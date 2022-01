Fant 54.000 sigaretter i vegger og tak

I 17-tida søndag 16. januar var et litauiskregistrert vogntog på vei ut fra rød sone ved tollstasjonen ved Svinesund etter at sjåføren, en mann i 40-årene, hadde vært innom ekspedisjonen for å deklarere lasten sin.

Men før han fikk kommet seg ut på E6 igjen, ble han stoppet av tollerne som ønsket å gjøre en ekstra sjekk av om det faktiske innholdet i kjøretøyet stemte overens med papirene mannen hadde lagt fram.

– Han ble bedt om å kjøre inn til skanning, og på bildene derfra kunne skanneroperatøren vår tydelig se uregelmessigheter i flere av veggene på trekkvogna, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

På bakgrunn av dette ble vogntoget geleidet videre inn i kontrollhallen, men før tollerne rakk å gå grundigere til verks, røpte sjåføren selv at han ikke hadde vært helt ærlig ved varedeklareringen litt tidligere på ettermiddagen.

– På spørsmål om hva han hadde med seg, svarte han sigaretter og «it’s big», utdyper Grandahl.

[ Tatt med nesten 700 kilo smuglerkjøtt – påsto det var til eget forbruk ]

Dette utsagnet fikk tollerne også bekreftet da de undersøkte førerhytta, og fant til sammen 54.000 sigaretter som var forsøkt skjult inne i samtlige av veggene og taket. Smuglingsforsøket utgjør rett i underkant av 200.000 norske kroner i unndratte avgifter.

– Han innrømmet også at han skulle selge disse sigarettene på parkeringsplasser rundt omkring i Norge, opplyser Grandahl.

Seksjonssjefen forteller videre at de ulovlige varene ble beslaglagt, mens sjåføren fikk en anmeldelse. Omfanget av smuglergods tilsier at han trolig kan vente seg strengere straff enn en bot.

Senest 5. januar kom tollerne ved Svinesund over et tilsvarende smuglingsforsøk, men da dreide det seg «bare» om 10.000 sigaretter:

[ Måtte fram med verktøy for å finne smuglervarene ]

Vegger og tak i førerhytta var regelrett foret med sigaretter. (Tolletaten)

