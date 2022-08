Hadde lastestropp på taket fra Spania til Svinesund

Den lange og potensielt farefulle ferden mot nord stoppet først da vogntoget ble vinket inn til kontroll hos Statens vegvesen på Svinesund tirsdag.

Da hadde vogntoget kjørt grovt regnet om lag 3.000 kilometer med en lastestropp liggende løs på taket. Det kunne fått fatale konsekvenser, påpeker fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen overfor Dagsavisen Demokraten.

– Den veier litt, den der – selve spenna på en jekkestropp, med metallstykker og det hele. Om den hadde føket av taket i høy fart på motorveien, kunne det jo ha ført til en alvorlig trafikkulykke. Spesielt om en annen bil hadde fått den i frontruta. Det er bare flaks at dette gikk bra, mener Grotterød.

Det er et lite kunststykke. — Øyvind Grotterød, Statens vegvesen

Det hører med til historien at sjåføren selv ble glad og lettet da han ble stoppet og vist hva som lå på taket.

– Han hadde ikke fått det med seg at lastestroppen lå der, og forsto jo selv at dette kunne blitt farlig, forteller Grotterød, som med glimt i øyet åpner for at sjåføren skulle hatt en premie.

– Det er et lite kunststykke å beholde en sånn gjenstand på taket over en så lang distanse. Har han kjørt så pent, fortjener det nesten en belønning, poengterer Grotterød.

En rekke tungtransporter ble samme dag stanset med overlast, feilsikring og mangelfull sikring av last under rutinekontrollene på grenseovergangene Svinesund og Ørje. Sju av dem ble ilagt gebyr for overlast. Veivesenet skrev også seks øvrige gebyrer.

72 tunge kjøretøy ble kontrollert tirsdag, noe som resulterte i 46 pålegg grunnet mangler og 35 kjøreforbud.

