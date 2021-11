Smuglet tusenvis av tabletter via ubemannet grenseovergang

Tidlig på ettermiddagen onsdag 27. oktober observerte tollerne ved Svinesund en bil som kom kjørende inn i Norge over den ubemannede, men kameraovervåkede grenseovergangen ved Berby i Halden. En patrulje ble sendt ut fra tollstasjonen, og fikk stoppet bilen noen kilometer lenger inn i landet.

– De tok kontakt med føreren, som forklarte at han hadde vært på besøk hos noen venner i Sverige. Han sa videre at han hadde valgt å kjøre tilbake denne veien fordi han også skulle innom en venn i Halden, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

[ Brukte soveposen som gjemmested for over en kilo narkotiske tabletter ]

Tjenestepersonene besluttet likevel at de skulle ta en nærmere kikk på bilen, og oppdaget først noen klær i baksetet. Bagasjerommet framsto ved første øyekast som tomt.

– Men i bagasjerommet var det en luke som kan brukes til å oppbevare saker og ting, og da de åpnet denne ble det funnet flere tablettesker i en pose, opplyser Grandahl.

Etter dette var ikke sjåføren interessert i å si så mye mer, men bilen ble eskortert til tollstasjonen ved Svinesund for en grundig kontroll.

– Der ble det ikke gjort ytterligere funn, men det viste seg at han hadde med seg til sammen 4.500 narkotiske tabletter, sier Grandahl.

Pillene inneholdt det beroligende virkestoffet alprazolam, som står på den norske narkotikalista og dermed er ulovlig å innføre uten gyldig dokumentasjon. Mannen ble derfor overlevert til politiet, og kan vente seg en straff for smuglingsforsøket i etterkant.

[ Trailersjåfør smuglerdømt: Lasten verdt over 11 mill. i tollavgifter ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen