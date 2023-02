Liv og leven på teaterfestival i Fredrikstad

På programmet sto sju teaterforestillinger, nysirkus-kurs, faglige tilbakemeldinger og samhold. Fabia Mikkelborg (14) fra Fredrikstad har vært med i teatergruppa Vindeleka i to år.

De satte opp forestillingen Ord mot ord, som handler om videregåendeeleven Eva som opplever at en eldre elev forgriper seg på henne.

– Jeg spilte søsteren til voldtektsmannen. Det var en fin rolle å spille, det var gøy å være litt frekk. Det handler jo om at Eva, som går i første klasse på videregående var på fest, med folk fra andre og tredje. Så hadde Viktor forgrepet seg på henne, så det handler om hvordan det oppleves, sett fra perspektivet til Eva. Mens Viktor ser det kanskje annerledes. Så står man der, hvor det er ord mot ord.

Fabia og Benjamin fra Vindeleka storkoste seg på DUS-festivalen. (Harald Fossen / ØIT)

Seriøst tema

Hun synes teaterfestivalen er veldig bra.

– Det er supergøy å være med alle folka, se på hva alle har gjort og fått til, og bare være sammen med de andre. Også var nysirkus gøy, siden det har jeg holdt på med siden jeg var barn.

– Hvilke erfaringer tar du med deg fra festivalen?

– Vi fikk gode tilbakemeldinger fra fagrådet, blant annet om at vi ikke hadde limt skjegg på hun som spilte Viktor, for det var en jente. Også lærer vi mye av å se på de andre også, sier Fabia, som godt kan tenke seg en karriere innen skuespilleryrket.

Medskuespiller Benjamin Bankerød-Støa (15) koste seg også på festivalen.

– Det er veldig bra, og det er inspirerende å se hva folk får til. Det var to grupper som ikke hadde manus, som har skrevet egne forestillinger ut fra konsept. Veldig fint å se at de får det til! Vi har ordnet regi og rekvisitter selv, og er de eneste i Østfold uten instruktører, forteller han.

– Det var gøy å møte nye folk og se hva de andre har jobbet med. Også synes jeg det var spennende siden det var et seriøst tema, for vi pleier å drive med musikalteater. Det er voldtekt vi spiller om, det er et seriøst tema så vi forsøker å ikke tulle det til. Jeg trodde helt ærlig ikke at jeg kom til å like å spille et så modent stykke etter å ha spilt musikaler i åtte år, men det var mye mer spennende enn jeg hadde trodd, sier Benjamin, som gjerne skulle spilt stykket flere ganger.

– Det er kjipt at det er ferdig, jeg kunne spilt denne forestillingen mange ganger. Det er et spennende tema, og vi får jo aldri svar på om det har vært en voldtekt eller om det var samtykke. Fagrådet har anbefalt at vi tar med forestillingen for å spille den på skoler, så det håper vi kan bli en mulighet.

Vilde Røgeberg Larsen (20) har skrevet stykket Lillebjørn, som ble fremført av to ulike grupper. Her sammen med skuespillerne fra Moss kulturskole. (Harald Fossen / ØIT)

– Magisk

DUS – Den unge scenen er et landsdekkende prosjekt som utvikler scenetekster for og med ungdom i alderen 13 til 19 år. Rundt 80 teatergrupper fordelt over hele landet deltar i DUS, som arrangeres annethvert år.

Det arrangeres festivaler i alle deltakende regioner og en landsdekkende festival for utvalgte grupper på Det Norske Teatret i Oslo. Denne helgen var det Østfold Internasjonale Teater (ØIT) som koordinerer gruppene i Østre Viken og, som inviterte til regional samling.

I tillegg til de sju teatergruppene, kom også en av tekstforfatterne til Fredrikstad denne helgen. Vilde Røgeberg Larsen (20) har skrevet stykket «Lillebjørn» som kom på delt førsteplass i DUS sin nasjonale scenetekstkonkurranse i fjor.

---

Forestillingene som ble spilt

«For ung til å dø», Indre Østfold Kulturskole

«Lillebjørn», Moss Kultuskole

«Ordløs», Halden Kulturskole

«Lillebjørn», Halden Teaterskole

«Ord mot Ord», Vindeleka

«Kim», Marker Teaterselskap

«Ordløs», Halden vg skole

---

To av gruppene på årets regionale festival i Fredrikstad hadde valgt å jobbe med dette stykket; Moss kulturskoles Teaterskolen 3 og Halden teaterskole.

– Det var to veldig ulike tolkninger. Så det var kult! Det var ting de viste, som jeg ble overrasket over, ting man ikke tenker over selv når man sitter alene på rommet og skriver. Det var gøy å se at det oppfattes så forskjellig, sier Vilde.

Å se sin egen tekst tolket og fremført på scenen, var spesielt, synes hun.

– Det var magisk, veldig rart se ordene sine komme til liv. Det var flott. Og det var veldig flinke ungdommer som spilte stykkene, sier Røgeberg Larsen, som kommer fra Lillestrøm.

– Lillebjørn er et stykke som handler om psykisk helse, det å finne håp i relasjoner i et slags poetisk rom. Det tar opp temaer som kanskje er vanskelige og tabu, men som er viktige.

Vilde Røgeberg Larsen kom på delt førsteplass i DUS' skrivekonkurranse med historien om Lillebjørn. (Ida Lyngstad Willassen)

Treffer alle

Røgeberg Larsen går på skrivelinja ved Åsane folkehøgskole i Bergen, men har aldri skrevet et helt teaterstykke før.

– Jeg har skrevet litt for scenen. Og jeg har spilt mye teater selv, jeg har gått dramalinja og spilt mye teater som barn. Det er noe med å skape øyeblikk som er magien i det, man har frie tøyler og kan gjøre hva man vil.

– Hvorfor ville du skrive om psykisk helse?

– Det er viktig. Alle har en psykisk helse. På scenen har vi mulighet for å vise handlingen på mange abstrakte måter, derfor synes jeg det er en fin arena som passer godt til temaet. Denne skrivekonkurransen henvendte seg til ungdommer mellom 13 og 19 år og de er en relevant målgruppe. Selv om du er 13 år, har du en psykisk helse, sier Røgeberg Larsen, som koste seg i Fredrikstad i helgen.

– Det er et veldig fint arrangement, jeg så alle forestillingene. Det er gøy å se samholdet til de gruppene som er der hele helgen. Mange av dem har ikke møtt hverandre før, men knyttet bånd på tvers av alder. Fint å se at 17-åringer ble venn med de yngste og at de voksne i fagrådet spilte bordtennis med de små.

Nå skal Vilde gå ferdig folkehøyskolen, så bærer kanskje turen over grensa til Sverige.

– Jeg har søkt dramaturgi i Stockholm og teatervitenskap her i Bergen, men aller først er det Åsane ut mai.

DUS er en sosial arena der unge skuespillere møtes og knytter vennskapsbånd. (Harald Fossen / ØIT)

Veldig spesielt

Teatersjef for Østfold Internasjonale Teater, Thomas Østgaard forteller at helgen har vært minnerik.

– Og jeg tror nok at spesielt de unge har kjent at det har vært en fullpakket helg. De som kommer fra en annen by bor på hotell. Det er noe eget ved å samle 70 stykker som holder på med det samme. Det har vært kjempefint, virkelig spennende. De sju teatergruppene kjenner jo ikke hverandre, men har likevel samme utgangspunkt.

Han trekker fram de to oppsetningene av Lillebjørn som spesielle.

– Det var to grupper som satte den opp og de tolket teksten helt forskjellig. Jeg snakket med dem etterpå, og de syntes det var veldig nært og spesielt, sier han.

En av deltakergruppene på den regionale festivalen inviteres til å spille på Det Norske Teatret under den nasjonale DUS-festivalen i mai. Avgjørelsen blir klar når alle regionale samlinger er avholdt i april. Hvem som får reise, bestemmes av et fagråd.

Østgaard forklarer at fagrådets vurderinger ikke er ment som et konkurranseelement.

– Fagrådet består av to personer fra DUS sentralt, og en fra styringsgruppa. De ser 12 ulike regionale DUS-festivaler, der alle får vurderinger og tilbakemeldinger. En av gruppene skal til Oslo, og det er styringsgruppa i DUS som velger hvem som skal til Det Norske Teatret.

På festivalen ble det også arrangert workshop i akrobatikk, med s med nysirkusartistene Grace Hill og Gabriel Dreyfus. (Harald Fossen / ØIT)

Han mener biennalen er et kompetansehevingstiltak.

– De unge skuespillerne synes det er spennende. Også er det ny norsk dramatikk de setter opp, som er skrevet til målgruppa. Mange har gjort Reisen til julestjernen og sånt, og det er bra, men her får de jobbet med stykker som er skrevet til dem. Noen av dem er skrevet på bestilling, og noen har vunnet en konkurranse, som Lillebjørn.

– Det ligger mye læring i å se hvordan andre har løst sine forestillinger. I tillegg er det sentralt at alle deltakergruppene i DUS får en ordentlig tilbakemelding fra et faglig råd av profesjonelle aktører, sier teatersjef Østgaard.

Det var altså sju grupper og nærmere 60 ungdommer fra Østre Viken som deltok i årets regionale DUS, som fant sted i lokalene til Østfold Internasjonale Teater på Værste i Fredrikstad. Teatergruppene har jobbet lokalt med forestillingene sine gjennom høsten, og i forkant av den innholdsrike samlingen ved ØIT har alle gjennomført lokale premierer.

---

DUS – Den unge scenen

DUS – Den unge scenen er et landsdekkende prosjekt som jobber for å heve nivået på ungdomsteater i Norge. DUS bestiller og utvikler sceniske tekster og konsepter for ungdom som fremføres av ungdom. DUS ble opprettet i 2004, og vi er nå i gang med den tiende prosjektrunden.

Ungdom i alderen 13 til 19 år lager forestillinger basert på nyskrevne tekster eller konsepter laget for aldersgruppa. Siden oppstarten har DUS fått fram 42 nye tekster og konsepter. Ca 80 ungdomsgrupper fordelt over hele landet lager forestillinger av tekstene i hver runde. Det arrangeres festivaler i alle deltakende regioner og en landsdekkende festival på Det Norske Teatret i Oslo for utvalgte grupper.

Ideen og modellen for DUS har sitt opphav i det engelske “Connections” som ble etablert i 1994. I England har Connctions base ved Royal National Theatre i London. Det har også vært modeller av Connections i Italia, Portugal, USA, Tyskland, Georigia og Island, og for tiden er det prosjekter i England, Sverige, Finland, og Brasil (prosjektene i Italia og Portugal ligger på is for øyeblikket). DUS er med å videreutvikle dette internasjonale nettverket, som åpner for spennende utvekslingsmuligheter.

Hver runde går over to år, og vi er nå i gang med DUS 2022/2023. Det var seks regioner med i DUS i første runde, nå er det totalt tolv regioner hvor det arrangeres regionale DUS-festivaler.

---