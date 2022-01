Regjeringen til krig mot sosial dumping: Nye regler kan berøre titusener av kjøretøy og eiere

– Arbeidstakere i Norge skal ha en trygg arbeidsplass, og anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Vi har sett tydelig at det ikke er tilfellet for alle, særlig arbeidstakere i transportsektoren er utsatt, fortalte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård tidligere denne uken.

Sammen med arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik markerte han starten på arbeidet med å utforme en handlingsplan mot sosial dumping i transportnæringen, hvor den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet mottar innspill fra aktører i transportbransjen, fagorganisasjoner, næringslivet og etater i treparts bransjeprogram for transport.

Ser på «dansk» løyvemodell

FriFagbevegelse har nå fått enda flere detaljer fra samferdselsminister rundt hva en slik tiltaksplan helt konkret vil innebære. Nasjonal løyveplikt for varebiler som driver godstransport er blant tiltakene som ligger på bordet.

– Vi kommer til å vurdere det, ja, bekrefter Nygård.

I dag er det kun lastebiler med totalvekt over 3,5 tonn som er underlagt løyveplikt og krav om minstelønn for sjåførene. Dersom varebiler som driver godstransport også blir innlemmet i løyveordningen, kan det medføre en rekke endringer som allerede praktiseres i Danmark: Der må varebileiere blant annet gjennomgå et løyvekurs med skriftlig prøve for å sikre at de innehar riktig kompetanse. De må også kunne dokumentere plettfri vandel og inneha en egenkapital, såkalt løyvegaranti, på 13 500 danske kroner. I tillegg skal varebilsjåførene i Danmark ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med kollektive overenskomster for godstransportnæringen.

Lastebiler med egenvekt over 3,5 tonn er underlagt en rekke regler som varebilen (foran) i dag slipper unna. Det vurderer nå regjeringen å endre. (Stein Inge Stølen / FriFagbevegelse)

Kan innføre flere endringer

Ifølge SSB er det rundt 500 000 registrerte varebiler i Norge, hvorav rundt 13 prosent primært brukes til godstransport. Eventuell løyveplikt for varebiler vil derfor påvirke mange titalls tusen kjøretøy og eiere.

Arbeidet med tiltaksplanen vil skje parallelt med innfasing av et helt nytt EU-regelverk innen transport, som inneholder flere radikale endringer både innen lønns- og arbeidsvilkår, kontroll, tilsyn og markedsadgang.

Samferdselsministeren er ikke fremmed for å innføre forskriftsendringer utover de nye EU-reglene, som blir gjeldende fra 21. februar.

– Den døra er åpen fordi vi skal ha en ekte prosess, så det kan komme andre regelendringer. EU-reglene er en god grunnplanke, men det kan komme mer.

Mener det blir feil å gi kjøretøy personvern

En av de største hindrene for god kontroll av useriøse og kriminelle aktører i transportbransjen i dag, er taushetsplikt på tvers av etatene og personvern. Mens nye regler for utveksling av informasjon mellom forskjellige kontrollmyndigheter kan lette betraktelig på noen av utfordringene, gjenstår det mange hindre knyttet til GDPR.

I dag har kontrolletatene mange forskjellige verktøy og automatiske kontrollpunkter langs veien som bidrar til å luke ut trafikkfarlige kjøretøy, for eksempel termografiske kameraer som registrerer varmgang i drivverk eller bremser. Men fordi denne informasjonen knyttes til kjøretøyets registreringsskilt, som igjen er underlagt strenge GDPR-regler, har ikke etatene lov til å lagre informasjonen i mer enn en time.

Nygård mener imidlertid det blir feil å gi lastebiler og varebiler personvern.

– Det er jo dumt hvis det er slik at en for snever fortolkning av regelverket gjør at vi ikke får på plass gode kontrollinstanser.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård går til krig mot kriminelle og useriøse aktører i transportbransjen. (Stein Inge Stølen / FriFagbevegelse)

Personer som kan transportkrim

Regelverksendringer er en del av tiltaksplanen. En annen del er å sørge for at det sitter kompetente fagfolk og bearbeider informasjonen som kommer inn. Både Arbeiderpartiet, kontrolletatene og bransjeorganisasjonene har alle tatt til orde for opprettelsen av en overordnet tverretatlig faggruppe som arbeider permanent med kriminalitet i transportsektoren.

Dette mener statsråden vil stå sentralt i arbeidet med tiltaksplanen. Han ønsker en løsning hvor det samles ressurspersoner fra flere etater for å jobbe fortløpende med transportkriminalitet, i et miljø hvor det kan utvikles god kompetanse innenfor fagfeltet.

– Det må være kunnskap i det, det må være noen som kan denne sektoren. Hvis ikke, får vi ikke tak i det som er hovedproblemet her, nemlig at kontrolletatene ikke samarbeider godt nok og at man ikke får et helhetlig grep om bransjen. Jeg mener det er en mulighet som vi må vurdere nøye.

