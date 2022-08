Netthandelen kan bli rammet av streik på onsdag – om ikke denne meklinga fører fram

Både private og bedrifter kommer til slite med å få sendt pakker og varer fra neste onsdag, dersom ikke meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport fører fram.

Meklingen starter klokka 10 tirsdag formiddag, men siden det kun er satt av en dag til meklingen, kan det bli streik allerede fra onsdag morgen.

– Kan bli tøft

Det var Fellesforbundet som brøt forhandlingene om ny tariffavtale før sommeren da arbeidsgiversiden ikke ville gi noe i generelt lønnstillegg. Begrunnelsen Fellesforbundet fikk var at lønna allerede hadde økt grunnet justering i forbindelse med tariffavtalens minstelønnsgaranti.

Tariffsekretær Bjørn Anders Jonassen i Fellesforbundet håper partene kommer til enighet.

– Det kan bli tøft, men vi går inn i meklingen med optimisme og håper vi kan få til en avtale med NHO, sier Jonassen.

– Vi håper på en løsning med NHO i meklingen, men det kan bli tøft, sier tariffsekretær Bjørn Anders Jonassen i Fellesforbundet. (Roy Ervin Solstad / FriFagbevegelse)

84 bedrifter tas ut

Hvis det blir streik, vil det omfatte 1552 ansatte i 84 bedrifter. Blant dem er Schenker, Postnord, DHL, UPS og havnene i Fredrikstad, Moss, Kristiansand, Larvik og Sandnes. I tillegg er havnearbeidere på Color Line sine terminaler tatt ut, samt noen på Fjord Line sine terminaler.

Jonassen er ikke i tvil om at en eventuell streik vil få betydelige konsekvenser.

– Netthandel vil bli hardt rammet, understreker han.

Arbeidstid og omfang

I tillegg til et generelt lønnstillegg, mener Jonassen at både arbeidstidsordninger og ikke minst en spesifisering av hvilke bedrifter avtalen skal gjelde for, blir viktig. Det siste blant annet på bakgrunn av striden med Handel og Kontor om hvem som skal organisere hvilke lagre.

– En endring av omfangsbestemmelsen er også viktig med tanke på det arbeidet vi holder på med for å slå sammen og sikre andre tariffavtaler, påpeker han.

Yrkestrafikkforbundet går til mekling samtidig med Fellesforbundet. YTF har mange medlemmer i Postnord, og deres streikeuttak vil ifølge Bjørn Anders Jonassen komplettere Fellesforbundet sitt.

Krever ikke mer enn andre

Når det gjelder selve lønnskravet, mener Jonassen at Fellesforbundet langt fra er urimelige i sine krav. De ser til resultatet for den konkurranseutsatte delen av industrien.

– Vi forholder oss til ramma i frontfaget på 3,7 prosent i dette tariffoppgjøret. Det forventer vi at NHO også gjør, sier Jonassen.

Hans motpart Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport, skriver i en epost til Magasinet for fagorgansierte at han ikke ønsker å kommentere den forestående meklingen.

Fristen for å bli enige er klokka 24 tirsdag 23. august.

