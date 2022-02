Går for fred i Ukraina: – Ingenting kan rettferdiggjøre et sånt grusomt overgrep

– Det er så hjerteskjærende, så ubegripelig, sier Fjeld til Dagsavisen Demokraten.

Da nyhetene om at Russland angrep Ukraina kom, skjønte han at dette var noe fredsmarsjen måtte ta tak i. Både for å demonstrere mot krigen som nå utspiller seg, men også for å gi de som ønsker å samles et sted å gjøre nettopp det.

For det er lett å føle seg maktesløs når det raser.

– Jeg tror alle mennesker har et behov for å ikke bare sitte hjemme og sukke foran TV-en. Komme sammen og ut, få pusta. Snakke ut og snakke om, og være sammen om noen gode tanker. Jeg håper vi får laga en time som ivaretar det behovet, og kanskje kan vi inspirere hverandre til å tenke på hva mer vi kan gjøre, sier Fjeld.

Og han er klar på at handlingene vi ser må fordømmes, uansett hva som har hendt i verdenshistorien tidligere.

– Noen sier “Men hva med da USA gjorde sånn eller sånn”, og det er ille, det. Men det rettferdiggjør jo ikke en ny, grusom krig. Det er ingenting som rettferdiggjør et sånt grusomt overgrep.

Appell fra byens politikere

Og med det inviterer han alle i Fredrikstad til å møte opp ved Rådhustrappa, onsdag klokken 18.00. Og dersom du ønsker å bidra utover eget oppmøte, kan du komme litt tidligere.

– Selve arrangementet varer fra 18 til 19. Men vi har åpent for salg av fakler fra halv seks, til kvart på seks. Da går inntektene til Amnesty, via gruppa her i byen, forteller Fjeld.

Markeringen og demonstrasjonen er et samarbeid mellom politikere i byen, Amnesty International, fagforeninger, kirken, speideren, og flere andre lokale aktører.

Ordfører Siri Martinsen (Ap) holder appell, og det samme gjør Hannah Berg (Rødt) og Victor Kristiansen (Ap). Den nye biskopen Kari Mangrud Alvsvåg bidrar også med en appell, som vil bli lest av en av arrangørene.

Det blir musikalske innslag mellom appellene. Etterpå går fakkeltoget fra Rådhustrappa, gjennom gågata, før det avsluttes med appell på Stortorvet.

[ Daryna (4) ble en av de første ukrainske flyktningene til å ankomme Norge ]

– Fred er mulig

Jan-Kåre Fjeld tror behovet for å komme sammen er stort. Derfor håper han at arrangementet kan være med å dekke det behovet. Samtidig er det sterk symbolikk i det å samles, mener han.

For selv om et fakkeltog i Fredrikstad kan kjennes lite ut i den store sammenhengen, havner nyheten om det sammen med resten av meldingene om demonstrasjoner over hele verden.

– Det er vanskeligere å avfeie 50.000 enn fem. Da blir det politisk signal, selv om ikke selve demonstrasjonen er politisk sånn sett. Men det er politisk i den forstand at det er politikere på øverste nivå som tar slike avgjørelser som dette, og det er det vi protesterer mot.

Og håpet om at det nytter, det svinner ikke hen.

– Vi sier fred er mulig. Det er et sitat fra Lars Hox fra fredsmarsjen, jeg stjeler det villig vekk. Fred er mulig. Det er klart det er det. Vi er mennesker. Vi nærmer oss åtte milliarder mennesker nå, og jeg vet at det ikke er en eneste av dem som vil ha en bombe i hodet.

[ Englene som blør (+) ]