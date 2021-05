Sommerskolen 2021 blir større enn noen gang

Aldri før har det blitt arrangert en så omfattende sommerskole i Fredrikstad: 10 000 barn og unge på 1.-10. trinn i Fredrikstad-skolen får tilbud om å være med på sommerferietilbud. Det er nærmere 100 aktiviteter for barna, og alt er gratis. Sommerskolen er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune og lag og foreninger.

– Slagordet for Sommerskolen 2021 er «En sommer å glede seg til». Det skal først og fremst være gøy, og vi ønsker at barna skal sitte igjen med mestring og nye opplevelser. At de har hatt det gøy i et sosialt fellesskap, er målet, sier Marte Johannessen, koordinator for sommerskolen.

Et fristed etter et vanskelig år

Med midler fra utdanningsdirektoratet, har kommunen fått samlet det som tidligere har vært enkeltarrangementer fra ulike aktører, under én paraply.

– Ferietilbudet i år er av mye større skala enn noen gang tidligere, ved at vi også har etablert flere sommerskoletilbud i egne virksomheter, i tillegg til at vi har inngått samarbeid med lokale lag og foreninger, og rekruttert aktører via en anbudskonkurranse, forteller hun.

Sommerskolen er for alle.

– Alle barn og unge trenger gode opplevelser etter den tiden vi har vært gjennom. Vi samarbeider tett med skolene for å nå ut med informasjonen til alle elever og foresatte, forteller hun.

– Vi håper det blir et fristed for barn og unge i sommer, etter et vanskelig år med sosial isolasjon som pandemien har tatt med seg, som har gått hardt ut over barn og unge.

Hva slags aktiviteter?

På listen over aktiviteter, står dans, fotball, svømming og musikk, til paintball, friluftsaktiviteter, Klatring på grensen og Tusenfryd. Gaming kan du også være med på, eller du kan bli med på ulike workshops som keramikk, lage t-skjorter, og maleverksted.

– Det er nærmere 100 aktiviteter, og påmelding skjer til de forskjellige aktørene på Sommerskolens nettsider www.fredrikstad.kommune.no/sommerskole som publiseres torsdag 27. mai. Hver arrangør står for påmelding til sitt arrangement, og noen har først til mølla-prinsippet mens andre har påmeldingsfrist og trekker, mens andre igjen har helt åpne arrangementer der du møter opp på dagen, forteller Johannessen.

Til sammen er det plass til over 5000 barn og unge på tilbudet. Alle aktiviteter er gratis.

De fleste av sommerskoletilbudene går over flere dager, mens andre er dagstilbud. De fleste tilbudene vil finne sted de to første ukene etter skoleslutt (uke 25 og 26) og den siste uka før skolestart til høsten (uke 32), det er også flere ulike aktiviteter i ukene mellom.

Sommerskoletilbudet gjennomføres som et samarbeid mellom flere etater i Fredrikstad kommune, ulike kulturaktører, idrettslag, frivillige organisasjoner og andre aktører.

Liste over arrangører til sommerskole Fredrikstad 2021:

Borge Turnforening

Den norske kirke

Dialogforum Østfold

Fredrikstad Aktivitetsråd

Fredrikstad bibliotek

Fredrikstad Fotballklubb

Fredrikstad Idrettsforening

Fredrikstad Innebandyklubb

Fredrikstad Kampsportklubb

Fredrikstad Kunstløpklubb

Fredrikstad musikkråd

Fredrikstad rullebrettklubb

Fredrikstad Tennisklubb

Fredrikstad Turnforening

Fredrikstadspeiderne

Fritid i Fredrikstad

Gamle Fredrikstad Golfklubb

Glemmen akropark

Kongstensvømmerne

Kråkerøy Idrettslag

Kulturskolen i Fredrikstad

Kvernhuset ungdomsskole

Månegartneriet

Norsk folkehjelp

Oslofjorden friluftsråd

Rolvsøy Idrettsforening

Rød og Hurrød skolekorps

Sceneteppe Ung Kultur

Selbak Turn- og Idrettsforening

St. Croix-huset

Stjernen Ung

Trosvik Idrettsforening

Med forbehold om endringer