Nå har de første flyktningene fra Ukraina ankommet Norge

Krigen i Ukraina har ført til at rundt 400.000 ukrainere har flyktet til EU-land så langt, ifølge nyhetsbyrået AFP. Rundt halvparten av dem har endt opp i Polen. Noen har også klart å komme seg helt til Norge.

UDI kan nå for første gang bekrefte at ukrainske flyktninger har ankommet norsk jord. I løpet av forrige uke ble det registrert 14 asylsøkere fra Ukraina.

Minst fire av dem kom søndag kveld. Da landet et fly på Gardermoen med fire flyktninger fra samme familie. De kommer opprinnelig fra byen Luhansk helt øst i Ukraina, men har de siste årene bodd i Lutsk, nær grensen til Polen.

Familen fra Ukraina landet på Oslo lufthavn Gardermoen søndag kveld. (Privat)

Barnefar fikk ikke lov til å dra

Lena Larsen fra Lyngdal er glad for at de fire har kommet seg trygt til Norge. Ukrainerne er nemlig hennes egen mor, svigerinne og to nieser på 4 og 17 år.

– Det var det viktigste for meg, at de kom seg helt hit til Norge. Forhåpentligvis får jeg dem nær meg, sier hun.

De fire familiemedlemmene er nå innlosjert på det nasjonale ankomstsenteret i Råde. Der har de fått nye, rene klær og annet utstyr.

– De forteller meg at de har det bra etter forholdene. De får nok mat og dekket behovene sine, sier Larsen, som har bodd i Norge siden 2004.

Familien bor nå på ankomstsenteret i Råde, og forteller at de har blitt tatt godt imot der. (Privat)

Den eldste niesen har allerede bodd hos Larsen den siste måneden. Søndag kveld ble hun gjenforent med moren, søsteren og bestemoren på Gardermoen, før de samlet dro til ankomstsenteret. Hennes far måtte bli igjen i Ukraina. Landet har nemlig gitt forbud mot at menn i alderen 18 til 60 forlater landet på grunn av krigen.

I dag skal familien på fire intervjues av politiet, før de får beskjed om hvor lenge de skal være i Råde og hva som skjer videre.

Larsen håper de får lov til å bo hos hennes i Lyngdal, eller i det minste havner på et asylmottak i nærheten.

