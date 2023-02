Kan endelig vise frem Østfolds omfattende krigshistorie

I 1939 var 16 år gamle Inge Steensland på sykkeltur i Europa, og havnet i Tyskland. Det han opplevde der, ble starten på en strabasiøs militærkarriere.

De neste årene skulle den unge gutten fra Stavanger både være med på kamp i Atlanterhavet og landsettingen i Normandie. Og i en alder av 21, ledet han 300 motstandsmenn i hemmelige operasjoner i Østfold.

8. februar 1945 ble første ledd i slepebåtaksjonen «Operasjon Polar Bear East 6», med Steensland i spissen, gjennomført. På dagen 78 år senere åpnet Fredrikstad Museum sin utstilling «Østfold i krig 1939-45», hvor Steensland hylles med et helt eget rom.

Inge Steenslands historie vises som en digital fortelling i et eget rom. Her ser hans barn og barnebarn, Anne Mette Steensland og Melanie Steensland Gotteberg, på fortellingen. (Ylva Lie Bjerke)

– En av de beste

– Vi begynte å planlegge rett før koronaen brøt ut, og det har gitt litt humper på veien. Men nå åpner vi, og det blir en fantastisk utstilling!

Det sier en stolt Gaute Jacobsen, som er avdelingsdirektør for Fredrikstad Museum.

På dette videobordet, hvor Netron står bak både design og grafikk, kan man gjennom flere kapitler se og høre om krigen i Østfold. (Ylva Lie Bjerke)

Fra 8. februar, klokken 14.00, åpnes 500 kvadratmeter med gjenstander, fotografier og tekster fra og om tiden da Østfold var preget av krig. Historiker Petter Ringen Johannessen har hatt det faglige ansvaret, mens Inge Steenslands Stiftelse har finansiert den store utstillingen.

– Jeg tør nok å påstå at dette er en av de beste utstillingene om andre verdenskrig, sier Jacobsen.

Det digitale produksjonsselskapet Netron har laget flere digitale opplevelser på utstillingen, blant annet fortellingen om Inge Steensland.

Sa han skulle på fisketur

Etter at Inge Steensland kom tilbake fra sykkelturen sin i Tyskland, bestemte han seg for at han ikke skulle stå på sidelinjen i kampen mot tyskerne. I ti måneder forbereder han og tre kamerater seg. Litt bensin her, litt sjokolade der, og så var det klart.

Inge Steensland var bare 21 år gammel da han ledet «Operasjon Polar Bear» og slepebåtaksjonen. Etter krigen ble han tildelt Norges høyeste utmerkelse, Krigskorset med sverd, og ble senere en svært suksessfull skipsreder. (Ukjent, via Petter Ringen Johannessen)

I juli 1941 setter en 26 fots båt av gårde ut fra havna i Stavanger. Om bord er fire kampklare gutter, uten andre navigeringssystemer enn et skoleatlas. Steensland er på dette tidspunktet bare 17 år.

– Han sa vel til moren sin at han skulle på fisketur, sier Anne Merete Steensland.

Hun er Inges datter, og er på plass på Fredrikstad Museum hvor hun får en omvisning av utstillingen sammen med sin egen datter.

– Men han kom jo ikke tilbake da, humrer hun.

Det var mange som mistet livet under Englandsfarten, da nordmenn reiste med båt over til de britiske øyer. Det gjorde derimot ikke Inge Steensland. Han havnet i Skottland, og deretter i Kompani Linge, som deres yngste medlem.

Ungdommelig overmot

– Det er noe med det ungdommelige overmotet, det er det som slår inn når det skjer noe så katastrofalt som det krigen var, sier historiker Petter Ringen Johannessen.

Men alderen hans gjorde at han ikke fikk være med lenge. Da gikk han isteden over i den britiske marinen.

– I marinen deltok han i slaget om Atlanterhavet. Plutselig stod han ved siden av president Roosevelt i USA, under den berømte «Look to Norway»-talen. Han var med i invasjonen i Normandie i Frankrike i 1944. Og så havnet han i Østfold, som sjef for operasjon Polar Bear. Det er en fantastisk spennvidde, sier Ringen Johannessen.

Da Steensland kom til Østfold, var han 21 år. Han ble da hemmelig sjef for 300 motstandsmenn. De skulle blant annet sørge for at tyskerne ikke fikk brukt slepebåter til å trekke inn lasteskip de senere skulle senke, for å gjøre det umulig å seile inn i Fredrikstad.

I et tidligere intervju med Dagsavisen Demokraten forteller Johannessen om slepebåtaksjonen, som foregikk i 1945.

– 70 mann kapret 12 båter og førte dem over grensa til Sverige. Det var godt planlagt, dristig gjennomført og med en liten dose flaks, ble dette utrolig vellykket. Ikke et skudd ble avfyrt. Det finnes helt klart mer kjente og sikkert viktigere aksjoner, men man finner ikke enkeltstående aksjoner av et sånt omfang andre steder i landet, sa Ringen Johannessen da.

Det er mye tekst å fordype seg i for den som ønsker, forteller avdelingsdirektør Gaute Jacobsen. Blant annet kan man lese om Tøihusgaten 45 i Gamlebyen, kalt Lille Norge, det eneste stedet i Norge som ikke var okkupert av tyskere. (Ylva Lie Bjerke)

Til de nye generasjoner

Museet har vært nøye med å jobbe frem en utstilling som også skal kunne oppleves relevant for barn og unge, blant annet ved å ha digitale opplevelser rundt om i lokalet. De har også inkludert et opplegg kalt Agent Askeladden, som er et læringsbasert spill der deltagerne løser oppdrag for de norske myndighetene i London.

– Ungdommen er litt tilstede i selve utstillingen og. Der beskrives nazismen og nasjonal samling, og også hirden, der norske ungdommer var med. På gjenstandsiden så er det en veldig spesiell samling vi bidrar med selv, men mye er også innlånt fra samlere som sitter på mye spennende.

Til vanlig støtter Inge Steenslands stiftelse blant annet redningsskøyter og universiteter. Nå har de også en langsiktig involvering i utstillingen, som er planlagt å utvikles videre over de neste førti årene.

Det har vært viktig for Anne Merete Steensland, og hennes datter Melanie Steensland Gotteberg, som er styreleder i stiftelsen, at utstillingen skal treffe de nyeste generasjonene.

– Det har vært viktig for oss å gjøre historien spennende for barn og ungdom, et museum litt utenom det vanlige. Hvis de opplever dette med skoleklassen sin, og foreldrene lurer på hva de skal gjøre i helgen eller i ferien, så har de lyst til å ta med mor, far, søsken eller besteforeldre på museum. Ikke omvendt, forteller Steensland Gotteberg.

Melanie Steensland Gotteberg og Anne Merete Steensland får omvisning på utstillingen av Petter Ringen Johannessen. (Ylva Lie Bjerke)

Slepebåtaksjonen i Fredrikstad

8. februar 1945 startet første ledd i «Operasjon Polar Bear East 6», den såkalte slepebåtaksjonen.

Norske myndigheter var bekymret for at tyskerne i krigens sluttfase skulle ødelegge havna i Fredrikstad, og fylle elva med blokkbåter.

70 mann, ledet av 21 år gamle Inge Steensland fra Stavanger, kapret 12 slepebåter og førte dem over grensa til Sverige.

Kapringen gjorde at gjorde at tyskerne ikke fikk slept inn blokkbåtene, som de planla å senke og dermed gjøre innseiling til Fredrikstad umulig.

