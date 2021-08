Svært lang kø for drop-in dose to i Fredrikstad

Fra klokka 08.30 onsdag kunne alle som er folkeregistrerte i Fredrikstad møte opp utenfor vaksinasjonssenteret på Værste og stille seg i kø. Kort tid etter åpningstid meldte kommunikasjonsrådgiver Trond Øyvind Karterud om at mange hadde fått med seg gladnyheten.

– Køen strekker seg rundt bygget, og helt ned til testsenteret, forteller han fornøyd til Dagsavisen Demokraten.

Det var i forrige uke at kommunen åpnet for drop-in dose to, med bakgrunn i at de satt på drøyt 4.000 vaksinedoser som må brukes opp innen fredag 6. august. Først gjaldt tilbudet for ansatte i barnehager, skoler og SFO. Senere ble det utvidet til å gjelde også en rekke andre yrkesgrupper som jobber med barn og unge under 18 år, og nå er det altså fritt fram for alle.

– Det aller viktigste nå er at vi ikke kaster en eneste vaksinedose, så derfor går vi nå ut med dette tilbudet til alle som er folkeregistrerte i Fredrikstad, sier kommuneoverlege Anne Kristine Nitter i Fredrikstad kommune i en pressemelding.

Fortsatt er det rundt 1.000 vaksinedoser igjen som går ut på dato denne uka, og tilbudet gjelder derfor både for første og andre vaksinedose. Åpningstidene for drop-in ved vaksinasjonssenteret er fra 08.30-14.30, og kommunen opplyser at det blir vaksinert så lenge de har vaksiner igjen.

– Onsdag og fredag setter vi Moderna-vaksinen – totalt skal rundt 700 doser settes. Torsdag setter vi Pfizer-vaksinen – her er det kun 288 doser, skriver kommunen.

Videre minnes det om at det må ha gått minst 28 dager fra man fikk første dose med Moderna til man får sin andre. For Pfizer må det ha gått minst 21 dager.

– Dette er en sjelden mulighet til å få fremskyndet vaksinedosen sin og vi håper folk benytter seg av tilbudet. Fra neste uke er vi tilbake med ordinær vaksinering med timeavtaler, sier Nitter i pressemeldingen.

