Tre menn tatt i tollen med altfor mye vin

I 4-tida natt til søndag 15. mai kom de tre mennene i 20-årene kjørende inn på grønn sone ved Svinesund tollsted i en norskregistrert bil. Der ble de vinket inn til kontroll, og spurt hva slags ærend de var ute i.

– De fortalte at de hadde vært en tur i Danmark, og at de nå var på vei hjem. På spørsmål om de hadde med seg noen høyt beskattede varer i bilen, svarte de at de hadde med seg noe vin, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl i Tolletaten til Dagsavisen Demokraten.

Da tollerne åpnet bilens bagasjerom, kunne de fort se at disse opplysningene stemte, og vel så det. Der lå det nemlig både en rekke løse vinflasker og en god del som var pakket i esker.

Ifølge mennene som hadde blitt stanset, var det snakk om rundt 100 flasker totalt sett.

– Bilen ble tatt inn i garasjen for en nærmere sjekk, og det viste seg å være 125,7 liter vin over den tillatte kvota, noe som utgjør cirka 13.000 kroner i unndratte avgifter, opplyser Grandahl.

Om man legger til grunn at mennene ikke hadde med seg andre tollpliktige varer over grensa, vil det si at de hadde med seg til sammen nærmere 135 liter av både rødt og hvitt.

– De ble fratatt vinen før de fikk lov til å kjøre videre. Sjåføren tok på seg ansvaret, og vil få en straffereaksjon fra politiet i etterkant, trolig i form av en bot, sier Grandahl.

Hva mennene skulle med vinen, fikk ikke tollerne noe svar på, men seksjonssjefen antar at det var ment til eget bruk.

– Det blir jo bare spekulasjoner, men kanskje en stor fest eller noe. 17. mai er jo rett rundt hjørnet, kommenterer Grandahl mandag formiddag.

