Vil ha tryggere skolevei: – Folk sitter i mobilen og glemmer å senke farten

– Vi står her for å minne folk på at dette er en skolevei, sier Linda Skarpås.

Hun er FAU-representant ved Trara Skole, og en av initiativtakerne bak aksjonen for en tryggere skolevei.

Både barn og voksne ikledd refleksvester stod plassert ved overgangene ved Røde Mølle og Fremskridt, på hver side av Glemmen videregående skole, for å minne bilistene på å kjøre aktsomt.

– Ikke holdbart

– Vi ønsker et tryggere alternativ enn det som er i dag. Det er mye trafikk, og det er høy hastighet på de som kjører forbi, forteller Skarpås.

En av hovedutfordringene er også at tungtrafikken dirigeres vekk fra hovedveien og forbi Trara skole. Kjøretøy høyere enn fire meter kan nemlig ikke kjøre under brua på innfartsåra nedenfor Glemmen videregående skole. Da får sjåførene instrukser via GPS om å kjøre opp forbi Røde Mølle.

Skarpås og de andre foreldrene skulle helst sett at tungtrafikken ble ledet en annen vei.

Det er mye tungtrafikk som passerer Trara skole i løpet av en dag. (Ylva Lie Bjerke)

– Det er ikke holdbart. Her er det et farlig kryss, med stor aktivitet inn til sentrum, sier hun.

I tillegg opplever hun også at noen bilister er for lite oppmerksomme.

– Ved overgangen her kjører folk alt for fort, sitter i mobilen og glemmer å senke farten.

Kjent problematikk

Rektor ved Trara skole, Morten Johnsen Rummelhoff, forteller at dette er en problematikk de har hatt med seg i alle år.

– Trara ligger midt i et veikryss. Det vi ser er at nærheten til sentrum, og at vi ligger midt mellom to videregående skoler, fører til mye trafikk. Glemmengata og Traraveien blir også avlastningsveier, eller snarveier, for en del trafikk. Det har vært historikken, og kommer til å fortsette å være det, sier han.

Men de siste månedene har det vært mye bygging i områdene der Trara-elevene går på vei til skolen. For Trara-rektoren har det vært viktig at ingenting har vært opp til tilfeldighetene.

– Jeg har en del samarbeid med utbyggere. For det er jo klart at når det er tungtrafikk og håndverkere på utbyggerområdene, så er det viktig at vi sier hva som er klokt å gjøre, og jeg oppfatter dem som veldig lydhøre, sier han.

Rektor Morten André Johnsen Rummelhoff ved Trara skole er svært opptatt av at elevene skal ha en så trygg skolevei som mulig. (Hermund Lybeck Kjernli)

Med mye bygging og graving, er det ekstra viktig at folk vet om utfordringene ved å kjøre i disse kryssene, mener rektoren.

– Når det er små barn som ferdes i trafikken, så har ikke de den erfaringen som vi voksne har. Det er ganske beskrivende at når det kjører store lastebiler forbi trafikkpatruljen vår, får vi tommel opp, fordi det er en solid hjelp for dem.

Mer sykkel, mindre bil

Nå som vi går lysere tider i møte, ser Johnsen Rummelhoff at trafikken heldigvis blir mindre. Flere går og sykler til jobb. Det er en del av løsningen, mener han.

– Det konkrete jeg ønsker er at barn og ungdommer sykler og går til skolen, at vi i større grad bruker kollektivtrafikken og at vi er mer bevisst på når er det disse små menneskene, som vi har under vårt tak, er ute i trafikken. Mellom 08 og 09 i hverdagen er det mange barn og unge som er på vei til skolen. Også i tidsrommet 13 til 15. De er myke trafikanter. Heldigvis er det mange som gjør gode valg. Det jobber vi også med ungene her for at de skal gjøre. Det er viktig at vi er bevisste.

– Er det noe dere savner fra kommunen?

– Nei, jeg oppfatter at vi er samstemte. Det vi synes sammenfaller mye med hva som er det helhetlige politiske bildet også. Det vil alltid være sånn at tiltak skulle vært mer hands on, ting skulle gått fortere. Men i dette tilfellet er det like viktig for alle, deg og meg, at når vi ferdes rundt skolene, enten det er Trara eller Slevik, så må vi huske hva som er i trafikkbildet, sier han.

– Det handler om synlighet, og at vi blir minnet på å gjøre gode valg.

– Vi må minne folk på at vi ønsker en tryggere skolevei for skolebarna våre, sier Linda Skarpås i FAU ved Trara. (Ylva Lie Bjerke)

