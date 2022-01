Nå starter storrengjøringen av arbeidslivet i transportsektoren

Vi har hørt det flere ganger nå. Om unndragelse av skatter og avgifter, brudd på arbeidsmiljøloven og svart arbeid i deler av næringen. Undersøkelser som viser at brudd på kjøre- og hviletidsreglene, dårlige hvileforhold, uregelmessig arbeidstid og effektivitetskrav bidrar til trøtte sjåfører og dårlige arbeidsforhold. Transportbestillere som mangler kunnskap om underleverandører og om hva slags arbeidsforhold sjåførene av deres varer egentlig har. Videre er det avdekket at en høy andel av særlig de utenlandske tungbilsjåførene ikke får den lønnen de har krav på.

Dette er realiteten for mange som arbeider i transportbransjen i dag. Slik kan vi ikke ha det.

Ansatte i transportsektoren er særlig utsatt

Arbeidstakere i Norge skal ha en trygg arbeidsplass, og anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Transportsektoren er arbeidsplass for tusenvis av mennesker over hele landet. De skal oppleve trygghet på jobben. Vi har sett tydelig at det ikke er tilfellet for alle, og særlig arbeidstakere i transportsektoren er utsatt.

Useriøse aktører og ulovlig virksomhet i transportbransjen rammer dessuten ikke bare de ansatte. Trøtte sjåfører på veiene er en stor fare for trafikksikkerheten for alle trafikanter. Ulovlig lave lønninger i deler av bransjen legger opp til en farlig standard, og får svært uheldige konkurransefordeler som bidrar til å ødelegge den seriøse bransjen. Svart arbeid er skadelig for hele samfunnet, og brudd på miljøkrav er uheldig for naturen.

Heldigvis er de fleste aktørene i transportbransjen seriøse. Men vi ser dessverre stadige eksempler på at mange arbeidstakere i sektoren ikke opplever den tryggheten de skal ha.

[ Transportarbeiderne gleder seg: – Hurdalsplattformen blir viktig for å rydde opp i bransjen ]

En handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren

Aktører som driver useriøst og ulovlig skal stoppes. Derfor starter vi nå, som varslet i Hurdalsplattformen, arbeidet med en handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren. Det er på høy tid at vi starter denne oppryddingen.

Handlingsplanen vil ha tiltak innenfor regelverk, styrket tilsyn og kontroll, informasjonstiltak og informasjonsutveksling, internasjonalt samarbeid, styrket trepartssamarbeid og samarbeid mellom etater, rekruttering og kompetanseheving.

Vi skal se på alle deler av transportsektoren, og regjeringen inviterer i disse dager både arbeidslivet, fagforeninger og bransjen selv til å komme med innspill til denne handlingsplanen. Målet er å få på plass en plan som er treffsikker, konkret og forpliktende mot sosial dumping i transportsektoren.

Nå skal vi rydde opp. Nå starter vi storrengjøringen.