NRK Østfold: Lyttertallene er økende, og ikke bare for målgruppa

Frode Rekve bruker sin faste spalte i Demokraten til å si sin hjertens mening om radiosendingene fra Østfold på NRK P1. Det er veldig bra det er engasjement rundt innholdet vårt. Vår ambisjon er alltid å levere innhold som treffer så godt som mulig, så alt av tilbakemeldinger fra publikum er viktig for oss.

Rekve har rett i at formatet på sendingen fra Østfold på NRK P1 har forandret seg de siste årene. Det har alle distriktssendingene på P1 gjort, for å treffe målgruppen 40–54 enda bedre. Og det har vi lyktes med. Lyttertallene er økende, og ikke bare for målgruppa. Så langt i år har NRK P1 38,8 prosent markedsandel i befolkningen, det er den høyeste markedsandelen siden 2017, da vi sluttet å sende på FM. Men vi klarer dessverre ikke å gjøre alle til lags. Det er derfor NRK har et bredt tilbud, slik at de som faller fra hos oss forhåpentlig finner et nytt «hjem» i P1+, P2 eller P3, eller i valgbar lyd, som NRK også har et stort univers å velge i.

Endringen i formatet på radio har på ingen måte svekket den samlede dekning av Østfold slik Rekve hevder. Saker fra nettredaksjonen i NRK i Fredrikstad publiseres jevnlig på nrk.no med gode lesertall, og sakene spenner fra juks ved atomreaktoren i Halden via drapsstatistikk i Østfold til svært mange nyheter i forbindelse med koronapandemien. DK-sendingene på lineær TV har bedre seertall enn noensinne, og Østfold er på ingen måte underrepresentert i TV-sendingen for Oslo og Viken.

En allmennkringkaster skal være en raus fellesarena som skal speile hele samfunnet. En gjennomarbeidet strategi og god kunnskap om medievaner er et godt utgangspunkt for å nå det målet. Vi vet at 89 prosent av alle nordmenn over 12 år bruker ett tilbud fra NRK hver dag, det tallet gir grunn til å tro at vi er på rett vei.

