Pride-flaggene igjen til topps i Fredrikstad

– Jeg er så ufattelig stolt over å være en del av et så inkluderende miljø, og en så inkluderende by. Det handler om menneskeverd, det handler om livskvalitet og det handler om å stå opp for hverandre, for vi er bare mennesker alle sammen, var noe av det styremedlem Hege Hansen i Fredrikstad Pride sa i sin åpningsappell.

Mandag formiddag ble startskuddet for Fredrikstad Pride 2021 markert med heising av fire flagg i regnbuens farger utenfor rådhuset, mens tonene fra The Beatles’ «Here Comes The Sun» kimet fra klokkespillet.

[ Debatt: Pride er mer enn folkefest og regnbuer ]

Frihetskamp

Fram mot søndag skal mangfold og skeiv kjærlighet feires ved byens kino og bibliotek, for å nevne noen av aktørene festivalen samarbeider med. Og selv om det heller ikke i år blir noen parade på grunn av koronapandemien, ser Hansen og resten av arrangementskomiteen fram til en uke med fargerikt liv og røre i byen.

– Det blir quiz på Quality på fredag, som er gratis og blir livestreamet samtidig. Geocaching Østfold har blitt med, og lagt Pride-produkter i boksene rundt omkring, utdyper Hansen overfor Dagsavisen Demokraten om hva som står på programmet.

– Neste år håper jeg vi er tilbake for ordentlig, med parade og alt. Det hadde vært fantastisk, legger hun til.

Kirkens og bibelens budskap er at alle mennesker har den samme verdi. — Kari Mangrud Alvsvåg, domprost

Internasjonal solidaritet er det overordnede temaet for årets lokale Pride-festival, men Hansen minner samtidig om at vi fortsatt har en jobb å gjøre også her i Norge.

– Det er fortsatt mye diskriminering og fordommer, så vi må ikke tenke at vi er i mål, for det er vi ikke, selv om vi har kommet langt. I appellen min siterte jeg Kim Friele, som har sagt at «frihet kommer ikke av seg selv», så det tenker jeg at vi må fortsette å jobbe for, fastslår hun.

[ Kona om Zwarts motstand mot jåleri: – Han kommer fra Fredrikstad (+) ]

Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård, styremedlem Hege Hansen i Fredrikstad Pride (i midten) og domprost i Fredrikstad, Kari Mangrud Alvsvåg sto for talene under åpningsseremonien. (Hermund L. Kjernli)

– Skal tåle mangfoldet

Fredrikstads ordfører Jon-Ivar Nygård legger ikke skjul på at han er stolt over at byen hans har fått på plass en egen regnbue-festival.

– Jeg husker tilbake til at vi for fem-seks år siden oppdaget at det var Pride i en mindre by i nærområdet, og tenkte at det burde kanskje Fredrikstad også hatt. Så gikk det ikke mange årene før det kom et initiativ, og det var en voldsom utvikling på det med å feire og markere Pride i Fredrikstad. Det har vært en veldig glede å se, og vi har heiet på det både rent økonomisk og støttet oppunder, sier han til Dagsavisen Demokraten.

I sin appell var Nygård klar på at de verdiene som løftes litt ekstra i Fredrikstad den kommende uka, er noe alle må ha med seg i bakhodet også når festivalen er over.

– I Fredrikstad har vi en visjon om at vi skal være den lille verdensbyen. Et bærende element i den visjonen, er at vi skal være mangfoldige, og at vi skal tåle mangfoldet. I dag og denne uka, viser vi det i praksis. Det er fortsatt en betydelig forskjell på det som betegnes som opplevd mulighet til å være åpen, dersom man sammenligner by og bygd. Vi kan ikke være bekjent av at unge skjuler hvem de er, og ikke opplever friheten til å være seg selv før de flytter fra Fredrikstad, sa ordføreren.

– Vi har alle lik verdi, uavhengig av seksuell legning, kjønn, tro og hudfarge. Nå er det viktig at vi tar med oss toleransen som vi feirer og markerer inn i hverdagen. At vi tar den med oss hjem, til skolen og til arbeidsplassen. Dersom vi alle sammen tenker gjennom hvordan vi både som enkeltmennesker og fellesskap kan bidra til et mer inkluderende samfunn i byen vår, så er jeg sikker på at Fredrikstad vil bli en enda bedre by å bo i. Og ikke bare for dem som er LHBTI-personer, men for hver og en av oss, fortsatte han.

[ Skatehallen fikk ny rampe: – Gull for nybegynnerne (+) ]

Fontenehuset i Fredrikstad var også representert under åpningen av regnbuefestivalen. (Hermund L. Kjernli)

Flammende domprost

Nygård benyttet i tillegg anledningen til å rose den oppvoksende generasjonen.

– De viser en mer positiv holdning til LHBTI-personer, og der har nok vi som er godt voksne mye å lære. Vi må rett og slett kvitte oss med det som er utdaterte holdninger, fastslo ordføreren.

Vi må ikke tenke at vi er i mål, for det er vi ikke — Hege Hansen, Fredrikstad Pride

Også domprost i Fredrikstad, Kari Mangrud Alvsvåg talte engasjert under mandagens åpningsseremoni. Der la hun blant annet vekt på hvorfor hun mener kirken hører hjemme på et slikt arrangement.

– Kirkens og bibelens budskap er at alle mennesker har den samme verdi. Vi er alle del av den samme menneskehet, vi er alle skapt i Guds bilde. Slik vi er, slik du er. Derfor ønsker jeg at kirken enda tydeligere sier at vi støtter LHBTQ+-rettigheter, fordi disse rettighetene er menneskerettigheter. Ingen skal fordømmes for å være seg selv, alle skal kunne elske den de elsker. Så la oss sammen arbeide for å være en kirke og et samfunn som ikke ekskluderer, som ikke diskriminerer, men som holder kjærligheten og livet åpent for alle, sa Alvsvåg til de frammøtte.

[ Denne hytta ga sjåføren trøbbel på grensa ]

David Ernesto hadde kledd seg i regnbuens farger fra topp til tå, og strålte om kapp med sola etter at flaggheisingen var overstått. (Hermund L. Kjernli)

Takker kirken

Samtidig trakk hun fram, i likhet med de andre appellantene utenfor rådhuset, viktigheten av å ikke si seg fornøyd med hvor langt vi har kommet i arbeidet for skeives rettigheter.

– Vi trenger Pride, slik at flere får mulighet til å vise støtte til alle som diskrimineres for sin seksualitet og sin kjønnsidentitet. Fordi kampen ikke er vunnet, fordi mange strever, fordi altfor ofte mange steder og i mange land går utviklingen bakover. Det er med sjokk og vantro vi ser hvordan homofile, lesbiske, bifile, transpersoner, queers og flere i mange land systematisk diskrimineres, arresteres, mishandles og også drepes. Vi må være solidariske med alle som undertrykkes over hele verden, og vi må være solidariske med alle i vårt eget land, uttalte Alvsvåg.

Hege Hansen i Fredrikstad Pride setter stor pris på at domprosten og kirken viser sin tydelige støtte til arrangementet deres, og dermed også bevegelsen som helhet.

– Jeg tenker det er viktig å få med at tre av kirkene har hengt opp flagget i dag, og kirkekontoret. Det er kjempebra, og en veldig god start, konstaterer hun.

[ Kuppet teltplass i ukesvis: – Ikke bra, mener Oslofjordens Friluftsråd (+) ]