Historisk medaljerush for Atlas i NM på hjemmebane

– Jeg hadde nok ikke trodd på en slik storfangst av medaljer på forhånd, spesielt ikke da Othelie Høie ble syk og måtte kaste inn håndkledet. Så dette ble utrolig morsomt og veldig deilig for enkeltutøverne og for oss som klubb, sier Atlas-leder Klas Pettersen til Dagsavisen Demokraten.

Noen måneder etter å ha tatt sin første VM-medalje på seniornivå, gjorde Grace Bullen sist helg som hun pleier i norgesmesterskap, hvor hun i 62-kilosklassen innkasserte sitt åttende NM-gull på seniornivå. 25-åringen fikk også med seg sin fjerde kongepokal.

Tre ganger Lisleby og drømmedebut

Det var NM i Lislebyhallen, som BK Atlas endelig fikk arrangere etter to utsettelser. Da ville Bullens klubbkamerater, brødrene Timirbiev, ikke være noe dårligere.

16-årige Lors Timirbiev fikk en gullkantet drømmedebut som senior i 67-kilosklassen og storebror Idal (17) tok gullet i 63-kilosklassen.

De tre medaljene av edleste metall er særdeles kortreiste. Det hører nemlig med til historien at alle de tre gullmedaljørene er fra Lisleby, og alle vokst opp bare et steinkast fra NM-arenaen.

– Kanskje hadde de en ekstra fordel av hjemmebane?, fleiper en lattermild Pettersen.

Det ble imidlertid flere medaljer på NM-arrangøren. Elise Kvernberg tok bronsemedalje (85 kg) og hele fire Atlas-brytere tok sølv: Thea Høivik Magnussen (76 kg), Nicolai Toftdahl (87 kg), Remi Vedvik Lindberg (72 kg), Kaspar Gauer Pettersen (55 kg).

Med til sammen åtte medaljer, ble Atlas også beste klubb under NM og fikk trofeet som beviser det. Jubelen var stor på hjemmebane da trener Gheorghe Costin kunne heve den pokalen over hodet.

Stolt arrangør

Ikke nok med det: Vi må tilbake til starten av 1960-tallet, i bryteklubbens storhetstid, for å finne liknende medaljefangst, ifølge brytenestor Tommy Skauen, som slår fast at helgen i Lislebyhallen ga tidenes medaljefangst for Atlas i et NM.

Åtte av elleve Atlas-utøvere tok altså medalje. Og det med en stor medaljekandidat satt ut av spill: Fristilfavoritten Othelie Høie, som tok sitt andre NM-gull i fjor, ble syk bare få dager før NM.

– Høie ville nok gitt Atlas enda et gull, tror Tommy Skauen.

Klubbleder Pettersen er en stolt mann etter helgen. Medaljene er en åpenbar grunn, men han er også stolt av måten klubben håndterte å være NM-arrangør.

– Vi har ikke trening med å arrangere store mesterskap fra før, men det ble likevel fantastisk fint. Det synes jeg, men det tyder også mange veldig hyggelige tilbakemeldinger på. Vi følte det gikk knirkefritt, og det fastslo også presidenten i bryteforbundet at det hadde gjort. Vi hadde også en veldig fin fest på banketten på kvelden, oppsummerer Pettersen.

PS! Toftdahls tvillingbror Ruben, med flere NM-medaljer for Atlas tidligere, tok bronsemedaljen bak broren for Oslo-klubben Sportsklubben 09.

