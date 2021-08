Podkast om valg og engasjement skal få flere til å bruke stemmeretten

I tida fram mot valgdagen 13. september skal det slippes tre episoder – frie for politisk slagside – som setter søkelys på hvorfor ulike mennesker velger å engasjere seg og delta i demokratiet. Kommunens mål med podkasten er å øke interessen rundt valget, og dermed trekke flere folk til stemmeurnene.

– Dette er et veldig enkelt tema å lage podkast om, for skal man sette en hovedoverskrift på et valg, så handler det om engasjement. Og dette er den enkleste måten for alle å engasjere seg i samfunnet rundt seg på, bare gå og putte en stemmeseddel i urna, så da går det an, sier kommunikasjonsrådgiver Trond Øyvind Karterud i Fredrikstad kommune til Dagsavisen Demokraten.

Upolitiske politikere

Det er han som, sammen med kollega Celine Schefte Martinsen, har regien på den kommunale nyvinningen de håper skal få vind i seilene i ukene som kommer.

Første episode lar lytterne få møte de tre politikerne fra Plankebyen som har en reell sjanse til å ta plass på Stortingets Østfold-benk fra høsten av; Jon-Ivar Nygård (Ap), Hannah Berg (Rødt) og Bjørnar Laabak (FrP). Samtalen dem imellom handler mer om hvorfor de ønsker å være politikere, framfor den sedvanlige argumentasjonen og uenigheten omkring konkrete politiske spørsmål.

– Da jeg inviterte dem til å bli med, sa de med en gang at dette ville de være med på. For da slapp de diskusjonene og krangling om sakene. De fikk snakke om hva de brenner for, forteller Karterud.

Det vi har felles er engasjementet for demokratiet og byen, og det kan vi snakke om uten å måtte dunke hverandre i hodet med argumenter. — Jon-Ivar Nygård (Ap)

Og de tre Fredrikstad-politikerne som har et berettiget håp om å ta steget fra lokal til nasjonal politikk på heltid etter høstens valg, stiller seg helhjertet bak.

– Det er viktig å snakke om det rundt, og ikke bare partipolitikken – for det tror jeg det er mange som faller av lasset på – men at det er fint å bli litt kjent med personene bak det også, sier Berg.

Et møterom i lokalene til etat Aktive liv på Værste, med god plass til avstand mellom deltakerne, gjorde nytten som podkast-studio. (Celine Schefte Martinsen/Fredrikstad kommune)

Vennskapelig erting

Under en felles fotoseanse for å promotere podkasten, røpes det likevel at de ikke helt klarer å dy seg for å sende hverandre noen små stikk selv i en avpolitisert setting.

– Jeg er jo av natur veldig mistenksom. Når Nygård har såpass mange medspillere i hele systemet, så blir jeg litt skeptisk, men jeg syns det har gått bra. Da vi (kommunen, journ.anm.) satset på Lisleby og Sellebakk ved forrige lokalvalg, ble det jo økt valgdeltakelse, pluss at vi også fikk økt oppslutning i Fremskrittspartiet. Så mistanken min ble gjort litt til skamme, sier Laabak med glimt i øyet.

– Vi hadde et par glipptak, eller i alle fall tendenser til det. Så superenkelt var det ikke, men alt i alt var vi vel ganske flinke, legger Nygård til om hvordan det gikk under innspillingen.

Det handler om engasjementet rundt det å faktisk stemme, om man så stemmer blankt. — Celine Schefte Martinsen

Skal man tro den avtroppende Fredrikstad-ordføreren er båndene på tvers av partilinjene sterkere enn hva man kanskje skulle tro om man følger et politisk møte eller en debatt.

– Det vi har felles er engasjementet for demokratiet og byen, og det kan vi snakke om uten å måtte dunke hverandre i hodet med argumenter. Det spares vel til de politiske arenaene, selv om Bjørnar og jeg har en stor glede av å erte hverandre sånn vennskapelig, men det har vi drevet med i mange år, smiler Nygård.

– Vi er jo helt ordinære innbyggere i utgangspunktet, og snakker kanskje mer og bedre sammen om andre ting enn å bare være uenige, mener Laabak.

Kommunikasjonsrådgiver Trond Øyvind Karterud og servicekonsulent Celine Schefte Martinsen står bak Fredrikstad kommunes valg-podkast. (Hermund L. Kjernli)

Ungdommens røst

Ved siden av de tre stortingskandidatene, slipper også kommunens demokratiguider og ungdomsrådet til i hver sin episode med samme bakteppe.

– Det jeg syns er fantastisk bra med demokratiguidene er at man ikke bare snakker om mer demokrati – her gjør vi faktisk noe. De går til folk og snakker med dem på morsmålet deres, og at dette er unge folk som viser initiativ. Det er håp for framtida, roser Trond Øyvind Karterud.

– Det handler om engasjementet rundt det å faktisk stemme, om man så stemmer blankt. Jeg syns det var litt morsomt med den vinklingen vi hadde med de fra Ungdomsrådet – hvordan føles det å engasjere seg når man ikke har fått stemmerett selv enda, supplerer Celine Schefte Martinsen.

Åpne for mer

De to har hentet inspirasjon fra andre kommuner som har brukt egne podkaster for å få ut informasjon til innbyggerne gjennom koronapandemien, blant annet Sigdal.

– Der fikk de sagt det de trengte å si, det var mange som hørte på, og mye hyttefolk. De hadde flere nedlastinger enn det var innbyggere i kommunen, forteller Karterud.

Hvorvidt det blir flere kommunale forsøk på å nå Fredrikstad-innbyggere via denne kommunikasjonsplattformen også etter at støvet fra valgsirkuset har lagt seg, er imidlertid foreløpig uvisst.

– Jeg syns det er veldig deilig at vi får lov til å prøve, her kan vi rett og slett få lov til å leke litt. Men vi må tenke og planlegge mer rundt om det skal satses mer på dette, og i så fall hvordan vi skal gjøre det og hva som er målet. Jeg syns ikke det er riktig å starte opp noe uten at vi vet hva vi ønsker å oppnå med det, avslutter Karterud.

De tre episodene av Fredrikstad kommunes valg-podkast blir tilgjengelig via Spotify, Podbean.com og etter hvert også Apple Store.

