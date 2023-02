Det er fliskrise i Norge, men det finnes alternativer

Felleskjøpet, den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk, bekrefter til Dagbladet at sagflis nå er mangelvare landet rundt.

Det er flere årsaker til at det nå er lite sagflis å oppdrive. Én av dem er de økte energiprisene, og ifølge pressevakt i Felleskjøpet, Sigbjørn Vedeld, har prisen på sagflis økt med cirka 50 prosent det siste året.

Nå jobbes det med å unngå sagflis-krise. Ifølge Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, har flere medlemmer uttrykt økt bekymring knyttet til tilgangen på sagflis den siste tiden.

Sagflis brukes også som strø til husdyr i store deler av landets landbruksproduksjon. Flisen bidrar til å holde dyrenes tilholdssted innendørs tørt og komfortabelt, og Gimming forklarer at et godt underlag er svært viktig for god dyrevelferd.

– Vi har registrert at det har kommet inn meldinger om at det er vanskelig å få tak i, samt at det som er å oppdrive, er dyrt, sier Gimming.

Alternativ til sagflis

For de fleste dyreslag vil det finnes alternativer til sagflis, som kan brukes som strø. Til smådyr kan gamle aviser benyttes, men for de større dyra kreves det litt mer.

– Det er mange alternativ på markedet i dag, sier Ole-Petter Kjenner ved Mølla i Råde til Dagsavisen Demokraten.

– Det er finkuttet halm, halmpellets og torv, for å nevne noe.

Sagflis som har blitt presset til varmepellets selges hos grossister som Jula, Bauhaus og andre varehus. Den kan brukes som husdyrstrø hvis den bløtlegges først.

Det er imidlertid ikke alle dyreslag som kan bruke disse alternativene som underlag.

– Det er spesielt kyllinger som ikke kan bruke grovere spon eller andre alternativ, fordi den blir for skarp og kan skade tåputene deres. Disse kyllingene lever heller ikke så lenge, så det er ikke noe man får behandlet så lett, sier han.

Derfor har mølla satt opp en prioriteringsliste, og skaffet seg oversikt over hvilke bønder som driver med fjørfe.

– De som har kyllinger må få flis først, sier Kjenner.

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag. (Guro Breck)

Bønder ønsker prioritering

Norges Bondelag sier til NRK at de nå ønsker at bønder prioriteres i kampen om råvaren, etter at medlemmer over hele landet har meldt om vanskeligheter med å få tak i råvaren.

– Flis blir brukt som strø-materiale til veldig mange dyr, enten det er kylling, gris eller kuer. Bonden bruker store mengder flis – flere ganger om dagen, sier Egil Christopher Hoen, nestleder i Norges Bondelag.

Felleskjøpet sier det er flere årsaker til at flis er mangelvare nå.

– Etterspørselen etter varmepellets til energi har hatt stor økning. Varmepellets lages av flis, og den får dermed en høyere alternativ verdi. Økte energipriser gjør varmepellets konkurransedyktig. Samtidig er det stopp i import av varmepellets fra Russland og Belarus, sier pressevakt i Felleskjøpet, Sigbjørn Vedled.

En annen årsak er at det er redusert aktivitet i byggenæringa, noe som gir redusert produksjon legger Vedled til.

En varslet krise

Ved Råde Mølle sier Ole-Petter Kjenner at flere leverandører i distriktet sliter med å få tak i flis nå. De lokale Felleskjøp-butikkene i Fredrikstad og Sarpsborg er også tomme for flis. I Sarpsborg har de fått inn et lass med trepellets, men vanlig sagflis har de ikke.

Kjenner sier fliskrisa merkes godt nå.

– Ja, det gjelder hele bransjen.

– Dette var en varslet krise?

– Det er alltid utfordrende rundt jul og nyttår når Sverige stenger ned hogsten. Men nå vedvarer det på grunn av strømprisen, som gjør at det produseres mer trepellets til fyring, sier Kjenner.

– Hvor lenge tror du det vil være vanskelig å få tak i flis?

– Vi må jo tro at det vil bli bedre tider med tanke på strø når vinteren er over. Dersom det vedvarer med høye strømpriser, vil vi få samme problematikk kommende sesong, men det vil inntre tidligere. Garantert.

– Hvorfor det?

– Fordi folk hamstrer.

