Nygård: – Framstår som at Bane Nor har gitt urealistiske forventninger

– Jeg er selvsagt skuffet på passasjerenes vegne, sier Nygård til NTB.

Torsdag ble det kjent at åpningen av Follobanen er utsatt fra 1. til 12. februar på grunn av problemer som har oppstått med kvalitetssikring av skjøter.

– Det fremstår jo som at Bane Nor har vært for optimistiske, og gitt urealistiske forventninger. Det er uheldig, sier Nygård.

Kalles inn på teppet

Samtidig påpeker han at sikkerheten må komme først, for at man skal være sikker på at Follobanen er trygg når den åpner igjen.

Nygård varsler at han vil kalle inn styret i Bane Nor til møte tidlig i neste uke for å høre om planene videre og styrets vurdering av realismen i den nye fristen. I tillegg vil han høre hva styret har å si om Bane Nors håndtering av hele saken, og om de generelle utfordringene med togtilbudet på det sentrale Østlandet.

– Jeg mener fortsatt det jeg sa etter den første hendelsen: Vi må kunne forvente at ny jernbaneinfrastruktur fungerer etter åpning, sier Nygård.

I tillegg til Nygård følger Statens jernbanetilsyn og Jernbanedirektoratet opp saken fra statens side.

