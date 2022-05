Politijakt avslørte smugling av «barbiedop» og slankepiller

Det var på ettermiddagen torsdag 19. mai at mannen i midten av 20-årene kom kjørende i en norskregistrert bil over den gamle Svinesundsbrua. Grensepasseringen ble observert av tollere, som fikk stoppet mannen ved innkjøringen til Sponvika i nærheten av tollstasjonen ved Svinesund.

– Han ble bedt om å komme ut av bilen, og åpnet bagasjerommet der det lå en pappeske surret inn i brun teip. På spørsmål om hva han hadde i esken, svarte mannen at det var proteinpulver som var kjøpt i Sverige, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

Da tollerne åpnet esken kunne de helt riktig se at den inneholdt en rekke poser som tilsynelatende inneholdt det mannen påsto. De bestemte seg likevel for å ta en nærmere kikk.

– De sjekket en av posene, og der var det ikke noe pulver, men flere små esker merket med «Nanox», sier Grandahl.

2,5 års forbruk

På bakgrunn av dette ba tollerne mannen bli med inn til tollstasjonen for en ordentlig kontroll, men de skulle raskt angre på at de lot ham kjøre selv.

– I stedet for å kjøre inn til oss, tok han til høyre ut på E6 videre innover i Norge. Vi fikk varslet politiet som rykket ut og la på jakt, mens en patrulje fra oss kjørte pent og pyntelig etter, utdyper Grandahl.

Litt senere ble bilen observert på vei ut fra rasteplassen ved Solbergtårnet i Sarpsborg, og mannen kjørte derfra videre i retning Fredrikstad før han til slutt ble stoppet av politiet ved en bensinstasjon på Østsiden.

Dopingmidlene og medikamentene var blant annet skjult i poser som framsto som om de inneholdt proteinpulver. (Tolletaten)

Der ble han pågrepet, mens tollerne fikk fraktet bilen hans tilbake til Svinesund slik at de fikk sjekket hva pappesken faktisk inneholdt.

– Først ble det funnet 70 hetteglass som inneholdt til sammen 700 milliliter testosteron, noe som tilsvarer 933 dagers forbruk, opplyser Grandahl.

I tillegg avdekket tollerne nærmere 250 ampuller med det syntetiske hormonet melanotan – på folkemunne kalt «barbiedop» fordi man ved å sprøyte det inn i kroppen blant annet kan oppnå brunere hud og økt sexlyst.

Brystkreftmedisin

Mannen hadde videre med seg 28 tabletter med anastrozol, et reseptbelagt medikament som brukes ved behandling og forebygging av brystkreft, men som også benyttes av kroppsbyggere på grunn av at det hindrer østrogenproduksjon.

På toppen av dette kom tollerne også over en eske som inneholdt 96 tabletter med sibutramin, et legemiddel med slankende effekt som ble trukket tilbake fra det norske markedet i 2010 på grunn av risikoen for alvorlige hjertebivirkninger.

– Alle disse medikamentene og dopingmidlene ble funnet i pappesken og rundt omkring i bilen, blant annet i hjulbrønnen, sier Grandahl, som samtidig takker politiet for god bistand i arbeidet med å stanse smuglingsforsøket.

Seksjonssjefen karakteriserer dette som et «rimelig stort dopingbeslag». Til tross for dette, og det faktum at han først prøvde å stikke av, fikk mannen lov til å kjøre videre etter å ha blitt fratatt de ulovlige varene.

Politiet etterforsker imidlertid saken videre, og mannen kan vente seg en straffereaksjon i etterkant.

Blant varene som ble beslaglagt var blant annet ampuller som inneholdt til sammen 2.470 milligram melanotan. (Tolletaten)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen