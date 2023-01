Trillende trivsel på sykehjemmet

– Vi har det meste, og vet etter hvert hva folk vil ha. Alle vil ha Baileys, så det må i alle fall være med hver gang, forteller Lisbeth Solberg.

Hun er en av de frivillige trillerne av trivselstralla ved Fjeldberg sykehjem i Fredrikstad, som i en årrekke har spredt glede blant beboerne på mandagskveldene.

– Jeg har gjort dette i mellom fem og ti år, vært med hele veien, og så er det noen nye som har kommet til underveis. Nå sist hadde vi med to nye som er under opplæring. Tralla er ganske tung, så vi må være to og to, og bytter på å gå annenhver mandag, utdyper Solberg.

Sjokolade og småprat

I tillegg til den nevnte og svært populære likøren, tilbys blant annet både konjakk og vin, samt forskjellige typer sjokolade, potetgull og annet snacks. Men det er ikke bare spiselig og drikkbar kos de muntre damene byr på under sin ukentlig runde fra rom til rom ved sykehjemmet.

– Vi tar oss alltid tid til å prate litt med beboerne, klapper litt på dem, det skal ikke så mye mer til for å gi dem en hyggelig opplevelse i hverdagen. Og det er jo ikke alltid så mye som skjer for dem ellers, smiler Solberg.

Nylig ble innsatsen deres også hyllet av Fredrikstad Sentrum Frivilligsentral i et Facebook-innlegg:

Og det er liten tvil om at tiltaket er populært blant både sykehjemsbeboerne og deres pårørende.

– Vi blir veldig godt tatt imot, «kommer dere nå igjen», sier de og smiler fra øre til øre. Og så opplever vi at de har det så fint og trives så godt der. En av beboerne har vært der i alle årene jeg har drevet med dette, og han er alltid så blid og glad, så det er veldig positivt, fastslår Solberg entusiastisk.

Lovpriser pensjonistene

Det var Fredrikstad Sentrum Frivilligsentral som tok initiativ til tilbudet i sin tid. Daglig leder der, Inger Marie Solgård forteller at et tilsvarende opplegg finnes ved flere av de andre sykehjemmene i kommunen.

– Vi har det samme på Glemmen, mens Kiwanis tilbyr det på Smedbakken. Ved Solliheimen ville de ta over tralla selv, fordi de ønsket tilbudet lørdag kveld. Dette er de sykehjemmene som vi i sentrum dekker, men jeg vet at de også har det på blant annet Gressvik, opplyser hun.

– Det er absolutt en gladsak. Dette koster ingenting for beboerne eller sykehjemmene. Det er rett og slett de frivillige som bjuder på. Så er det også et ønske om at pårørende leverer litt til tralla, og vi søker om støtte til innkjøp fra både Lions, Kiwanis og kommunen, legger Solgård til.

Hun er samtidig full av lovord om damene som dytter på tralla, og alle de andre som bidrar til å få tilbudene fra frivilligsentralene til å gå rundt.

– I alle falle to av disse damene har holdt på med dette i mange år, og alle disse er også involvert i flere andre aktiviteter som vi tilbyr. Den innsatsen pensjonistene våre legger ned er formidabel, og uten dem hadde det nok vært dårlig med frivillighet her hos oss. Nå er vi heldige med at vi også har fått med oss en del unge, men det er pensjonistene som utgjør kjernen.

– Så vi er kjempeglade for at dere ønsker å skrive om våre fantastiske frivillige! De tar seg gjerne også tid til en liten prat når de er ute på runden sin. Dette er helt sikkert et kjærkomment avbrudd i en hverdag som nok kan være stille for mange av de eldre, avslutter Solgård.

