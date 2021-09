Rødgrønn selvsikkerhet på City Scene

– Nå er stemninga grei. Det var en veldig god pekepinn vi fikk nå, med et veldig tydelig rødgrønt flertall – og også et tydelig flertall for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, som vi har ønsket oss, sier Aps toppkandidat i Østfold og avtroppende Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård til Dagsavisen Demokraten rundt klokka 21.30.

På LO, Arbeiderpartiet, SV og Rødts valgvake på City Scene i Fredrikstad, sto jubelen i taket da de første prognosene ble sluppet klokka 21. Trampeklappen ville ingen ende ta, og det ble hoiet litt ekstra høyt da hvert enkelt av både de rødgrønne og borgerlige partienes første resultater ble presentert.

[ Hannah Berg (Rødt): – Holder tallene seg, er jeg inne på Stortinget ]

Mange hadde møtt opp på City Scene for å få med seg valgseieren. (Hermund L. Kjernli)

– Oppløftende østfoldbenk

Nygård mente på dette tidspunktet at det var svært mye som skulle til for at det ikke blir et regjeringsskifte.

– Jeg tror man må kunne si med 99 prosent sannsynlighet at det ikke vil snus til å ikke bli et flertall på rødgrønn side. Det kan selvfølgelig skje noen endringer på mandater, og litt opp og ned på partiene når man nå teller videre, men vi skal huske på at denne gangen er det så mange forhåndsstemmer at det gir en mye tydeligere pekepinn enn man har fått ved tidligere førstetall.

– Jeg er personlig veldig glad for at våre tre mandater ser trygge ut, men jeg er også veldig glad for at det ser ut til å være en veldig tydelig rødgrønn retning på østfoldbenken. Den var det fra før, men ser ut til å bli enda mer rødgrønn, så det er veldig oppløftende, utdyper han.

[ Benecicte Lund (MDG): – Vi står på fordi vi vet at vi har verdens beste sak ]

Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) hadde tatt turen fra Sarpsborg til Fredrikstad for å være med på valgvake. (Hermund L. Kjernli)

Stjeler fra FrP

En annen som etter alle solemerker skal representere velgerne i Østfold på Stortinget de neste fire årene er SVs Freddy André Øvstegård (26). Han kom inn på utjevningsmandat i 2017, men den andre perioden ser det ut til at han får sitte som direktevalgt fra valgkretsen.

– Det ser ganske så sikkert ut at det blir fire år til. Nå har vi til og med også tatt det siste faste mandatet fra Østfold, fra FrP, det gjør det ekstra gøy. Da har vi nådd det målet vi satte oss for valgkampen, og det hadde jeg faktisk ikke trodd for ett år siden, kommenterer Øvstegård, før han understreker:

– Hvis jeg ikke skulle få distriktsmandatet, er det nok vi som tar utjevningen i stedet, men jeg syns det er veldig gledelig at vi tar det faste og flytter det fra FrP til SV. Et ordentlig rødgrønt skifte på det siste mandatet, og det flytter også balansen på Stortinget.

Han er selvsagt også glad for det som ser ut til å bli et solid rødgrønt flertall, og inviterer gjerne flere inn i regjeringsdiskusjonen enn de tre partiene som styrte landet mellom 2005 og 2013.

– SV mener at alle partiene på rødgrønn side bør snakke sammen, og få en så bred som mulig rødgrønn regjering som kan få ned forskjellene og utslippene, fastslår Øvstegård.

[ Bjørnar Laabak (FrP) om stortingshåpet: – Tap og vinn med samme sinn ]

Øvstegård sjekket valgresultatene hyppig underveis på valgvaken. (Hermund L. Kjernli)

Går av 21. oktober

For Jon-Ivar Nygårds del har det lenge vært klart at ordførerrollen skal byttes ut med Løvebakken etter ti år som Fredrikstads politiske overhode.

– Jeg har vært veldig glad i å være ordfører, utfordringene og selvfølgelig ikke minst kollegene mine og folk i Fredrikstad, så det gjør det. Men alt til sin tid. Nå har jeg sittet i 10 år, og det er nok en riktig tidsepoke å sitte i en sånn posisjon, fastslår Nygård.

– Det er sånn at jeg formelt går av som ordfører 21. oktober, men det blir nok en periode imellom hvor jeg også kommer til å møte på Stortinget, og det noe ferie jeg må avvikle, så da blir nok den tatt på Stortinget, for å si det sånn.

Nå ser han fram til å ta fatt på nye oppgaver på den rikspolitiske arenaen som stortingsrepresentant.

– Det blir nå at vi ut fra disse partiene skal jobbe for å lage en regjeringsplattform, og så blir som alltid det første et nytt storting skal ta tak i å jobbe med et statsbudsjett for neste år. Den sittende regjeringen legger fram det, og så kommer den nye med en endringsproposisjon når det er på plass. Det blir nok det som får hovedfokus i førsteomgang, og så er det sånn at jeg er helt «rookie» her, og må lære meg ting, så jeg må selvfølgelig bruke tid på å sette meg inn i hvordan Stortinget virker også, smiler Nygård.

[ Over dobbelt så mange forhåndsstemte i Fredrikstad, Råde og Hvaler ]

Jon-Ivar Nygård (Ap) viser Fredriksstad Blad-journalist Tonje Holter resultatene av forhåndvalget i Fredrikstad. (Hermund L. Kjernli)

Annerledes valgkamp

Årets valgkamp karakteriserer han som «litt rar».

– Fordi den til dels har vært preget av koronapandemien. Det har vært, tror jeg, færre Østfold-arenaer å debattere på enn tidligere. Utover det har det vært en valgkamp der vi har gjort det vi bruker å gjøre, bortsett fra at vi ikke har hatt så mange velgermøter som vi pleier, med husbesøk og den typen ting. Sånn sett har det vært en litt annerledes valgkamp. Men det har tydeligvis funket likevel, så det er bra, sier Nygård.

Den kommende stortingskollegaen fra SV er på sin side klar på at dette er den beste valgkampen partiet hans har ført «på mange, mange år».

– Det har vært en bølge av protest mot forskjellene som øker, og mot klimakrisa. Det har løftet SV i denne valgkampen.