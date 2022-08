Undersøkelse: Nesten halvparten av butikkansatte som jobber deltid har ikke valgt det selv

Agenda-rådgiver Trine Østereng presenterte en rykende fersk rapport om problematikken rundt heltid og deltid, under et møte arrangert av Handel og Kontor (HK) på Arendalsuka tirsdag kveld.

Rapporten gir et dystert bilde av situasjonen på området.

9.000 medlemmer av HK er spurt om problematikken. Av dem svarte nesten halvparten at de jobber deltid.

Halvparten av kvinnene jobber heltid – mens 27 prosent av mennene gjør det samme.

46 prosent av dem som jobber deltid svarer at de ikke har valgt det selv. Fire av fem av de som har svart det er kvinner. Samme andel svarer at de har prøvd å ta opp med arbeidsgiver at de vil ha en større stilling.

Seks av ti svarer at konsekvensen de vektlegger mest er at det er dårlig for inntekten og for pensjonsopptjeningen.

[ Zara tilbyr kontrakter på seks timer i uka: – Bare tull ]

«Slåss» om vakter

Ifølge Trine Østereng viser samtaler med tillitsvalgte at deltidsarbeidende må «slåss» om ledige vakter, at det er tøft å gå til sjefen og be om større stilling, og at det skaper dårlig stemning hvis noen bruker fortrinnsretten sin.

Østereng mener rapporten viser alvorlige resultater.

– Den viser at mange jobber deltid. Mange som jobber deltid har tatt opp med sin arbeidsgiver at de ønsker en større stilling, men som ikke får det. Og det er særlig kvinner, sier Trine Østereng til FriFagbevegelse.

– Resultatet er at vi har mange arbeidstakere som vil jobbe fullt, men som ikke får lov til det.

Konsekvensene blir store:

– For arbeidsplassen, i form av arbeidsmiljø, kompetanse og likestilling når du har mange ansatte på skift. Mange kvinner tjener ikke nok til å forsørge seg selv. Og det går ut over fellesskapet fordi vi har en arbeidskraftreserve vi ikke får brukt, og vi går glipp av skatteinntekter. Dette er et stort bilde, legger hun til.

Det får også konsekvenser for den enkelte som ikke får jobbe heltid. Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. Det gjør det også vanskeligere for kvinner å bryte ut av et ekteskap eller forhold, fordi de ikke klarer å leve på sin egen lønn.

– Hvis flere hadde jobbet heltid, hadde skattegrunnlaget økt, og vi hadde fått råd til et sterkere offentlig velferdstilbud, poengterer Østereng.

[ Fem ting du bør vite om lønnsforskjeller mellom kvinner og menn ]

– Resultatet er at vi har mange arbeidstakere som vil jobbe fullt, men som ikke får lov til det, sier Trine Østereng. (Sissel M. Rasmussen/FriFagbevegelse)

10 tiltak

Rapporten peker også på 10 forslag til tiltak som kan øke bruken av heltid.

Det viktigste er at arbeidsgiveren tar større ansvar.

– Dette handler mye om hvordan arbeidsgivere organiserer arbeidsplaner og hvordan man jobber. Vi er at det er butikker som lykkes og som andre kan lære av. Vi ser også at noen prosjekter har vært vellykket, men når man avslutter disse går andelen deltid opp igjen. Så vi trenger ikke flere kortvarige prosjekter, vi trenger varige endringer, poengterer Østereng.

Debatten rundt temaet ga tidvis høy temperatur på møtet – spesielt i en duell mellom Stian Sigurdsen fra Virke og HK-leder Christopher Beckham.

Førstnevnte forsøkte å vise hvor lite ufrivillig deltid det er i varehandelen, gjennom et «spill» med publikum. Det fikk Beckham til å rase.

– Deltidsproblematikken i varehandelen er stor. Det vet du, og det vet alle som sitter i denne salen, sa Beckham og viste til et konkret eksempel.

En dame som er 25 år, som jobber 30 prosent, men ønsker en heltidsjobb.

– Hvorfor gjør hun det? Hun har god utdanning og ønsker å jobbe i varehandelen. Hun shopper vakter hver eneste dag. Dette er norsk varehandel i dag. Ønsker du at dette skal være en næring som alle skal ta på alvor, må du være med på følgende setning: Vi ønsker en heltidskultur innenfor for norsk varehandel.

– Dette skal ikke du og jeg gjøre. Dette skal gjøres på den enkelte arbeidsplass. Mellom tillitsvalgt og ledelse. Dere må være pådriver i dette arbeidet. Og dere skal faktisk gi god rådgivning til medlemmene deres, var Beckhams klare beskjed.

[ Dette lovforslaget skal gjøre det vanskeligere å ansette folk i deltidsstillinger ]

– Fortsatt kvinner som er pensjonstapere

LO-leder Peggy Hessen Følsvik var også klar i sin tale da hun innledet til debatten.

– Vi har kommet langt i likestillingsarbeidet i Norge. Men vi er ikke i mål. Det er fortsatt kvinner som jobber mest deltid, tjener minst og som eier minst. Det er fortsatt kvinner som er pensjonstapere. Dette henger selvfølgelig sammen, sa hun.

– Dette handler om klasse. Men det handler selvfølgelig også om kjønn. Det er tre ganger så mange kvinner som jobber deltid, sammenlignet med menn. Får vi ikke gjort noe med dette, så får vi ikke full likestilling. Da sikrer vi ikke like muligheter. Da ivaretar vi ikke kvinnenes frihet, på linje med mennenes. Derfor skal vi fortsette å prioritere likelønn og lavlønnsgrupper i tariffoppgjørene, sa Følsvik.

Men det løser ikke deltidsproblematikken alene, la LO-lederen til.

– Stortinget skal i høst behandle lovforslaget om heltid, og det er vi veldig glad for. Men det er partene i arbeidslivet som sørger for at hverdagen til arbeidsfolk blir bedre. Et organisert arbeidsliv med godt skolerte tillitsvalgte og arbeidsgivere er helt sentralt for at folk skal ha en trygg og fast jobb å gå til.

Saken ble først publisert på FriFagbevegelse.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen