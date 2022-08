Luktet lunta: Skrøpelig henger var lastet full med ammunisjon

Statens vegvesen setter pris på varselet de fikk fra kollegene i Tolletaten mandag morgen.

Natten i forveien hadde tollerne stoppet et spansk vogntog, som de umiddelbart forsto at Statens vegvesen burde ta en titt på.

– Tollerne luktet lunta, slår fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen fast overfor Dagsavisen Demokraten, og berømmer den samarbeidende veikontrolletaten for deres årvåkenhet.

Det var en særdeles farlig transport. — Øyvind Grotterød, Statens vegvesen

– Et skrekkscenario

En nærmere kontroll av vogntoget i veivesenets varetekt, avslørte at hengeren, fullastet med haglpatroner, også var full av sprekker i ramma. I tillegg hadde den overlast og var ifølge Grotterød altfor tung på drivakselen.

– Hengeren var helt lealøs og i «særdeles dårlig forfatning». Denne transporten var helt tydelig et trafikkfarlig kjøretøy, sier Grotterød.

Det var aldri aktuelt å la vogntoget kjøre videre. Hengeren ble avskiltet på stedet og pålagt trygg frakt til verksted uten lasten.

– Kombinasjonen av å kjøre et dårlig kjøretøy og frakte ammunisjon er ingen god idé. Her hjelper det ikke at ammunisjonen var pakket riktig. Det var en særdeles farlig transport, da kjøretøyet var i så dårlig forfatning som det var, mener Grotterød.

En av flere sprekker i understellet som gjorde at Statens vegvesen valgte å avskilte traileren på stedet. (Statens vegvesen)

Han innrømmer at han og kollegene ofte gjør seg noen tanker om mulige konsekvenser når de avdekker farlige feil i tungtransporten.

– Tenk om denne hengeren hadde røket inne i en tunnel. Det er jo krutt den kjører. Det er et skrekkscenario, slår Grotterød fast.

39 av 64 fikk kjøreforbud

På Svinesund samme dag ble det avdekket overlast og sprekk i ramma også på et polsk vogntog, som måtte tømmes, berges til verksted og fikk et gebyr på 3.000 kroner.

Et annet polsk vogntog fikk stryk for lastsikringen etter at Statens vegvesen var blitt tipset. Traileren måtte tømmes og lastes helt om før turen kunne fortsette. Et tredje polsk vogntog hadde skader på dekk, som gjorde at det ble beordret til verksted for dekkskift.

På grenseovergangen i Ørje samme dag fikk tre vogntog kjøreforbud grunnet manglende lastsikring. Mandagen på grensa resulterte i sju gebyrer for overlast og til sammen 11 gebyrer for øvrige forhold.

Etter å ha kontrollert 64 tunge kjøretøy, hadde Statens vegvesen gitt 43 pålegg om retting av tekniske feil og mangler og ilagt 39 tungtransporter kjøreforbud.

