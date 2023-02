Stenger vei og parkeringsplass ved Torvbyen frem til sommeren

Veien fra bussterminalen, og rundt hjørnet ned mot parkeringsplassen ved Torvbyen og til høyre, stenges for trafikk frem til sommeren. (Fredrikstad kommune)

Det melder Fredrikstad kommune på sine hjemmesider.

Kommunens arbeid med å legge nye vann- og avløpsrør i byen fortsetter. De gamle avløpsledningene er bygd som et fellessystem, som betyr at spillvannet transporteres i samme ledning som overvannet til renseanlegget ved Frevar.

I flere etapper skal området rundt Torvbyen stenges av for å legge nye rør, og først ut er Brochs gate mellom Daniel Leegaards gate og Apenes gate, som starter mandag 13. februar. Veien vil først åpnes igjen juli 2023.

Deretter står Brochs gate mellom Stortorvet og Gunnar Nilsens gate, og Brochs gate mellom Gunnar Nilsens gate og Daniel Leegaards gate, for tur. Den første antas å ha oppstart i august 2023, mens sistnevnte skal starte rundt årsskifte.

---

Fakta

Spillvann er avløpsvann, og vil her si alt vann som kommer innenfra huset (bad, toalett, kjøkken, vaskerom).

Overvann er drensvann og regnvann, og gjelder her vann fra tak, snø som smelter, vann fra utesluk og utvendig drenering.

Stikkledninger er private vann- og avløpsledninger fra bolig/eiendom til og med tilknytningspunkt på kommunal ledning.

Kilde: Fredrikstad kommune

---

Utbedrer også sykkelvei

Allerede fra før helgen har parkeringsplassen utenfor Torvbyen vært sperret av. Denne skal disponeres av busselskapene mens deler av Brochs gate er stengt.

Også gater og sykkelfelt skal utbedres mens arbeidet holder på. Disse gatene skal utbedres:

Farmanns gate mellom Evjekaia og Stortorvet

Brochs gate mellom Farmanns gate og Gunnar Nilsens gate

Gunnar Nilsens gate mellom Brochs gate og Damstredet

Damstredet mellom Gunnar Nilsens gate og Daniel Leegaards gate

Kartutsnitt med planlagte traseèr for vann og avløp (VA) og gater/sykkelfelt. (Fredrikstad kommune)

– Oppstart og løsninger for disse arbeidene avhenger av ny gatebruksplan for sentrum som er under planlegging. Målet med planen er et sentrum der flere går, sykler eller tar bussen – og færre kjører bil. Hele prosjektet er planlagt ferdig høsten 2024, skriver kommunen.

[ Liv og leven på teaterfestival i Fredrikstad (+) ]

Disse ulempene må man belage seg på

Gatene blir stengt der arbeidene pågår. Omkjøring blir skiltet.

Parkeringsplassen ved Daniel Leegaards gate/Damstredet/fv. 109 blir stengt og skal disponeres av busselskapene.

Anleggstrafikk, støy og rystelser fra anleggsmaskiner.

Det vil bli midlertidig vannforsyning der vi stenger hovedvannledningen.

Korte perioder med stengt vann, variasjoner i vanntrykket og misfarget vann kan forekomme. Hvis vannet er misfarget anbefaler vi å åpne kraner, la kaldt vann renne til det er klart og rense siler på tappestedene.

[ Det er fliskrise i Norge, men det finnes alternativer ]