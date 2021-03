Polsk duo avslørt med fire shih tzu-valper i lasterommet

På ettermiddagen tirsdag 23. februar kom en polsk kvinne og mann i henholdsvis 20- og 30-årene kjørende over grensa via den nye Svinesundbrua, og videre inn på grønn sone ved tollstasjonen i en polskregistrert varebil. Etter at politiet hadde gjennomført den obligatoriske korona-samtalen, overtok Tolletaten den videre kontrollen.

– Det viste seg at de var bosatt i Norge, og de sa de var på vei tilbake fra et ferieopphold i hjemlandet, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

Potensielt stor fortjeneste

Da tollerne tok en titt inn i bilen deres, kunne de imidlertid raskt konstatere at mannen og kvinnen hadde med seg fire hundevalper fordelt på to bur.

– Disse var av rasen shih tzu. Hun som kjørte sa først at disse skulle selges i Norge, men så skjønte hun nok at det kanskje var litt dumt å si, så da endret hun forklaring til at hun skulle ha dem selv, opplyser Grandahl.

Det ble lagt fram hundepass for alle de fire valpene, men nærmere undersøkelser viste at disse ikke var helt på stell. Ifølge kvinnen hadde hun kjøpt dem i Polen for 2.000 zloty per stykk, som tilsvarer drøyt 4.500 norske kroner etter dagens kurs.

– Et kjapt søk på Finn.no viste at valper av denne rasen blir solgt for 20-30.000 kroner, så det er åpenbart store penger å tjene på dette, fastslår Grandahl.

– I og med at valpene ikke var framvist for kontroll ved ankomst til Norge, og papirene heller ikke var helt i orden, ble de beslaglagt og satt i karantene, legger han til.

Unngår trolig “den største skrekken”

Dette beslaget er et tegn på at fjorårets trend i form av en kraftig økt hundesmugling ser ut til å fortsette inn i 2021. I fjor ble det ifølge Fredriksstad Blad gjort 26 hundebeslag ved Svinesund, mot bare fem i 2019. Dagsavisen Demokraten har også tidligere omtalt denne voldsomme økningen, både i Norge og Sverige.

Etter samråd med Mattilsynet ble de fire små hundene i denne smuglersaken sendt til AirPet ved Gardermoen, der de avventer videre skjebne. I enkelte tilfeller ender slike saker med avlivning fordi verken smuglerne eller ny eier ønsker å betale for karantene og eventuell utsendelse tilbake til opprinnelseslandet.

– Her virket det heldigvis som at det var vilje fra eiernes side til å rydde opp, uten at jeg vet helt sikkert hva som er status nå. Så trolig kommer dette til å ordne seg, enten ved at valpene blir sendt tilbake eller får leve videre på annet vis, sier Grandahl.

Seksjonssjefen understreker at det alltid er en stor lettelse når smuglersaker som involverer dyr får en lykkelig slutt.

– Den største skrekken er å måtte avlive, det er det verste vi vet. For det er jo ikke dyra sin skyld at noen mennesker er griske, avslutter Grandahl.

