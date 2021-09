Bjørnar Laabak (Frp) om stortingshåpet: – Tap og vinn med samme sinn

– Jeg tenker at jeg har en blanding mellom tro og håp. Jeg har stort sett vært ute på de målingene som har vært, men vi har tatt oss opp, og så er det veldig små marginer. Det som kommer til å gjøre utslag nå er hva folk har tenkt de siste dagene, og det kan bety at jeg kommer inn. Jeg har et veldig avslappet forhold til dette, men det er klart at det er veldig spennende, sier Laabak til Dagsavisen Demokraten i 20-tida.

Sammen med Frp-kolleger fra både Fredrikstad og resten av Østfold følger han valgsendingene fra lokalpartiets valgvake i bankettsalen på Scandic City hotell. Og før de første resultatene klokka 21 er hjerterytmen tilnærmet normal, og han føler seg sikker på at intet blir avgjort så tidlig på kvelden.

– Når forhåndsstemmene blir telt opp, har vi tradisjonelt vært bedre på valgdagene. Så jeg har lav puls, selv om det gir en indikasjon. Hvis vi i Østfold er større enn Senterpartiet, har vi en mulighet, for her blir det marginer. Veldig spennende, fastslår han.

Tviholder på regjeringshåpet

Samtidig gjentar han at egne ambisjoner ikke er noe stressmoment. Da er det mer nerver knyttet til hvilke andre som skal styre landet de fire neste årene.

– Hvis du stiller på en liste, og jeg står på andreplass, da må man ha det for seg at det blir tap og vinn med samme sinn. Det er velgerne som bestemmer, ting i samfunnet endrer seg, det har det absolutt gjort i år. De siste to-tre ukene har det snudd seg, fra at de små partiene på rødgrønn side tok fullstendig av, og så har det roet seg litt.

– Det er heller ikke gitt at det blir regjeringsskifte, og sånn sett er det veldig mange spennende ting, både med tanke på helheten, men også hvordan de ulike partiene faller ut. Hvor mange som kommer under eller over de fire prosentene vil gjøre et stort utslag. Hvilke av de små partiene som kommer over vil utgjøre en avgjørende rolle, sier Laabak.

Derfor kommer han til å følge spent med på alle partienes oppslutning, fra hele den politiske skalaen, gjennom valgkvelden- og natten

– Jeg syns at hele sammensetningen er veldig interessant. Dette er noe av det beste og mest spennende vi kan ha i et demokrati som Norge, og det å være en del av det er ekstra spennende.

Og hvis det skulle gå i en annen retning enn de aller fleste meningsmålinger har tilsagt fram mot valget, og det blir en fortsatt borgerlig regjering, mener han FrP må ha en hånd på rattet.

– Det har partilederen vår gitt sterkt uttrykk for, at vi støtter opp om helst en Høyre-FrP-regjering. Da får vi en fortsettelse av mye av det gode arbeidet som har vært startet, og når FrP er del av en regjering, får vi også mer gjennomslag for en del av våre ting, som har betydd mye for veldig mange.

– Mange som er slitne

Om valgkampen mener han det står stor respekt av det alle de tillitsvalgte og frivillige i partiet har lagt ned av innsats de siste ukene og månedene.

– Vi har gjort det vi har kunnet. Våre fem øverste kandidater har stilt opp stort sett der vi har blitt invitert. Vi har fulldistribuert brosjyrer, hatt postkasseaksjoner og delt ut 110.000 brosjyrer i Østfold. For å si det sånn, de fleste har i alle fall hørt om oss og oppfattet at vi har drevet valgkamp. Og så har vi hatt standsaksjoner rundt omkring i hele Østfold, og her er det veldig mange som har gjort veldig mye, roser Laabak.

– Men det er litt godt å være ferdig også?

– Det er det absolutt. Jeg tror det er mange som er slitne nå. Men det er jo dette vi driver med, og jeg er privilegert som jobber med politikk og er frikjøpt gruppeleder i Fredrikstad. For meg er ikke dette i tillegg til en full jobb, og det betyr at mange sikkert er mye mer slitne enn meg, smiler han.

Stemningen på Frps valgvake før resultatet av forhåndsstemmene ble offentliggjort, hadde han også kun positive ord om.

– Det begynner bra, og det blir en veldig spennende kveld, og igjen, tap og vinn med samme sinn. Jeg er der, men jeg gleder meg til å se resultatene i kveld, avslutter Laabak.

