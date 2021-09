– Vi står på fordi vi vet at vi har verdens beste sak

– Dette er første valgvake hvor Østfold er samla, og det er første mulighet for at vi kan få noen fra Østfold på tinget, sa Kristin Lind-Larsen, Moss MDG, fra scena.

Og med det er valgkampen over og valgnatta i gang for de grønne, som skal overvære valgresultatene fra Hotel Fredrikstad.

Medlemsvekst og grønn plan

Etter at FN’s klimarapport ble lagt på bordet, har MDG opplevd å få 3000 nye medlemmer. I samme vending har de også opplevd motbør, sier Østfold MDG’s førstekandidat Benedicte Lund.

– Vi får motbør fordi vi blir sett på som ekstreme, men det er ikke ekstremt å være de som tør å stå i det, være dem som sier at kongen har ingen klær på. Hadde kapteinen på Titanic skifta kursen litt, hadde ikke skipet gått ned. Det nektes å skifte kurs enda alle ser det er et isfjell der. Det ekstreme er å ikke rope høyt om det isfjellet. Skifte kurs. Det er vår jobb.

Det lå både spenning og håp i lufta rett før de første valgprognosene kom. (Ylva Lie Bjerke)

Dersom de grønne får resultatene de håper på, har Lund både en stortingsplass, og en plan for klimapolitikken.

– Vi skal være kunnskapsbaserte, verdibaserte, seriøse og til å stole på. Solidaritetstanken som er viktig i all politikk, i verden og i Norge, dyr og natur. Og så blir vi utsatt for hets og harselering, enten fra Listhaug eller andre. Men jeg har tatt med ullgenser, jeg! Vi lar oss ikke vippe av pinnen, vi står på for vi vet at vi har verdens beste sak.

– Et tydelig klimavalg

Sekundene før de første prognosene kom, lå det en spenning i lokalet. Ikke lenge etter klokken 21.00 gikk det hull på ballongen og partiet kunne juble for hva de opptalte forhåndsstemmene kunne forespeile.

Stortingskandidat Lund er likevel litt avventende før hun slipper jubelen helt løs.

– Det er fryktelig spennende, det kan fortsatt svinge. Det er uansett et helt tydelig klimavalg. Og kommer vi ikke inn, så kommer de ikke til å få fred uansett. Vi skal være en hissig veps som kjemper for verdens viktigste sak, sier hun, og fortsetter:

– Men kommer vi inn en stor gruppe, så blir vår viktigste jobb å presse på at vi må slutte med oljen. Kommer jeg inn, så skal jeg jobbe for grønn industri i Østfold. Det, sammen med naturen vår, matjorda vår og Oslofjorden, er de fire viktigste sakene for meg.