Mann stoppet med 2925 liter brennevin og 10000 sigaretter

Det var i femtiden om morgenen den 7. juli at den polske mannen i trettiårene hadde vært inne og deklarert varer på tollen ved Svinesund, og tollerne fattet mistanke om at det ikke bare var rapsolje i lasten.

– Han hadde vært inne og vist fram tollpapirer på at han hadde med seg rundt 22.000 liter rapsolje. Men det viste seg når de så bilen på skanner, at det var noe helt bakerst som kunne være noe annet, sier seksjonssjef Per Kristian Grandahl i Tolletaten til Dagsavisen Demokraten.

Millionbeslag

Bakerst i bilen sto det fem paller der lasten var pakket i krympeplast, og i likhet med resten av lasten var merket med rapsolje.

– Men det var ikke olje, i stedet var det 2925 liter brennevin i flasker, både whisky og vodka. I tillegg lå det 10.000 sigaretter oppå lasten, forteller Grandahl.

Tollerne skrev rapport på beslaget, og leverte deretter både rapporten og mannen over til politiet som etterforsker saken.

– Det var et stort beslag, og godt gjort av alle de involverte.

Totalt utgjorde beslaget 1.338.504 kroner i unndratte avgifter.

