5.600 var på Rock for ulven-konsert

Artistene Berit Helberg, Tre fra Tante T, Eilert Ottem og Camilla Sky holdt lørdag en livestreamkonsert til inntekt for NOAHs rettssak mot staten. Til nå har 5.600 personer sett konserten, og det har blitt vippset inn 36.000 kroner.

– Jeg bestemte meg for å stole på givergleden til seerne og la dette gå gratis på livestream. Slik kunne den som ikke hadde råd til å kjøpe billett også få se, og samtidig bidra med det man hadde råd til, eller gi så det monnet om man følte for det. Klart, det var en risk, men for sakens skyld føltes det rett å få opplysningen ut til flest mulig når det gjaldt ulvene og rettsaken, og stole på frivillig giverglede, sier initiativtaker, konferansier og artist Berit Helberg.

Hun er målløs av glede over givergleden og engasjementet folk har vist.

– 36.000 er helt vanvittig! Det er mer enn tre ganger så mye som vi håpet på. Jeg har ikke ord!

Ønsker rettferdighet for ulven

Det var da ulven Vargtass ble skutt fra helikopter i Trøndelag april 2013, at urettferdigheten slo så hardt i Berit Helberg, at hun våknet som dyreverner. Hun har siden da hatt utallige timer med arbeid for å hjelpe rovdyr i Norge, blant annet som skribent og forfatter.

Rock For Ulven er et tiltak som ønsker å belyse problemene i dagens rovviltpolitikk og det de oppfatter som ulvens urettferdige situasjon ved å blant annet spre informasjon om inhabilitet i rovviltpolitikken i samarbeid med rovdyrforeninger og dyrevernorganisasjoner.

– Konserten gikk knirkefritt med gode artister, fra alvestemmen til Camilla Sky, munter blues fra pioner Eilert Ottem, et moderert rocka Tante T som ikke gjorde skam på de roligere utgavene fra repertoaret sitt, sier Helberg i etterkant av konserten, som ligger ute i en uke på Facebook-siden deres.

