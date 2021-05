– Det mangler hurtigladere på innfartsårene til Fredrikstad

Christina Bu i Elbilforeningen forventer i år 175.000 ferierende i elbil, og mener det er viktig at alle turistdestinasjoner er forberedt.

– Hovedutfordringen i det sentrale østlandsområdet er ikke lading på turistdestinasjoner, men basislading for bileiere som har gateparkering, parkeringsanlegg eller som benytter felles hytteparkering der det ikke er montert ladere, sier Bekkevard.

[ Christina Bu i Elbilforeningen: – Viktig at alle turistdestinasjoner er forberedt ]

Vil hjelpe elbileiere i Gamlebyen

– Gamlebyen-beboer Jarle Sundelin får ikke installere ladeboks fordi han må trekke kabelen over fortauet. Elbil og Gamlebyen er en dårlig kombinasjon?

– Dette er ikke holdbart. Det må planlegges for at beboere i Gamlebyen kan ha elbil og lade når de er hjemme. Vi må også forebygge brannfarlig lading fra stikkontakt, svarer Hilde Bekkevard, daglig leder Smart Energi, og oppfordrer huseieren til å ta kontakt:

– Vi kan sammenstille et kart som viser parkeringsmuligheter og strømforsyning i Gamlebyen, og deretter foreslå beste plassering av ladestolper med den betalingsordningen som er ønskelig. Smart Energi samarbeider med Zaptec om å tilby lading og betalingsordning for privatpersoner og sameier eller andre ladelag.

[ Jarle (69) mener kommunen går mot strømmen i Gamlebyen (+) ]

(Saken fortsetter under bildet)

– Flere og flere kjøper elbil. Både for oss fastboende, men også for tilreisende, er det eneste tilbudet med lading nå to stolper på parkeringsplassen ved krysset Gamlebyveien – Torsnesveien, sier Jarle Sundelin i Gamlebyen. (Tomm Pentz Pedersen)

Private bør åpne opp ladeboksen

MDGs gruppeleder i Fredrikstad, Erik Skauen, foreslår at det snarest blir etablert provisoriske ladestolper eller bruk av ladehengere i Gamlebyen.

– Vi tilbyr ikke ladehengere, men kan bistå med å finne gode løsninger fra leverandører i Norge. Smart Energi jobber for å bidra til utviklingen av varige løsninger som gjør det lønnsomt å kjøre mer miljøvennlig. Alle nye lademuligheter vil være positivt for miljøet og for samfunnet, det gjelder bare å finne lønnsomhet i prosjektene og det gjør man gjerne ved helårsbruk, sier Bekkevard, som mener både kommunen og private bør tilby lading til besøkende:

– I tillegg til å bygge nødvendig lading på innfartsårene, kan kommunen oppfordre til at ladekunder som trenger ladeboks åpner opp for lading for besøkende. En rimelig mulighet for å lade vil alle sette pris på. Dette kan være ladebokser ved Kongstenhallen, nabolag i Gamlebyen eller hytteeiere ved Foten.

[ – Selvfølgelig skal beboere i Gamlebyen få montere hjemmeladere ]

Daglig leder Smart Energi, Hilde Bekkevard. (Smart Energi)

Les også: – Det er vanskelig for oss å tenke på et annet sted å bo enn i Gamlebyen (+)

---

Smart Energi

Smart Energi, etablert i 2010, har hovedkontor i Fredrikstad og kontorer flere steder i Norge. Selskapet er en del av Fredrikstad Energikonsernet. Lanserte i 2015, i samarbeid med Hvaler kommune, solceller til innbyggerne på Hvaler.

Follo Energi, Røyken Kraft, Kragerø Kraft og Askøy Energi er en del av Smart Energi-familien.

Kilde: Smart Energi

---