Kvinne fra Viken vant 124 millioner kroner

En heldig kvinne fra Viken fikk en telefon hun sent vil glemme 20. juli, da hun tok hele førstepremiepotten i Vikinglotto. På kupongen hun hadde levert sammen med ektemannen hadde hun nå sikret seg over 124 millioner kroner, skriver Norsk Tipping.

– Jeg hører på deg at nå skjer det noe spennende, sa hun da hun tok telefonen.

Det stemte jo ganske bra: Hun hadde tross alt akkurat vunnet 124,8 millioner kroner. Her ble det jubel og tårer med en gang. Nøyaktig beløp måtte leses opp over høyttaler slik at også ektemannen fikk høre.

– Han står her og måper, ler den glade vinneren, som understreker at de har vunnet summen sammen.

– Vi spiller alltid sammen og har faktisk vunnet stort i Vikinglotto før, men ikke på nært så mye. Jeg er helt målløs, utbryter hun.

Nå trengte de to en stund på å fordøye nyheten, samt ta noen telefoner til nære og kjære.

– Vi må i alle fall si det til barna, og kanskje noen til. Nei, dette er helt utrolig. Det blir nok flere tårer utover kvelden, vil jeg tro, og jeg vet da neimen om jeg får sove, stråler hun.

– Dette er den hyggeligste telefonen jeg har fått!

VINNERSJANSE I VIKINGLOTTO:

For å vinne 1. premien i Vikinglotto må du ha 6 riktige vinnertall av 48 mulige, pluss ett vikingtall av 5 mulige. Det gir totalt ca. 61 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersjansen blir da ca. 1:61 millioner per rekke. For 2. premie (6 rette hovedtall) er vinnersjansen på ca. 1:15 millioner per rekke. Statistisk sett vinner man en premie, med 3 rette eller bedre, i snitt på hver femte kupong med 10 rekker.

Antall premieutbetalinger totalt i 2021 (Norge): 6 060 919

Antall førstepremieutbetalinger i 2021 (Norge): 6

Antall millionærer i 2021 (Norge): 35

Høyeste premieutbetaling i 2021 (Norge): 310 096 130

