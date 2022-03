Med nese for skadedyr

– Den største fordelen med å bruke skadedyrhunder, er at de kan finne ut nesten nøyaktig hvor kilden befinner seg dersom det lukter. Om man mistenker at det er skadedyr et sted i bygningen, vil en spesialtrent hund kunne finne dem, selv om det kun er noen få av krypene i hele bygget. Da kan man gripe tak i et problem på et tidlig tidspunkt, sier grunnleggeren av DogPoint, Tor Iljar.

56-åringen bor i Jondalen på Kongsberg, men han og Andrea reiser landet rundt. Bare i februar var det oppdrag i Sandefjord, Asker, Oslo, Sarpsborg og Voss. Utover våren står det en rekke oppdrag i Stavanger og i Moss på lista, for å nevne noe.

– Vanligvis er det mest henvendelser om veggedyr. Men det ble stille en stund under pandemien. Så begynte det å bli mange henvendelser om kadaver, sier han.

Når rotter og mus kryper inn i hus på jakt etter mat og ly, dør flere av dem rett og slett av alderdom. Så begynner det å stinke når dyret råtner inni en vegg eller under et gulv.

Når rotter og mus kryper inn i hus, på jakt etter mat og ly, dør flere av dem rett og slett av alderdom. Så begynner det å stinke.

Begynte med stokkmaur

Iljar har trent hunder i over 30 år. I over ti år har han jobbet med hunder som trenes for spesialsøk, og kurser både hunder og mennesker.

– Det begynte med en forespørsel om vi kunne trene opp en hund til å snuse seg fram til stokkmaur. Så snakket jeg med mange i skadedyrbransjen og fant ut at veggedyr var et større problem. Etter hvert kom forsikringsselskaper og saneringsfirma inn og ville ha mulighet for søk etter kadaver av rotter og mus, forteller Iljar.

Å lete etter skadedyr kan bli en kostbar affære hvis man river opp vegger og gulv i stort monn for å fjerne problemet. Med en presis angivelse fra en hund kan mye penger spares.

Iljar har selv trent opp Norges første veggedyrhund, Demi, og deretter landets andre veggedyrhund, Andrea. Han understreker at det er svært viktig at hunder er spesialtrent for det de skal finne, og anbefaler at man ber om referanser hvis man vurderer skadedyrhund.

– Hunder kan også ha en dårlig dag, og vi er helt åpne om at de ikke er 100 prosent treffsikre. Men det er ikke mennesker heller, sier Iljar, som savner en inkorporering av tjenestehundene i systemet for å kvalitetssikre tilbudet enda mer.

Skadedyrforsker Anders Aak presiserer at innendørs skadedyr ikke er et spesielt stort problem i Norge, selv om noen av dem har hatt et oppsving de siste 15 årene. (Folkehelseinstituttet/NTB Tema)

Fire importkryp

Forsker Anders Aak i Folkehelseinstituttet (FHI) jobber med forskning, rådgivning og undervisning innen skadedyr. Han trekker fram fire uønskede gjester de alltid venter mer av når vinteren slipper taket.

– Veggedyr, skjeggkre, kakerlakker og faraomaur. Alle kommer inn i huset skjult i objekter vi tar med oss inn. De sprer seg og formerer seg inne i bygg, sier Aak.

– De har til felles at de ikke tåler kulde. De kan ikke overleve i norsk natur, så vi kan utrydde dem med skadedyrbekjemping. De er imidlertid vanskelige å oppdage, særlig faraomaur er veldig små, så om man ikke blir kvitt hele bestanden, kan de komme tilbake igjen. De er krevende å bli kvitt, og det er mest hensiktsmessig å få den hjelpen som trengs fra profesjonelle med erfaring, sier Aak.

Selv om flere skadedyrbekjempere, selskaper og privatpersoner har benyttet seg av skadedyrhunder, vil ikke han anbefale det ukritisk.

– Bruk av hund kan fungere, hvis forutsetningene er til stede, men kan også være misvisende. Et problem med bruk av hund er at man er prisgitt kvaliteten på ekvipasjen, altså hundefører og hundens kompetanse. Et annet usikkerhetsmoment er hundens dagsform, sier han.

Aak sier tester av skadedyrhunder i USA viste at hundene både kunne markere falsk positiv, feile på deteksjon og ikke alltid skilte mellom døde og levende skadedyr.

– Samtidig kan bruk av hund være ett hjelpemiddel blant flere, kanskje særlig ved søk etter kadaver, sier han, og legger til at hvis man opplever plagsom lukt, er det også mulig å benytte egen nese for å finne kilden.

KOMMUNISERER MED LUKT: Veggedyr sender signaler om fare og annet til hverandre med feromoner. Disse duftstoffene kan hunder trenes opp i å lukte seg fram til.





Viktig å ta veggedyr

Skjeggkre har fått mye medieoppmerksomhet, og ifølge Aak er det denne arten, av de fire nevnte, det er flest oppdrag knyttet til.

– Jeg vil likevel påstå at blodsugende veggedyr er viktigere å ta knekken på. Skjeggkre kan være ekkelt nok, men veggedyr gjør mer skade siden stressfaktoren blir mye større, sier han.

Det ble registrert en nedgang i veggedyr på 34 prosent i 2020, viser tall fra FHI. Det var også kraftig nedgang for faraomaur og kakerlakk. En av årsakene kan være reiserestriksjonene under koronapandemien. Tallene fra 2021 er ikke klare, men FHI tror vi vil bevege oss tilbake mot normalen.

Problemet med faraomauren er primært at den kan bære med seg smitte fra urene til rene miljøer. Dette er spesielt problematisk på sykehus.

Aak minner om at vi ikke bare tar med oss krypene hjem i kofferter.

– Vi ser at hvordan vi handler globalt, i tillegg til reiseaktivitet, har gjort at arter kommer inn. Framover blir det mer reiseaktivitet, handel og distribusjon av varer, sier han.

Skadedyr Når reiseaktiviteten tar seg opp, venter Kari Rigstad fra Nokas Skadedyrkontroll flere henvendelser om småkryp folk har fått med seg hjem. (Fredrik Hagen/NTB Tema)

Rett bekjemping

Skadedyrbekjemper Kari Rigstad i Nokas Skadedyrkontroll påpeker at vi også sprer skadedyrene mellom oss i Norge. Hun understreker dessuten at når det gjelder de fire omtalte skadedyrene – veggedyr, kakerlakker, skjeggkre og faraomaur – må man se på hele det aktuelle bygget som en enhet, ikke bare ta for seg ett enkeltrom eller en boenhet.

– Har man funnet noe i én leilighet i en boligblokk, kan det være helt essensielt for bekjempelsen at vi får inspisert alle boenheter. Ellers risikerer vi bare at problemet sprer seg igjen, sier hun.

Før en godkjent skadedyrbekjemper kan sette i gang, må de vite akkurat hva de er ute etter for å kunne bruke de riktige tiltakene. Nokas er et av flere firmaer som samarbeider med spesialtrente skadedyrhunder.

Markerer for lukt

Hvis vi mennesker merker en diffus, vemmelig eim i huset, leiligheten eller hytta – eller på jobben for den saks skyld – vil lukten være mye sterkere for en hund.

– Hundens nese er uslåelig og kan trenes til å snuse opp nær sagt hva som helst, sier Iljar.

Hunder som kan finne fram til narkotika, bomber, valuta og personer, blir for eksempel mye brukt. Iljar sier at det for en riktig trent hund ikke er så komplisert å finne veggedyr. Han minner om at i motsetning til smuglere av narkotika og penger, prøver ikke småkryp å skjule lukten hunden er ute etter.

– Veggedyr kommuniserer med hverandre. De kan jo ikke akkurat prate, så de utsondrer feromoner for å signalisere fare, at de har funnet mat eller annet. De duftene kan hunder snappe opp, sier Iljar.

Hundene hans kan også bidra til å avkrefte mistanke om skadedyrangrep.

– Vi opplever at huseiere kan være overbevist om at de har skadedyr i hus, men uten at skadedyrbekjempere finner noe. Da kan en hund bistå i å avkrefte eller bekrefte den mistanken.

Tips mot skadedyr i bygg og bolig

* Skadedyrangrep kan forebygges og bekjempes ved å stenge fysisk adgang for skadedyrene, unngå tilgang til vann og næring, og om mulig fjerne typiske oppholdssteder. * For å unngå å få med blindpassasjerer hjem, bør du være spesielt oppmerksom på overnattingssteder. Hold bagasjen mest mulig lukket, og ha tingene dine inne i kofferten, helst opp fra gulvet og ikke rett ved senga.

* Hvis du mistenker at du har vært et sted med skadedyr, som kakerlakker eller skjeggkre, kan kofferter og bagasje varme- eller kuldebehandles før det tas i hus. Det kan det være en idé å la en trent skadedyrhund lukte på kofferten eller annet man frykter kan ha blitt infisert, for å se om den markerer. Det kan også gjelde møbler kjøpt brukt eller på loppemarked.

* Plassering av gjenstander ved temperatur under 18 minusgrader eller over 45 grader, over lang nok tid, vil drepe mange potensielle skadedyr, men pass på at gjenstandene tåler det først.

* Ved kjøp av brukte klær eller tekstiler, legg dem rett i vaskemaskinen og vask på minst 60 grader. Hvis de ikke tåler det, pakk inn hver tekstil for seg i plast, legg pakken i fryseren, og pass på at den ligger der lenge nok.

* Skadedyr, egg og larver kan også komme inn i papp og annen emballasje. Pakk ut varer utendørs, og kast all emballasje med en gang.

* Det er ikke anbefalt å behandle det man skal ta inn, med insektspray eller andre insektmidler. Mange skadedyr er blitt immune mot disse, dessuten er midlene miljøskadelige og ikke bra for oss mennesker å puste inn.

* Hvis du oppdager småkryp eller spor etter dem, husk at de fleste dyr du kommer over inne og ute ikke er skadedyr og derfor ikke skal bekjempes. Så ikke bli hysterisk.

* Det er viktig å fastslå art. Fanger du et insekt, kan det sendes til FHIs skadedyrkontroll eller et skadedyrfirma for identifisering. Du kan også sjekke Naturhistorisk Museums oversikt over «våre minste husdyr», som kategoriserer etter hvor du har funnet noe og hvordan det ser ut. * Når du vet hva du har fått i hus, vurder om det skal bekjempes. Følg anbefalte tiltak for nettopp dette skadedyret. Er problemet for stort, vanskelig eller du ikke selv ønsker å gjennomføre skadedyrbekjempelsen, kontakt godkjent skadedyrbekjemper. (Kilder: Nokas og Folkehelseinstituttets skadedyrveileder)