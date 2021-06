Det var i 11-tida søndag at den norskregistrerte varebilen ble vinket til side på vei ut fra rød sone ved tollstasjonen ved Svinesund. Sjåføren – en litauisk mann i 20-årene – hadde vært innom ekspedisjonen for å tollklarere varene han hadde med seg, men tollerne ønsket likevel å ta en nærmere titt.

– Under kontrollen kom det fram at han hadde deklarert noen av varene, blant annet diverse bildeler, felger og dekk. Men det ble også oppdaget en motorsykkel i lasterommet, som sjåføren ikke kunne legge fram noen dokumentasjon på, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Mannen forklarte da at han kun var transportør av varene, og at han skulle levere motorsykkelen til en person i Norge.

– Men han trodde hensikten var at noen skulle selge den videre, og det virket som han hadde kjennskap til mottakeren fra før av, utdyper Grandahl.

Dette ble det derimot ikke noe av, da motorsykkelen ble beslaglagt fordi den ikke var lagt fram for tollklarering.

– I og med at det ikke fantes noen faktura, ble verdien skjønnsmessig anslått til 30.000 kroner, sier Grandahl.

Seksjonssjefen opplyser videre at mannen er bosatt i Norge, og derfor fikk lov til å kjøre videre med de lovlige varene. Han kan likevel vente seg en reaksjon fra politiet i etterkant, for forsøket på å smugle inn motorsykkelen.

