NRK flytter Østfold-kontoret til Fredrikstad stadion

De 39 ansatte ved NRKs distriktskontor i Fredrikstad fikk onsdag beskjeden om valg av nye redaksjonslokaler. I andre etasje hos nyoppførte Dreieværste på Fredrikstad stadion skal NRK få en mye synligere posisjon enn de har hatt i sine 40 år i Gamlebyen.

Noen flytter nok med litt sorg, enkelte har vært der i over 30 år. — Eli Halvorsen, publiseringssjef

Rikskringkastingens lokale redaksjonsledelse er glad for at valget av nye lokaler endelig er i havn. Det er også utleieren Værste AS.

– Hos oss har jubelen stått i taket i fem dager til ende, etter vi fikk vite at en av landets mest kjente merkevarer flytter inn. Det vil synes godt at de er her. Dette er det mest omfattende tilbudet vi har gitt til en leietaker noen gang, forteller markeds- og forvaltningsdirektør Øivind Kvammen i Værste AS.

Eli Halvorsen og Sebastian Nordli hos NRK i Gamlebyen har tro på at de nye lokalene på Dreieværste i sentrum blir en god match til moderne nyhetsjobbing. (Martin Næss Kristiansen)

Halverer arealene

Planen er at NRK skal ta i bruk sine nye lokaler på 1.250 kvadratmeter, under halvparten av det totale arealet de forlater, fra høsten neste år.

– Her får vi alt på én flate, øyekontakt med hele huset og korte avstander mellom arbeidsstasjonene og de ulike studioene. Samtidig blir det mulig å finne et stille sted å sitte, blant annet i en egen stillesone, forteller publiseringssjef Eli Halvorsen, før nyhetssjef Sebastian Nordli supplerer:

– Vi får lokaler som gir en mer fleksibel måte å jobbe på og samtidig gjør oss mer effektive. I dag har mange faste plasser og jobber stasjonært, mens det vil endre seg her i Dreieværste, sier Nordli.

Det ble klart i fjor høst at NRK skal flytte fra Gamlebyen.

– En del av lokalene i Gamlebyen er ikke i bruk lenger, og der er mange kriker og kroker som ikke er så godt tilpasset moderne nyhetsproduksjon. Noen flytter nok med litt sorg, enkelte har vært der i over 30 år. Men vi tror også at redaksjonen blir glad for at vi havner her i nye, moderne lokaler sentralt plassert. Mange ansatte bor faktisk på Kråkerøy, forteller Nordli og Halvorsen.

– Vi i Værste er glad for at flyttingen ble bestemt før det ble klart at de skal flytte hit, så slipper vi å få skylda for at NRK forlater Gamlebyen, humrer Kvammen.

Øivind Kvammen er markeds- og forvaltningsdirektør i Værste AS, som eier lokalene NRK skal flytte inn i. (Martin Næss Kristiansen)

Tre sterke kandidater

NRK tar sikte på at flytting av utstyr skal ta en ukes tid. Da vil det bli en annen TV-sending, mens de kan klare å holde lokale radiosendinger gående hele uka. Redaksjonen vil samlet være mindre operativ mens flyttingen pågår. Mye utstyr skal på plass.

Værste AS har fått en omfattende og detaljert plan for hvordan den nye leietakeren vil ha det.

– Det er en krevende prosess, det er jo ikke et vanlig kontor de skal flytte inn i. Men vi har heller ikke vært borti en så profesjonell part som skal inn i våre lokaler. Vi har fått en voldsom haug med dokumenter og NRK forsikrer seg om at vi har forstått oppgaven til punkt og prikke. Derfor har vi også engasjert en egen teknisk byggeleder i ferdigstillelsen, forteller Kvammen.

Det var her Martin Wiig i blå og hvit drakt sendte FFK ned fra Eliteserien. — Sebastian Nordli, lokal nyhetssjef i NRK og sarping

NRK hadde tre finalister i valget av nye redaksjonslokaler i det som blir kanalens sjette flytting av et distriktskontor. Dreieværste trakk det lengste strået i kamp med Brage Fram-gården i gågata og bygget som huser Medietilsynet.

– Eiendomssjef Sven Evjenth har fått god erfaring med slike flytteprosesser og valg av lokaler, og sa at dette har vært det sterkeste finaleheatet så langt. Altså var alle tre sterke kandidater, sier Halvorsen.

Fra vinduet i NRKs nye lokaler kan nyhetssjef og sarping Sebastian Nordli skimte litt gress og en del av målet som Martin Wiig skåret på da han senket FFK i kvalifiseringskampen for 12 år siden. (Martin Næss Kristiansen)

En godbit fotballhistorie for en nyhetssjef fra Sarpsborg

Utsikten til elva blir sikkert ingen ulempe. Dog er nyhetssjefen, som er sarping og har sesongkort på Sarpsborg 08s hjemmekamper, spent på hvordan det blir å jobbe vegg i vegg med rivalklubben.

– Det blir rart for en sarping å jobbe på Fredrikstad stadion, men samtidig har jeg bare gode minner herfra. Sparta vant det historiske Winter Classic-oppgjøret mot Stjernen her, og ikke minst var det her Martin Wiig i blå og hvit drakt sendte FFK ned fra Eliteserien, gliser Sebastian Nordli, og tar oss med dit hvor redaksjonens stillesone skal være.

– Der, vet du, der har vi en gløtte ut til målet som Wiig skåret på, sier han og peker ut av vinduet hvor litt grønt og noen nettmasker kan skimtes i en av åpningene i tribunen.

Året var 2009, og tidligere FFK-spiller Martin Wiig skåret begge målene da Sarpsborg 08 vant 2-0 i kvalifiseringskampen som sendte FFK ned en divisjon. Sarpingene mislyktes riktig nok i den påfølgende kvalifiseringsfinalen, men i 08-historien veier nok seieren i slaget om Østfold tyngre enn at de selv ikke klarte opprykket. For øvrig var det daglig leder Joacim Heier i FFK som den gangen voktet buret for Sarpsborg 08.

Nordli skynder seg å legge til:

– Jeg håper FFK rykker opp. Med 12.000 på tribunen og fullt kok i Fredrikstad, blir det gøy å jobbe her. Dessuten trenger vi dette rivaloppgjøret – så lenge Sarpsborg er øverst på tabellen, slutter han.