Mats Linder. (Studio Geist)

– Det er ekstremt lite kunnskap rundt norsk design og kunsthåndverk, og lite litteratur, så jeg tenkte at vi trengte et løft for hele faget, sier Mats Linder.

– Etterlengtet

Bokserien har nå til sammen fått tre priser, de som er å få når det kommer til design, tror forfatteren. Bøkene selges fra nord til sør i Norge, og flere steder i utlandet.

– Jeg føler at den jobben vi gjør, burde vært gjort for lenge siden. Det har vært etterlengtet, av museer, forskningsanstalter og samlere. Vi jobber også med å løfte frem mindre kjente utøvere.

Også de kvinnelige designerne, som uten tvil har blitt forbigått, ifølge Linder.

– Det er dessverre tyngre materie, men jeg brenner for det. Akkurat nå skriver jeg en artikkel om den problematikken, at kvinner er veldig lite synlige i kunsthistorien, og retter en pekefinger mot de ulike museene. De har gjort en dårlig jobb. Så jeg håper vi kan bidra med å løfte opp interessen for de kvinnelige utøverne i større grad, sier han.

Støtte fra Norsk Kulturråd

Bokserien har i tillegg til DOGA-merket altså også fått gull i Årets Vakreste Bøker 2021, og gull i visuelt 2022. Det er ressurskrevende å drifte et lite forlag, men serien har fått støtte av Norsk Kulturråd, og Linder og Studio Geist har ingen planer om å gi seg. Det er flere designere å ta av.

– Vi har ambisjoner om fire utgivelser i året, pluss at vi har noen større, engelske produksjoner for å løfte norsk design ytterligere ut i verden, sier Temte, og fortsetter:

– Mats sitter og skriver for harde livet. Vi legger oss noen små, modige mål hele tiden.

En av bøkene i serien er om Anna-Greta Eker, den finsk-norske smykkekunstneren som hadde sitt verksted i Fredrikstad. (Studio Geist)

Dette er juryens begrunnelse:

«Endelig har vi fått et godt verktøy for folkeopplysning om norske formgiveres bidrag til verden!

Juryen er unisont begeistret over hva en forfatter, et designbyrå og et lite forlag kan få til. Mats Linder og forlaget Papiret har påtatt seg en viktig og delvis forsømt samfunnsoppgave.

Vi synes det er fantastisk å se bøker som er så nennsomt designet, med kunstnerskapet og innholdet i hovedrollen. På bemerkelsesverdig vis klarer de å kombinere et uhøytidelig uttrykk med et oppslagsverks autoritet. Miljømessig er det et stort pluss at bøkene blir trykket og innbundet i Norge.

Norsk design og kunsthåndverk bokserie tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi den løfter frem et fagområde som ikke er så kjent for det brede publikum. Bokserien har potensial til å inspirere nye generasjoner.

Vi ser med stolthet at bøkene allerede har funnet veien til mange land, og vi gleder oss til fortsettelsen.»

