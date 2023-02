FFK-supporterne elsker den nye drakta – det er bare én hake ved den

Fredrikstad Fotballklubb har en av de rikeste klubbhistoriene og pokalskapet er blant de mest velfylte i norsk fotball. I år fyller FFK 120 år, og 16. april skal det feires med folkefest – og formodentlig en seier – når rival Moss FK kommer på besøk for å slåss om poengene i Obosligaen.

Rundt jubileumskampen vil fotballaristokraten lage folkefest. Blant annet har klubben lansert en unik utgave av den berømte og tradisjonsrike, hvite FFK-drakta – en etterligning av cupfinaledrakta fra 1984. Den skal spillerne bære i kampen mot Moss.

– Vi ønsket en veldig spesiell drakt til jubileumskampen. Da vil vi lage en skikkelig folkefest, med unike drakter og en kul motstander, forteller FFKs kommersielle leder, Espen Østerhaug til Dagsavisen.

Supportere delaktige i designet

Jubileumsdrakta er blitt til med flere supportere sterkt delaktige i prosessen.

– Drakta er helt unik, og er blitt designet i samarbeid med supportere. Vi hadde et felles møte mot slutten av fjoråret, der supportere hadde med designforslag til drakt og logo, og det skapte mye engasjement. Én av supporterne jobbet med et utkast til en drakt. Supporterne har vært sterkt involvert, og var selv med på å plukke ut nettopp den gamle cupfinaledrakta som inspirasjon, da vi gikk og kikket på gamle bilder av ulike årganger i restauranten på stadion, forteller Østerhaug.

Tirsdag lanserte FFK jubileumsdrakta i sosiale medier, hvor Ludvig Begby og Reidar Lund pryder bildet i hver sin FFK-drakt. Begby, iført jubileumsdrakta han skal bruke mot Moss. Og Lund, en av cupfinaleheltene fra 1984 og spilleren med flest FFK-kamper (325) gjennom tidene, med den gamle finaledrakta på seg.

Jubileumsdrakta har skapt begeistring. Mange ønsker å sikre seg et eksemplar.

De har bare ett problem: Drakta kommer i bare 30 eksemplarer, eksklusivt til jubileumskampen, som auksjoneres bort etter oppgjøret mot Moss. Dermed har begeistringen snudd til frustrasjon.

Kunne lett solgt 2000 drakter på «dør til dør» aksjon i løpet av en uke. LETT! https://t.co/9PPQZLZDd8 — Christian Brevik (@radiobrevik) February 14, 2023

«Kunne lett solgt 2000 drakter på «dør til dør» aksjon i løpet av en uke. LETT!», skriver supersupporter og tidligere FFK-kommentator i lokalradioen, Christian Brevik på Twitter, mens han deler samme budskap fra en annen supersupporter, Pål Christian Dahlby:

«Dagens ille morsomme; Jubilieumsdrakten til FFK skal kun trykkes i 30 eksemplarer! Har trua på at jeg hadde solgt 1000 før lunsj på en inneklemt dag i mai på Stortorvet. Hællemåne!», skriver han.

«Første gang siden jeg var guttunge jeg har hatt lyst til å kjøpe FFK-drakt - dette tror jeg de bør revurdere», svarer Thomas Skjærli Hansen, og flere uttrykker at de ønsker drakta i salg.

Derfor blir det bare 30

På Facebook har Christian Brevik gått ut med en bønn til FFK og draktleverandør Craft om å trykke opp flere, sånn at «vanlige folk» også kan skaffe seg jubileumsdrakta – ikke bare de med råd til å gi høyeste bud på auksjon. Han får støtte fra flere.

Brevik bruker en kjent strofe fra en kjær supportersang, «én for alle, alle for én», og ber FFK sørge for at «alle får muligheten til å ha denne flotte drakten på kroppen, i sitt hjem eller kanskje på et barnerom».

Kommersiell leder Espen Østerhaug viser fram jubileumsdrakta, inspirert av cupfinaledrakta fra 1984, som FFK-spillerne skal bruke i kampen mot Moss 16. april når 120-årsjubileet skal feires. (Martin Næss Kristiansen)

FFK er glad for mottakelsen jubileumsdrakta har fått.

– Jeg tenker at vi må være superhappy for at publikum liker drakta. Det er et positivt engasjement, sier Espen Østerhaug.

Men jubileumsdrakta i salg kan han ikke glede supporterne med.

– En viktig grunn til det begrensede antallet er at produksjonskostnaden er veldig høy. Jubileumsdrakta er en spesialproduksjon. Den er altså ikke en del av standardsortimentet hos leverandøren vår, og derfor veldig dyr å produsere, forklarer Østerhaug.

Ett av de 30 eksemplarene ble loddet ut under et Fredriksstad Blad-arrangement på Fredrikstad stadion onsdag. Resten av draktene skal auksjoneres bort etter kampen mot Moss 16. april.

– Inntekten fra draktauksjonen skal brukes til et samfunnsnyttig formål, som vi ikke har definert ennå, forteller Østerhaug.

Om ikke lenge vil imidlertid FFK lansere nye hjemme- og bortedrakter for sesongen, og de vil være i salg i forbindelse med alle de andre hjemmekampene gjennom sesongen.

– De er ikke blitt vist fram ennå. De vil ikke likne på jubileumsdrakta, men likevel bære preg av at FFK jubilerer, slutter Østerhaug.

